《正義迴廊2》開拍傳Edan飾演關鍵角色 網民熱議角色配對

日前因TVB節目《猜猜我是誰》而再次受到外界關注的「紙盒藏屍案」，近日有指該案件將會改編電影，將由《正義迴廊》班底包括譚廣源和翁子光等人負責製作，令人期待是MIRROR成員呂爵安（Edan）將會出演重要角色！網民都紛紛討論電影角色人選，大家又覺得哪位最合適呢？

