正義女神｜《神奇小子》馮皓揚徹底黑化！囂張奸笑加伸脷演殺人犯 網民睇到心寒
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憑電影《媽媽的神奇小子》「蘇樺偉」一角深入民心的馮皓揚（羊羊），在新劇《正義女神》中徹底顛覆陽光形象，首度挑戰高智商殺人犯角色，演技大爆發！劇中他飾演的張景翔表面無辜，實則冷血殘暴，在法庭上獲判無罪後，一秒變臉露出囂張奸笑，配上輕佻伸脷的動作，讓觀眾看得心寒，究竟他是如何完美駕馭這個極致扭曲的角色？
馮皓揚法庭囂張奸笑 伸脷動作成經典
在昨晚播出的《正義女神》中，劇情進入高潮，馮皓揚飾演的張景翔原本因證據不足陷入膠着，但隨著污點證人出現，案情一度以為會有轉機。然而，張景翔在庭上自編自導自演一幕幕感人戲碼，最終成功脫罪。當法官宣判無罪釋放時，他臉上的神情由緊張瞬間轉換為「囂張勝利笑容」，更輕佻地伸出舌頭，將角色內心的高傲、對法律的蔑視以及享受脫罪佈局的快感展現得淋漓盡致，這個極具挑釁性的微表情，旋即成為網民熱議的經典畫面。
馮皓揚告別「蘇樺偉」 首演反派挑戰高智商殺人犯
馮皓揚曾憑《媽媽的神奇小子》贏得金像獎最佳男配角，加上在《愛上我的衰神》、《法證先鋒 VI》等劇集的演出，一度被封為「身心障礙專業戶」。這次在《正義女神》中，他一洗過往的單純小子感覺，搖身一變成為冷血高智商殺人犯張景翔。雖然擁有一張無邪臉孔，馮皓揚卻憑藉邪惡暴戾的微表情及眼神，將角色極致扭曲的精神狀態完美呈現。即使在庭上假裝痛心流淚，其楚楚可憐的模樣亦呃到不少觀眾，與劉倬昕、陳若思並列劇中「三大惡魔少年」。
馮皓揚為角色增磅自嘲「體型巔峰」
為了演活角色，馮皓揚在細節上下足苦功，就連聲線都演繹出不可一世的得戚感，完全擺脫了以往的影子。有眼利網民發現他在劇中臉頰圓潤不少，對此馮皓揚亦大方直認，笑言拍攝期間是自己「暫時體型巔峰」。除了外型上的轉變，他對情緒的掌握亦極為精準，在庭上憶述與母親（莊思敏飾）關係時流露的痛心，與脫罪後的囂張判若兩人，展現出極強的表演功力。
網民洗版激讚：「差點被騙了！」
馮皓揚的破格演出引發網民洗版式討論，輿論一面倒大讚其演技有驚喜。「演奸角有突破」、「差點被騙了，看你在法庭上欲言又止、又流眼淚，還以為你有苦衷」、「看不出是《神奇小子》的演員，可塑性好強」、「很喜歡你那得戚的聲音」、「想不到你可以演這麼壞」、「微表情眼神一絕」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期