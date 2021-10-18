每周收視｜TVB繼續靠《愛．回家》食糊 《賭命夫妻》原來叫好唔叫座！
TVB台慶月來臨，《星空下的仁醫》、港版李政宰（即譚俊彥）主演的《換命真相》兩套台慶劇亦於今日（18/10）正式啟播，《十月初五的月光》及《拳王》隨後將至！另一邊廂的ViuTV亦於日前亦大鑼大鼓預告來年節目計劃，而一年一度，近年全港巿民為之哄動的《全民造星IV》亦將於11月1日正式播放。到底對上一周各個免費電視台節目收視如何？
文：東方新地 圖： TVB、ViuTV
ViuTV 收視 Top 5 《賭命夫妻》未能上榜
ViuTV第一位：《宵夜燒到過埋夜》平均4.1點。
ViuTV第二位：《膠戰S2》（周日晚上10點半）平均3.7點。
ViuTV第三位：《台灣乜都拜》（周一至五晚上10點半）平均3.7點。
ViuTV第四位：韓劇《上流戰爭》（周一至五）平均3.5點。
ViuTV第五位：《健康要Fact Check》 （周日晚上8點半）平均3.4點。
「宵夜」系列一向是 ViuTV的重頭戲，但值得一提的是過去一個星期足跡遍佈各大社交平台和討論區的真人騷節目《賭命夫妻》五強不入，全周平均僅得3.3點（約22萬人收看）。不過，由於節目話題性十足，後繼的收視仍然有望提升。
TVB最高收視的5個節目：
TVB第一位：《愛．回家之開心速遞》（周一至周五晚）平均23.5點。
TVB第二位：《東張西望》（周一至周五晚）平均23點。
TVB第三位：《我家無難事》（周一至周五晚）平均22點。
TVB第四位：《把關者們》（周一至周五晚）平均19.5點。
（《把關者們》大結局於星期六晚8點30分播放，錄得18.5點）
TVB第五位：《星空下的仁醫童理之心》（星期日）平均18.1點。
處境劇《愛．回家之開心速遞》繼續稱霸 TVB節目的收視榜，而時事資訊性質的《東張西望》亦非常理想，反觀兩線劇卻後勁無力。然而《我家無難事》結局周的收視已算是近期不俗，雖然《把關者們》大結局當晚只得18.5收視（約120萬人收看），但以星期六的下成績而言，仍算理想。值得留意的是特備節目《星空下的仁醫童理之心》，它在周日播出仍然錄得18.1點，從此可推算台慶劇《星空下的仁醫》有潛力為TVB黃金劇集檔期作出突破，在未來數周有望製造驚喜。