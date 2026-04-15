正義女神｜馬貫東為演癌末律師勁心酸！親揭停操Gym狂減磅更一度頭暈？

馬貫東在《正義女神》中飾演肺癌律師「程睿燊」的精湛演技備受讚賞，原來背後付出巨大努力！他近日受訪時親自解密，為演活角色的虛弱感，不但在聲線上做足功課，更刻意改變身形，拍攝期間甚至一度出現頭暈狀況，其專業態度令人佩服！