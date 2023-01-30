《毒舌大狀》疑就內地電檢 狠刪女同志親熱場面 原裝仲有更激場口　

黃子華、謝君豪、王丹妮、廖子妤、王敏德、何啟華、楊偲泳及栢天男主演的電影《毒舌大狀》於年三十（21日）開畫，開畫後票房日日稱冠。喺年初八（29日）宣布上映8日票房已衝破5000萬大關，電影亦喺馬來西亞成為單日票房冠軍，非常威水。香港唔少觀眾睇完之後，表示電影精彩，想再進場觀看，更講期待希望有加長版咁話。而早前發行商釋出嘅《毒舌大狀》製作特輯，驚見王丹妮、廖子妤兩女親熱畫面，疑鏡頭喺上畫時被刪走，有可能是想遷就內地電檢先有此對策。