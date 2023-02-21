《毒舌大狀》票房破億成港產片No1 黃子華：如執到中頭獎的六合彩！
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《毒舌大狀》自1月21日大年三十開畫至今，上映32日屢破票房紀錄，電影於今天更為香港電影史創下歷史性一刻！截至今天2023年2月21日下午6時，《毒舌大狀》香港累積票房達$100,017,474，強勢衝破一億大關，再創票房新高，穩坐香港影史港產片No.1外，更成為香港史上首部破億港產片。有賴全港巿民的熱烈支持，買飛入場睇戲，才能夠共同為香港寫下歷史新一頁，同時感謝廣大巿民及電影觀眾的支持，希望香港電影業百花齊放。
群星拍片答謝觀眾 子華神：「好像撿到一張中頭獎的六合彩！」
由黃子華 、謝君豪 、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、王敏德、何啟華（阿Dee）、楊偲泳（Renci）、栢天男（Adam）主演電影作品《毒舌大狀》，在香港票房上屢破紀錄，成為歷史上港片之冠，電影破億令導演及演員們相當興奮，拍下感言與大家分享。
黃子華說：「對我個人來說就好像撿到一張中頭獎的六合彩，甚至張飛不是自己買的，自己買或許覺得應份。感覺就似個天飄下來，飄在手上中獎一樣，又好像是去了火星般，還是要多謝大家賜給我們這麼奇妙的感覺。」
廖子妤成為一億票房女星
廖子妤指：「我而家係一億票房女星！」何啟華說：「好榮幸能夠參與一部有一億票房的製作，好驚用盡運氣，希望未用完只是剛剛開始，我的粉絲可以改口大叫『支持何啟華一億』。」
導演：從來沒有想過一億
導演吳煒倫講到：「從來沒有想過一億，冇諗過票房會去到呢一個數，亦都冇估計到在這麼短時間之內。不過紀錄不是用來keep，而是要來打破的，我希望快點有下一部港產片打破我們的紀錄，繼續上！」
楊偲泳想全世界都睇到部戲
楊偲泳說：「《毒舌大狀》過一億了！希望大家會繼續支持《毒舌大狀》，希望全世界觀眾都可以睇到《毒舌大狀》。」
常見問題
《毒舌大狀》影評如何？票房將於何時破紀錄？
以往香港賀歲檔期，幾乎都係大堆頭喜劇，容易忽視劇情意義，今次《毒舌大狀》就充滿談論話題 ，有影評點出當中7大必睇細節伏線⋯⋯按此看全文
《毒舌大狀》加長版預計有哪些情節披露？
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