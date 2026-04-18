正義女神｜轟動全港「馬家健案」搬上螢幕！總監製親揭改編內幕：想帶出1個訊息

昨晚（17日）播出的《正義女神》「郵包藏毒案」劇情極度震撼，原來竟改編自2016年轟動全港的「馬家健案」真人真事！劇集揭示司法黑幕，引發網民熱議，總監製鍾澍佳更親自解畫，究竟劇組改編背後有何更深層用意？