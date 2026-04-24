正義女神｜《神奇小子》馮皓揚徹底黑化！囂張奸笑加伸脷演殺人犯 網民睇到心寒

憑電影《媽媽的神奇小子》「蘇樺偉」一角深入民心的馮皓揚（羊羊），在新劇《正義女神》中徹底顛覆陽光形象，首度挑戰高智商殺人犯角色，演技大爆發！劇中他飾演的張景翔表面無辜，實則冷血殘暴，在法庭上獲判無罪後，一秒變臉露出囂張奸笑，配上輕佻伸脷的動作，讓觀眾看得心寒，究竟他是如何完美駕馭這個極致扭曲的角色？