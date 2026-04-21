正義女神｜顏千汶演控制狂母扑爆門！網民驚呼：好多亞洲父母都係咁

昨晚（20日）《正義女神》中，資深演員顏千汶飾演的「病態控制狂」母親Cat媽，其令人窒息的演出引爆網民熱議！劇中她對女兒陳若思的變態操控，加上一幕手起鎚落扑爆房門的戲份，被形容為「癲中之癲」，其暴戾演技讓不少觀眾看得心驚膽顫，更引發對亞洲式家庭教育的深刻反思。