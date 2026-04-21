正義女神｜顏千汶演控制狂母扑爆門！網民驚呼：好多亞洲父母都係咁
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昨晚（20日）《正義女神》中，資深演員顏千汶飾演的「病態控制狂」母親Cat媽，其令人窒息的演出引爆網民熱議！劇中她對女兒陳若思的變態操控，加上一幕手起鎚落扑爆房門的戲份，被形容為「癲中之癲」，其暴戾演技讓不少觀眾看得心驚膽顫，更引發對亞洲式家庭教育的深刻反思。
昨晚手起鎚落扑爆門 顏千汶癲母嚇壞陳若思
昨晚劇情講述顏千汶飾演的Cat媽，因不滿女兒的行為，情緒徹底失控，在家中上演一幕驚心動魄的「扑爆門」戲碼。她手持鐵鎚，面目猙獰地一下下砸向女兒的房門，暴戾行徑讓飾演女兒的陳若思嚇到眼凸，只能瑟縮在牆角，畫面極具衝擊力。顏千汶將角色的瘋狂與偏執演繹得淋漓盡致，其強大氣場完全壓制對手，讓觀眾隔著螢幕都感到巨大的壓迫感，成功塑造出一個令人不寒而慄的「病態控制狂」母親形象。
顏千汶戲外發文反思 籲家長放手：仔女唔係附屬品
雖然戲內角色極不討好，但顏千汶戲外卻對此有深刻反思。她早前在個人社交網站發文，呼籲家長要懂得尊重子女及適時放手，點出劇集主題。她寫道：「其實拍攝嘅時候，我內心已經好唔認同呢種令人窒息嘅愛，仔女唔係父母嘅附屬品，更加唔係用來圓夢、滿足期望嘅工具。」她語重心長地補充：「小朋友成長需要空間、需要尊重，唔好捉得太緊，多啲信任佢哋、少啲壓力同責備。用心栽培，識得放手，仔女先可以自在長大、向陽而生。」
網民睇到勁肉緊 召喚張松枝幫拖超爆笑
顏千汶的精湛演出引發網民巨大共鳴，不少人表示角色令人聯想到現實中的家庭關係。網民紛紛留言：「個阿媽好癡線」、「應該好多亞洲父母都係咁，只係程度唔同」、「阿媽演得好，好癲」、「佢阿媽呢種管教方法，最終唔係你死就係我亡」。更有趣的是，當見到陳若思被嚇到瑟縮一角時，有搞笑網民竟召喚在《刑偵12》中飾演暴力人格的張松枝「幫拖」，肉緊留言問：「點解仲唔出嚟」，場面認真爆笑。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期