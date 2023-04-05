死屍死時四十四｜影評推介7大必睇位！道盡港人心聲！2大演員令人驚喜

死屍死時四十四｜由錢小蕙監制，何爵天執導，毛舜筠、鄭中基、呂爵安（Edan）、黃又南、余香凝、楊偉倫、柳應廷（Jer）等聯合演出的黑色喜劇電影，《死屍死時四十四》4月4日正式上映，以黑色幽默道盡港人心聲！當中有7大必睇位值得觀眾入場「二刷」細看！