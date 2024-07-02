《正義迴廊2》開拍傳Edan飾演關鍵角色 網民熱議角色配對
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日前因TVB節目《猜猜我是誰》而再次受到外界關注的「紙盒藏屍案」，近日有指該案件將會改編電影，將由《正義迴廊》班底包括譚廣源和翁子光等人負責製作，令人期待是MIRROR成員呂爵安（Edan）將會出演重要角色！網民都紛紛討論電影角色人選，大家又覺得哪位最合適呢？
網民熱議角色配對：
1）歐陽炳強 （Edan 少年版 / 呂頌賢 老年版 飾演）
網民認為Edan如果在《正義迴廊2》中飾演要角，有可能就是「紙盒藏屍案」中「兇手」歐陽炳強。至於出獄後的歐陽炳強就可以由同Edan神撞樣的「凍齡男神」呂頌賢出演。
2）歐陽炳強妻子（鍾雪瑩 飾演）
「紙盒藏屍案」被多次翻拍，葉童、商天娥等好戲之人都有曾經出演過歐陽炳強妻子一角。網民認為今次《正義迴廊2》的歐陽炳強妻子一角，能夠由在《填詞L》中表演出色的鍾雪瑩出演。
鍾雪瑩在《教束》中飾演教學助理Bonix。
3）案中死者卞玉瑛 （阿冰 飾演）
案中死者卞玉瑛遇害當時只得16歲，從過往資料照片中能夠看到她頭頂一頭捲髮，與阿冰非常相似，網民都認為少女味十足的阿冰能夠勝任次角。
4）初審律師湯家驊、辯護律師胡鴻烈（趙善恆 張堅庭 飾演）
至於律師方面，網民就認為初審律師湯家驊能夠由趙善恆出演，而辯護律師胡鴻烈就能夠張堅庭出演。實際上，張堅庭早前在社交媒體披露，自己將會在片中飾演一個重要角色，剛過去的6月13日他分享了這個消息：
趕回來拍翁子光編劇及監制，譚廣源導演的《紙盒藏屍》，都是《正義廻廊》班底，我演辯護律師（其原形是胡鴻烈大律師），我自己的《古惑大律師》電影，距今差不多三十多年，而40多年前我仍在浸會讀書，也在當編劇，為「執法者」系列劇集寫劇本，當中包括紙盒藏屍案件，我讀了光頭神探撰寫的案件報告，也看了所有現場照片，讓我震憟不已，因為是香港第一以科學鑒證判案的case，引起社會熱切的辯論。
6）記者 （余香凝 飾演）
余香凝在《白日之下》飾演記者一角，更憑《白日之下》封影后，演技自然有保證！
7）主控官 （蘇玉華 飾演）
蘇玉華在《正義迴廊》中飾演律師一角都非常深入民心，網民認為二人能夠在《正義迴廊2》出演記者和主控官等角色。
8）清潔工人 （ 馮素波 飾演）
至於清潔工人方面，好多呼聲都想由馮素波出演。
影帝任達華曾演歐陽炳強
50年前的轟動一時的「紙盒藏屍案」先後3度被改編電影或電視電影，分別為1976年的《紙盒藏屍》，1993年的《箱屍奇案》及三級電影《紙盒藏屍之公審》，當時《紙盒藏屍之公審》演出陣容同樣頂級：
- 歐陽炳強 （任達華）
- 歐陽炳強妻子 （葉童）
- 案中死者卞玉瑛 （鄭麗麗）
- 辯護律師 （秦沛）
- 記者 （關詠荷）
- 主控官 （羅冠蘭）
- 清潔工人 （余慕蓮）
圖片來源：《某日某月》劇照、IG@chungsaid、IG@sabrinapingping_、《和解在後》劇照、張堅庭Threads、《白日之下》劇照、《正義迴廊》劇照、IG@borjer_alice