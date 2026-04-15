正義女神｜馬貫東為演癌末律師勁心酸！親揭停操Gym狂減磅更一度頭暈？
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馬貫東在《正義女神》中飾演肺癌律師「程睿燊」的精湛演技備受讚賞，原來背後付出巨大努力！他近日受訪時親自解密，為演活角色的虛弱感，不但在聲線上做足功課，更刻意改變身形，拍攝期間甚至一度出現頭暈狀況，其專業態度令人佩服！
馬貫東親解「陰聲細氣」之謎：肺癌病人會唔夠氣
對於劇中備受討論的「陰聲細氣」演繹，馬貫東在訪問中承認是為角色精心設計。他解釋，自己揣摩過肺癌病患的狀態，知道他們「講嘢會唔夠氣」，因為肺部功能已受損。為了呈現這種虛弱感，他長期以這種方式說話拍攝，坦言過程相當累，甚至一度因刻意控制呼吸而感到頭暈。他補充說：「因為要講得清楚，但又唔可以咬實晒所有字去講。」可見其對細節的執著。
拍完《臥底嬌娃》即停操Gym 馬貫東為角色瘦削虛弱
除了聲線，馬貫東在體型上也下了苦功。他透露，在拍攝《正義女神》前，剛拍完《臥底嬌娃》，當時有持續健身，體脂較低。為了迎合程律師的病患設定，他毅然決定停止所有重量訓練，改為只做帶氧運動。他解釋此舉的目的：「等個身形瘦削番少少、望落冇咁大隻，希望咁樣去迎合番程律師有病嘅設定，等觀眾望落覺得我虛弱啲。」力求從外形到內在都完全貼合角色。
網民激讚專業：難怪咁入戲！
馬貫東為角色付出的幕後辛酸曝光後，網民紛紛表示敬佩，大讚其敬業精神。不少留言湧現，力撐其專業態度：「原來背後做咗咁多功課，真係好敬業！」、「難怪覺得佢瘦咗咁多，連身形都跟住角色走，Respect！」、「演員嘅專業就係體現喺呢啲細節位，馬貫東值得更多人睇到！」、「聽到佢話拍到頭暈，真係心痛，但出嚟效果超好！」、「由《愛回家》嘅博士到而家，演技進步超多，今次程律師絕對係代表作！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期