毒舌大狀金句｜精警金句成熱搜！盤點黃子華、謝君豪庭上精彩對白大快人心
2月4日更新！《毒舌大狀》票房已經衝破7,000萬，勇奪史上港產片票房第3位！朝著第2位《飯戲攻心》（$77,607,93）以及首位《明日戰記》（$81,947,016）邁進！電影宣傳金句「是非不在金銀、公道自在人心」，黃子華得悉票房再創紀錄，就以金句「寧呷開顏粥，不吃愁眉飯」作回應！
《毒舌大狀》金句1｜「炒股票贏嘅係是道理，打官司贏嘅係歪理，賺大錢唔通靠歪理？」～Marco哥
電影開段黃子華 飾演的林涼水辭去裁判官職務，跟好友谷德昭搵食，攀附權貴無所不用其極，其中一場在酒吧戲黃子華被金融才俊Marco哥嘲笑（《膠戰》肥腸- 徐浩昌 飾演） ，令到林涼水出庭時無心戀戰，留意股市升跌，鑄成大錯！
《毒舌大狀》金句2｜「我唔怕班契弟，因為我最契弟。」～林涼水
宣傳預告片中自認最「契弟」的林涼水爆出金句，來自《鱷魚淚》主角潘志文結局時爆出的金句︰「我唔怕啲契弟，因為我最契弟，哈哈哈！」 預告中這金句的演繹令人以為電影是一個喜劇的調子，但其實在影片中，黃子華對契弟又有另一種演繹。
《毒舌大狀》金句3｜「我唔會瀨契弟」～林涼水
林涼水打輸官司，導致曾潔兒被判坐17年冤獄，變得自暴自棄，日日去酒吧撩惡霸打自己，其後向好友林保怡吐苦水，說到以為自己能攀附權貴（契弟），但最後發現自己還是被權貴玩弄，有感而發講到想喊，被林保怡鼓勵，回憶當初讀法律助人的「初心」。
《毒舌大狀》金句4｜「有一個無辜嘅人，因為我要坐17年冤獄，我只有呢次機會可以救佢出嚟，只有呢次，這一世都冇喇，冇喇！」～林涼水
林涼水發現新線索，為了助曾潔兒翻案，即使被黑社會追債、扑到頭破血流，導演表示子華神演繹這句對白時，用盡全力邊拍枱邊講金句，甚至連枱都拍凹埋！
《毒舌大狀》金句5｜「十個人都有九個帶住後悔入棺材，我唔想係其中一個。」～林涼水
林涼水向方家軍（楊偲泳 飾）道歉，希望對方可以協助他為曾潔兒翻案，真誠道歉並說出了心中悔恨。
《毒舌大狀》金句6｜「既然嗰個女人已經坐緊監，能夠唔畀佢出嚟，咪由佢唔出嚟囉。」～鍾老太
甘草演員林小湛飾演的鍾老太，得悉女兒和女婿捲入曾潔兒一案時，她第一時間竟然係找鍾家法律顧問董衛國(王敏德 飾)幫忙，雖然明知曾潔兒是無辜，但為了家族名聲她可以不擇手段，這句看似簡單的說話實在令人聽得心寒。
《毒舌大狀》金句7｜「做人當然要以德服人，暗算另計。」～林涼水
這句對白出自林涼水初會主控官金遠山辦公室之後，金遠山（謝君豪飾）一見面就直斥林涼水只靠旁門左道、不尊重法律，林涼水被奚落反常地不發一言，在升降機大堂最後說出這句對白。
《毒舌大狀》金句8｜「就算坐一世監，我都唔想個女死得不明不白」～曾潔兒
面對翻案的風險，曾潔兒不理終身監禁的冤獄，也要為女兒討回公道。
《毒舌大狀》金句9｜「We believe that we are all equals, but the truth is we are not. and never will be!（我們都想相信人人平等，但真相是我們並不平等，而且從來不會如此。)」～董衛國
董衛國大狀（王敏德飾演）以證人身份出庭，竟然被林涼水直問「你係咪人」，結果在庭上大放厥詞，在陪審團面前直認法律難免對權貴有利，企圖凌駕良知和真相，結果被林涼水以同一句回敬只會侍奉權貴的董大狀。
《毒舌大狀》金句10｜「今日坐喺旁聽席嘅，連一個記者都無 …Something is wrong.」～方家軍
要知道「Everything is wrong」 之前 ，其實係方家軍在庭上點破真相這句「Something is wrong」，旁聽席上，除了林保怡，全是權貴一方派出的律師，記者及公眾人士都排拒在場外，權貴隻手遮天，將公平公正公開的審訊過程變成「私人會所」一樣。
《毒舌大狀》金句11｜「今日！呢度！Everything is wrong！」～林涼水
林涼水結案陳詞時，承接方家軍所說的「Something is wrong」，再下一城，突顯審訊過程中種種不公，揭穿鍾家以權力和金錢扭曲真相。
《毒舌大狀》金句12｜「以前個個都話法律面前人人平等，今時今日人人都改口，是法律面前窮人含X！」～林涼水
旁聽席的人大部分都是鍾家所聘請的法律團隊，當中甚至有人偷偷以手語教唆做證人的鍾京頤(栢天男 飾)，林涼水結案陳詞時激動到爆粗，留意這句對白的英文版本：「All people are equal before the law” But we don’t say that anymore. We now know “poor people are fxxxed before the law!」
《毒舌大狀》金句13｜「就是希望這個世界公道一啲，而唔係畀呢班有錢人花錢當我哋馬騮咁舞。」
《毒舌大狀》金句14｜「「寧願被人打，好過被天收。」
官方英文翻譯為：「Getting beat up, is better than being beaten by guilt.」
《毒舌大狀》金句15｜「邏輯嘅嘢，今時今日又真係好難要求個個都有。」
《毒舌大狀》金句16｜「契弟們，等天收，我信天有眼。」
同樣出於宣傳片的偽新聞報導的金句，林涼水由電影一開始失落寫上「天冇眼 」，到最後相信天有眼，過程大快人心。
《毒舌大狀》金句17｜「我話之班契弟含金定含銀，我一定要做到法律面前人人平等，我就係要討回一個公道。」
由法官自願變為大狀的林涼水，經歷過挫折後，發誓只為窮人討公道。
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