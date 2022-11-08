正義迴廊｜監製用盡積蓄唔夠錢拍 神秘K先生包底$100萬 惹網民競猜！
籌開拍資金食盡檸檬 幸得神秘人幫助
翁子光透露最初尋內地人投資，但對方質疑：「你呢部戲個主角係乜水？」、「拍到八、九百萬，點回本？」、「大佬你個主角殺自己父母，點可能過到審？」，之後向老闆講述計劃，亦被撥冷水：「翁導你知而家香港咩環境㗎啦，『香港』兩個字都敏感啦，仲叫我投港片？飲啦……」
最後翁子光同合夥人孫霏用自己的積蓄投資《正義迴廊》：「本來我想趁樓市低迷，首付買返層納米樓，好讓我可以不用再睡在我父母那套『居者有其屋』裡的碌架床。」用買樓的積蓄投資，可見監製的決心，之後他向美亞電影老闆李國興、電影基金，以及兩位匿名貸款人籌旗，但依然欠缺資金，最後向神秘人K先生籌旗：「他對我一直錯愛，今次我就老實不客氣，開口就要借一百萬。」指K先生非常豪氣，簡單地說了﹕「聽日過數」、「不用多謝我也不用提我，努力為香港拍一部好戲」。
網民心思思競猜好心人
網友紛紛競猜誰是K先生，有人認為是同是熱愛香港電影，樂於助人實現夢想的古天樂（Louis Koo），不過有網民就指其實是郭富城（Aaron Kwok），因為他憑《踏血尋梅》贏到首個金像影帝，又唱過《奇洛李維斯回信》中的K先生，又有首歌叫《錯愛的呼喚》，令人聯想起他就是該名神秘人。
票房飆升監製依然謙虛
《正義迴廊》最近飆升至近千萬票房，監製翁子光自爆在家默默流下男兒淚，雖然票房要二千幾萬先可以回本。對於票房大升，翁子光謙虛指：「我做監製，最好的是一部戲如果出嚟俾人讚，我亦不用飄飄然，因為不是我的作品，不用認屎認屍，可以保持「懶謙厚」的態度；有人鬧，亦唔使咬牙切齒，可以平常心，更虛心受教。」
正義迴廊｜林海峰、蘇玉華做律師 大角咀心寒弒親案改編成電影
《正義迴廊》的案件案發生於2013年，死者周榮基（65歲）及蕭月兒（62歲）與兩名兒子周凱膺及周凱亮（案發時29歲）一同居住在西環。細仔周凱亮在 2013年3月2日時相約父母在旺角朗豪坊飲茶，父母當時對他說會回內地遊玩兩天。事後兩兄弟一直無法聯絡父母，最後在翻查父母的物件時，發現二人護照都在家中，但回鄉證卻不見了。
用媒體力量帶風向
周氏兄弟懷疑父母的失蹤是與金錢掛勾，本身決定前往父母內地遊玩地區尋人但失敗，無奈之下只能夠報警求助。警方翻查出入境記錄，發現均無周父周母的記錄，兄弟二人決定開設Facebook專頁去尋親，更找了當時的《蘋果日報》，希望能夠得到外界關注。
高登神探出征 鎖定細仔係兇手
細仔周凱亮為尋回父母，利用蘋果動新聞拍片求助，影片一出就引來網絡熱議。當時一眾高登神探發現周凱亮肢體動作奇怪、眼神閃避十分古怪，推測他便是的弒親兇手。警方在一番查證後終於找到更多證據。原來兩老於3月1日離開屋苑後就沒有回家，CCTV 亦證實3月2日周凱亮並沒有與父母飲茶。同時更有市民報案，指周凱亮在打機時突發承認自己謀害了父母。警方收到消息後馬上拘捕周凱亮，周凱亮亦直認是自己與朋友謝臻麒謀害父母。
兇手非一人咁簡單！？
周凱亮在自白時還原整件案件的經過，指自己向父母聲稱在外租借一個單位，需要父母幫助清潔，成功誘騙二人。而周凱亮表示行兇原因是自己炒股欠下巨債，父母卻不願為其償還。同謀好友謝臻麒則指出周凱亮自幼就受到父母迫害，在出事關頭都不向他伸出援手。之後謝臻麒又指自己沒有參與案件，只是被迫借出單位，在周凱亮謀害親人後他回家時才知道，在威迫下要幫忙處理遺體。加上平日周凱亮對他甚好，因此周凱亮要他做甚麼、買兇器等他都照做。
謝臻麒智力不足引致罪名不成立
在警方盤問過程中，謝臻麒有承此參與案件，之後在庭上反口否認。他指出當時警方拘留了他41小時先開始盤問，之後更盤問9小時使他身心俱疲先至認罪。兩人在被捕後都接受了智商測試，周凱亮IQ高達 126，謝臻麒則只有 84 ，後者智商明顯不足。最後陪審團以 8:0裁定周凱亮罪名成立，而謝臻麒則是 9:0裁定不成立。
法官判決：自持聰明、做人完全失敗
2015年3月23日，法官對此案作出判刑，周凱亮謀殺罪名成立被判終身監禁。法官在判刑時指，周凱亮是「極度危險的人物」，並且自戀、有心理變態的傾向，有人格障礙，未能感受到別人的感受，冷血，至今一點悔意也沒有。亦同時斥責警方在對第二被告謝臻麒的處理手法上有問題，質疑警方有迫他認罪之嫌。法官又指，周凱亮對待謝仁慈慷慨，卻是一直利用對方，法官評論周凱亮自恃比他人聰明，其實做人完全失敗，卻不認為自己有錯，又把責任推向他人，且不斷的講大話。
疑周凱亮好友出面指證謝先係兇手
YouTuber「解密工作室」亦有解說過案件，當中有疑是周好友在底下留言指：「學鋼琴與澳洲留學都唔係周凱亮自願接受」、「阿哥在家又成日打細佬 」，其說法為周平反，之後又指證謝臻麒先係兇手：身邊有個人同佢講，不如搵你最憎嘅人走先啦」、「扮蠢扮遲鈍低能…..係人都得！」，不過其真實身份存疑。
被翻拍成電影《正義迴廊》 10月尾上映
轟動一時的大角咀心寒弒親案被翻拍成電影《正義迴廊》，於 10 月 27 日上映由早前在《I SWIM》中出演A班班主任的「焦Sir」楊偉倫飾演周凱亮、麥沛東飾演謝臻麒，林海峰與蘇玉華則是二人的辯護律師，重新呈現案件。當中飾演謝臻麒的麥沛東更勇奪最佳男主角。
常見問題
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