23歲歸綽嶢奪叱咤生力軍女歌手銀獎 曾遇低潮靠一種方法走出困境
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現年23歲的本地模特兒兼新晉歌手歸綽嶢（Nancy Kwai）上年正式加盟香港華納唱片，去年推出5首歌曲，在叱咤樂壇流行榜頒獎典禮中更奪得叱咤生力軍女歌手銀獎！
出道一年推出5首個人單曲
歸綽嶢在2024年1月以歌曲《Teaser》正式以歌手身份出道，其後陸續推出《Count to three》、《Look into my eyes》等歌曲，首支英文單曲《Teaser》便登上「903豁達推介」第一位！早前更與歌手洪嘉豪拍攝以「拍一日拖」為主題的YouTube影片引起關注，人氣急升。
最近歸綽嶢奪得叱咤樂壇生力軍女歌手銀獎，表現得到肯定，她發表感言：「這幾年我在不同範疇都嘗試了很多，亦很開心我有這個勇氣選擇成為歌手，我以後會繼續努力，證明我的決定沒有錯！」
曾參與多部MV演出
在以歌手身份為人熟悉前，歸綽嶢已擁有不少MV演出經驗，過去曾為Dear Jane《未開始已經結束》、MC張天賦《世一》的MV飾演女主角，不少觀眾對她甜美笑容印象深刻。由於為洪嘉豪《自問自答》等多首MV擔任女主角，更被認定為其「御用MV女主角」。
喜歡以閱讀解憂
歸綽嶢畢業於嶺南大學文化研究學系，曾表示對她來說，閱讀是有效解決憂慮的方法。也因為近年開始接觸玄學，所以偏好身心靈類別的書籍。坦言相信吸引力法則的她，認為書籍能支撐她的信念，從而使她更加相信自己。
「自言自語」調整心態
歸綽嶢深信凡事存在正反兩面，剛出道時她難免出現很多迷惘想法，而歸綽嶢曾分享遇到低潮時，相信只要調整好心態，總能遇到意想不到的結果，更笑言心情低落的時候，會先自言自語一會兒，抒發完便會讓她感覺問題變小，樂觀積極個性令好吸引愈來愈多支持者。
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撰文：東方新地（部份來源轉至Sunday More）圖片來源：@nancykwai