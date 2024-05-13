CHILL CLUB頒獎禮2024｜24歲歸綽嶢獲女新人獎 曾遇低潮靠1招走出困境

現年24歲的本地模特兒兼新晉歌手歸綽嶢（Nancy Kwai）上年正式加盟香港華納唱片，去年推出5首歌曲，在叱咤樂壇流行榜頒獎典禮中更奪得叱咤生力軍女歌手銀獎！Nancy在《CHILL CLUB推介榜年度推介23/24》 更擊敗Marf獲女新人獎，一齊重溫她出道以來多個重要時刻！

