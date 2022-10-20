正義迴廊｜大角咀心寒弒親案改編成電影 最後靠高登神採破案！

2013年曾發生過的「大角咀弒親案」，在今年改編成電影《正義迴廊》，將於10月27日上映，由楊偉倫（《iSwim》中的焦sir）及麥沛東主演。這一宗奇案在當時的確疑點重重，而且一開始只是一宗普通失蹤案，最後兇手卻被揭發他極為變態的行為。