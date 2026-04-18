正義女神｜轟動全港「馬家健案」搬上螢幕！總監製親揭改編內幕：想帶出1個訊息
昨晚劇情神還原「馬家健案」 網民驚呼睇到好心寒
《正義女神》最新單元「郵包藏毒案」講述由朱樂洺飾演的家強，因誤信友人而借出地址收取包裹，結果被捲入販毒案，情節與2016年發生的真人真事「馬家健案」極為相似。當年的馬家健同樣因借出地址而被控企圖販毒，更遭律師行「師爺」遊說認罪，最終坐了5年冤獄，直至2021年上訴得直才獲釋。這宗冤案揭露了司法制度的漏洞與法律界的黑暗面，動搖了公眾對法律界的信心，震驚整個社會。劇集將此案搬上螢幕，逼真的情節讓不少觀眾回憶起當年的新聞，直呼劇情寫實得令人心寒。
總監製鍾澍佳剖白改編原因：「想呈現更生人士被標籤化」
對於劇集改編真實案件引發熱議，總監製鍾澍佳（佳導）接受訪問時，坦言希望透過故事讓社會大眾給予更生人士更多機會。他指出劇中家強在庭上自暴自棄說出「吸毒嘅人就係咁架啦」，正正反映了劇組的用心。佳導深入解釋：
「雖然這宗是發生在裁判法院的成年人案件，不過其意義上，是想更深入去呈現少年犯犯過事後，很多時候社會或大眾依然會標籤化這班更生人士，甚至令不法之徒有機可乘，去利用和欺凌他們。」
除了探討社會議題，佳導也表示劇組著力刻劃家強與謝叔（魯振順飾）之間的父子情，為冰冷的案件注入更多人性溫度。
回帶2016年冤案始末 青年誤墮法網坐5年冤獄
重溫這宗轟動一時的「馬家健案」，事件的發展充滿轉折，令人扼腕。
**2016年：** 年輕的馬家健應友人要求，同意借出自己的住址用作收取一個包裹，未料包裹內竟藏有毒品，令他無辜被捲入販毒案，被控企圖販運危險藥物罪。
**庭審期間：** 在案件審訊過程中，代表律師行的「師爺」陳強利竟遊說馬家健承認控罪，並訛稱這樣可以換取較輕的判刑。事實上，此舉是為了換取律政司對同案另一名涉案人撤銷控罪。
**2021年：** 在獄中度過了5年光陰後，馬家健終於上訴得直，獲判無罪釋放。這宗冤案的真相曝光後，引起社會極大迴響，揭示了法律程序中可能存在的嚴重問題。
網民洗版式討論：「真人真事改編最有共鳴！」
劇集播出後，網上討論區瞬間被洗版，網民對劇集改編真實案件的處理手法反應熱烈，普遍認為這類題材極具意義。
「睇到好心痛，諗起當年單新聞，原來已經過咗10年。」
「呢啲題材先有意思！唔係淨係情情愛愛，可以引發社會反思。」
「支持劇組！希望社會真係可以俾多啲機會更生人士，唔好再標籤佢哋。」
「朱樂洺同魯振順段父子情好感人，睇到眼濕濕。」
「之前電影《誤判》都係講呢單案，但劇集版感覺更貼地，描寫內心掙扎多啲，好震撼！」