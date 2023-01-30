《毒舌大狀》疑就內地電檢 狠刪女同志親熱場面 原裝仲有更激場口
王丹妮廖子妤親熱鏡頭全刪去 疑因避內地電檢
睇返《毒舌大狀》在YouTube發布的製作特輯，畫面揭示咗電影原裝是有王丹妮同廖子妤親熱鏡頭，但戲院上畫時，畫面只見兩人坐得親密，未見有錫錫。其實一般港片都會安排在內地上畫，而中國國家廣電總局曾針對影視產業頒布咗「二十類題材審查及規避」禁令，當中規定同志題材「可轉為友情」，嚴打同性戀題材作品。所以唔排除《毒舌大狀》想為日後內地上畫鋪路，所以先狠刪女同性戀親熱鏡頭。
疑原裝版有三人對戰鏡頭 尺度好激好盡
《毒舌大狀》製作特輯釋出畫面，驚見有幕王丹妮躺臥在床，廖子妤心急地擒上去，靚仔配角柏天男則企喺旁邊，做出疑似除衫嘅動作，令人遐想鏡頭同三人對戰有關，意識好大膽！難怪柏天男都話：「我未拍過咁激烈咁野性嘅一場，所以做咗好多準備！」
戲院上映版本疑多處有刪走 觀眾羅列電影留白位置
《毒舌大狀》內容精彩，觀眾戲院睇得夠爽，但從電影剪接睇得出，有部份鏡頭明顯剪走咗，部份內容只係含糊交代，電影票房咁好，自然討論度高。有觀眾羅列出對電影嘅疑問「廖子妤同王丹妮是否有真感情關係？」、「獄中對峙是否更深刻舊情？」、「 黃子華飾演的林涼水在服用「偉哥」後的戲份似乎被刪，他趕去醫院前，為討好權貴到底還發生了什麼荒唐事？」、「黃子華飾演的林涼水，拿着兩個膠水樽入廁所找主控官金遠山（謝君豪飾）這一幕戲還有後續？」、「主控官出來後為何強烈針對柏天男？唔知如果電影推出加長版，能唔能夠解答觀眾嘅疑問呢？」
同發行商姊妹作《飯氣攻心》為遷就內地 一樣刪走敏感鏡頭
《飯戲攻心》也是由安樂影片發行，香港票房口碑理想，但片商當時為通過內地審查，同樣狠刪部分內容，改完之後就連內地觀眾都有意見。當時電影交代黃子華同鄧麗欣的「閃片」在全家人面前竟外「流出」，觸發全家大戰，而內地上映時含有「閃片」情節同鏡頭都被徹底刪走；當時內地版《飯氣攻心》片名都改埋，改做《還是覺得你最好》，內地網民反而覺得唔夾，指新名失去原本港式幽默味道不文不類，並表示好難令人記住，趕客味濃。
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