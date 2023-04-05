死屍死時四十四｜影評推介7大必睇位！道盡港人心聲！2大演員令人驚喜
死屍死時四十四｜7大必睇位
死屍死時四十四｜必睇位1.Edan 與鄭中基火花
《正義迴廊》導演何爵天新作《死屍死時四十四》將於4月4日上映，繼《闔家辣》後，再次以父子檔出演的鄭中基和呂爵安（Edan）近日馬不停蹄為新戲作宣傳。在接受我們獨家訪問時，當被問到會否想以殺人犯身份參演《正義迴廊2》，兩人就即刻超級興奮、表情鬼馬地互相對望，並且異口同聲表示：「我哋好想挑戰（此角色），父子檔都好。」之後兩人又超有默契咁話已經有初步想法，但就大賣關子不願意透露更多內容：「其實我哋初步有個Idea，我哋會自己問導演，問一問佢有冇機會。」
鄭中基曾多次稱讚Edan演技好，不但表示欣賞Edan除了用面部表情去演戲之外，亦懂得善用不同的聲線去演繹角色，大讚Edan在演戲方面是「天才」！
死屍死時四十四｜必睇位2.毛姐再爆喜劇本色演出
楊偉倫同毛舜筠喺新戲《死屍死時四十四》入面飾演一對母子，阿倫自爆今次合作，第一次同毛姐見面時覺得對方好靚，搞到毛姐都忍唔住笑，話好少人第一次見到佢會覺得佢好靚！而毛姐同阿倫提大家，唔好以睇笑片嘅心態入場，反而每場戲都需要嗒真背後想表達嘅訊息！
死屍死時四十四｜必睇位3.李尚正 劉江 非常突出
劉江在電影中與黃文慧飾演兩夫婦，除了是大廈的住客，亦是大廈業主委員會中負責財務。而李尚正飾演大廈保安之一「李寶安」，他與劉江成為全片中的「MVP」，二人演出非常突出又傳神！
死屍死時四十四｜必睇位4. 小薯茄成員客串
呢個唔算劇透！早在去年開鏡時，一眾小薯茄幕前成員都有出席拜神儀式，單看造型唔難猜測，就知道幾位人氣Youtuber分別飾演陳漢娜與阿Jer婚禮中的兄弟姐妹，程人富就飾演婚禮攝影師！
死屍死時四十四｜必睇位5. 阿 Jer 演技以及主題曲
繼《阿媽有咗第二個》Jer柳應廷再度與阿媽毛姐合作，上一部作品Jer的演技獲一致好評，而今次與陳漢娜飾演一對神秘情侶，更會在後段發展到結婚，非常令人期待！Jer更為電影獻唱主題曲《鹹魚遊戲》，亦是與填詞人黃偉文的首度合作，Jer的動人歌聲配合Wyman的「到肉」歌詞，唱出香港人為買樓而變成「鹹魚」的無奈心聲，大批粉絲留言「好正」！
歌名《鹹魚遊戲》，歌詞中的「鹹魚」是指現在的都市人，大家都只顧著忙碌工作，努力供樓的時候，他們往往忘記了自己心裡面的夢想，Jer說出他對歌詞的理解：「收到歌詞時感到很驚喜，歌中的鹹魚，令人聯想到周星馳電影中一句著名的對白『做人如果無夢想，同鹹魚有咩分別』，我認為Wyman寫呢首詞，是想提醒現在的都市人，不要用這種狀態繼續生活。像我一樣，喜歡唱歌、跳舞，就去做吧，不要做一個無血無肉的人。」
死屍死時四十四｜必睇位6. 《正義迴廊》拍檔再上銀幕
死屍死時四十四｜必睇位7.欣賞「男屍」演技
電影中一個好容易被忽略的就係飾演「男屍」的張滿源！學院派張滿源是演藝學院畢業生，與王祖藍、梁嘉琪、白只及張繼聰同屆畢業生，2004年憑電影《PTU》獲提名第23屆香港電影金像獎最佳新演員。今次飾演「男屍」成熱搜，由於劇情需要一件被搬運的真人屍體，全片要扮作身體僵硬的「男屍」，對白都無，不過大家睇完一定會欣賞佢嘅「演出」！
死屍死時四十四｜故事大綱
「一棟大廈。一班業主。一條屍體。一晚。盡地一煲。」
世人一思考，上帝就發笑。一個尋常夜晚，杜志銘夫妻與外母在家門前發現了一條無名裸屍。沒人知道死屍的身份，他們只知道事件要是曝光，自住的單位會變凶宅，樓價一落千丈，業主變苦主。他們決定嫁禍別人，推死屍給鄰居。同層有銀髮族陳生陳太、有未婚婦Mary姐、有火爆張氏父子、也有一個神秘的吸煙女。一梯四伙十一個活人，為著一個死人鬥至你死我活，天亮前，他們只能求同存異，合作把屍體運出。是死屍的故事，更是人的故事。
由《正義迴廊》新晉導演何爵天執導
死屍死時四十四由天下一電影製作有限公司、852電影有限公司、Icon Group Limited及香港電影發展基金出品，《死屍死時四十四》是一部由錢小蕙、鄧維弼監製，《正義迴廊》新晉導演何爵天執導及江皓昕編劇；毛舜筠、鄭中基、呂爵安（Edan）、黃又南、余香凝、楊偉倫、柳應廷（Jer）等聯合演出的黑色喜劇電影。故事始於一具來歷不明的屍體被發現在一個住宅單位門前，同層的四家人擔心屍體會令居所變成兇宅，使樓價大跌，從而捲入了將屍體運走的大混亂中。
香港電影發展局主席王英偉博士說：「《死屍死時四十四》的主題令人耳目一新。戲中用了多位資深的演員及新生代演員，他們的演出時而幽默時而傷感，合作產生出來的火花和化學作用貫穿全片，為觀眾帶來了一股新鮮感。」他續說：「香港電影發展局會繼續與業界緊密合作，推動香港電影的發展，為電影業注入新動力。」
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