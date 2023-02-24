死屍死時四十四｜呂爵安柳應廷再度與毛姐毛舜筠合作！復活節上映
死屍死時四十四｜《正義迴廊》新晉導演何爵天執導
由天下一電影製作有限公司、852電影有限公司、Icon Group Limited及香港電影發展基金出品，《死屍死時四十四》是一部由錢小蕙、鄧維弼監製，《正義迴廊》新晉導演何爵天執導及江皓昕編劇；毛舜筠、鄭中基、呂爵安（Edan）、黃又南、余香凝、楊偉倫、柳應廷（Jer）等聯合演出的黑色喜劇電影。
死屍死時四十四｜呂爵安柳應廷再度與毛姐毛舜筠合作
先導海報構思獨特，以一棟多層住宅的橫切面作概念，暗藏著故事中許多個符號和密碼，充滿了耐人尋味的黑色幽默。故事牽涉大廈內多個住戶，演員們都要進行群象式演釋，互相飆戲交鋒：包括由毛舜筠、黃又南、余香凝、楊偉倫及劉映汝主演，每天吵鬧的杜家；由鄭中基及呂爵安主演，勢成水火的張氏父子；由劉江和黃文慧主演，銀髮族老年夫婦；由胡麗英主演的中女Mary姐，及由陳漢娜和柳應廷主演的神秘男女，聯同飾演大廈精神保安的李尚正和麥沛東等。一棟大廈，家家自有家家的秘密，合起來就像一個社會的縮影。
死屍死時四十四｜獲邀參展第18屆《大阪亞洲電影節》並成為開幕電影
《死屍死時四十四》日前獲邀參展今年第18屆《大阪亞洲電影節》並成為開幕電影，將於 3月15日舉行全球首映，電影節之總監暉峻創三先生 (Mr. TERUOKA Sozo) 對本片導演何爵天有高度評價：「《正義迴廊》是一部悲劇，《死屍死時四十四》是一部喜劇，兩部作品雖然截然不同，但同樣有著具吸引力和說服力的大大小小角色，這就是後起之秀何爵天導演的過人之處。」電影並將於復活節檔期正式上映，今天同時發佈首條電影預告片。這部一反傳統的破天荒燒腦新作，意念創新大膽，勁玩誇張超現實思維，充滿話題，集共鳴情感及緊張爆笑於一身。戲中故事，通過處理屍體發現事件，保護自家物業樓價，心思慎密而又燒腦的劇本，促使今次戲中不論是年輕演員還是老戲骨，都有令人全新感受的發揮，燃燒出爆笑火花。
死屍死時四十四｜故事大綱
「一棟大廈。一班業主。一條屍體。一晚。盡地一煲。」
世人一思考，上帝就發笑。一個尋常夜晚，杜志銘夫妻與外母在家門前發現了一條無名裸屍。沒人知道死屍的身份，他們只知道事件要是曝光，自住的單位會變凶宅，樓價一落千丈，業主變苦主。他們決定嫁禍別人，推死屍給鄰居。同層有銀髮族陳生陳太、有未婚婦Mary姐、有火爆張氏父子、也有一個神秘的吸煙女。一梯四伙十一個活人，為著一個死人鬥至你死我活，天亮前，他們只能求同存異，合作把屍體運出。是死屍的故事，更是人的故事。
常見問題
《死屍死時四十四》有邊幾位演員榮獲第41屆香港電影金像獎提名？
《死屍死時四十四》多位演員及幕後人員榮獲第41屆香港電影金像獎提名，包括主演的毛舜筠、呂爵安、柳應廷，以及《正義迴廊》導演⋯⋯詳情請看
《死屍死時四十四》與《正義迴廊》有咩相同之處？
日前獲邀參展今年第18屆《大阪亞洲電影節》並成為開幕電影，電影節之總監暉峻創三先生 (Mr. TERUOKA Sozo) 對本片導演有高度評價⋯⋯詳情請看