死屍死時四十四｜呂爵安柳應廷再度與毛姐毛舜筠合作！復活節上映

《死屍死時四十四》由錢小蕙監制，何爵天執導，毛舜筠、鄭中基、呂爵安（Edan）、黃又南、余香凝、楊偉倫、柳應廷（Jer）等聯合演出的黑色喜劇電影，將於2023年復活節4月6日上映，日前更獲選為今年第18屆大阪亞洲電影節開幕電影！