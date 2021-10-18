每周收視｜TVB繼續靠《愛．回家》食糊　《賭命夫妻》原來叫好唔叫座！

TVB台慶月來臨，《星空下的仁醫》、港版李政宰（即譚俊彥）主演的《換命真相》兩套台慶劇亦於今日（18/10）正式啟播，《十月初五的月光》及《拳王》隨後將至！另一邊廂的ViuTV亦於日前亦大鑼大鼓預告來年節目計劃，而一年一度，近年全港巿民為之哄動的《全民造星IV》亦將於11月1日正式播放。到底對上一周各個免費電視台節目收視如何？

文：東方新地 圖： TVB、ViuTV