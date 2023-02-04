毒舌大狀金句｜精警金句成熱搜！盤點黃子華、謝君豪庭上精彩對白大快人心

毒舌大狀金句｜票房屢破紀錄的《毒舌大狀》勢不可擋，有預測將於上映一個月內票房破億，由由吳煒倫編劇及導演的故事，精警金句不止於主角黃子華的對白，劇中一眾角色由謝君豪、何啟華、王敏德、楊偲泳以及王丹妮等等的對白都今人印象深刻，戲中金句充滿寓意，毒舌金句狠而精，令觀眾看得相當舒暢！，以下盤點幾位角色的金句：