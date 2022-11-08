正義迴廊｜監製用盡積蓄唔夠錢拍 神秘K先生包底$100萬 惹網民競猜！

要數最近熱爆全城的電影，一定非《正義迴廊》莫屬，該電影情節改編自當年轟動全城的大角咀弒父母案，兩週票房接近千萬。《正義迴廊》由楊偉倫、麥沛東、蘇玉華、林海峰主演，選角上雖並非當紅小生，但其精妙之處在於演員角色上的安排恰到好處。監製翁子光指投資這部電影可說是十分心酸，受到不少拒絕，最後全靠合夥人孫霏和自己以買樓的積蓄、幾位白武士和神祕投資者K先生投資一百萬才成功。