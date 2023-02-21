《毒舌大狀》票房破億成港產片No1 黃子華：如執到中頭獎的六合彩！

《毒舌大狀》自1月21日大年三十開畫至今，上映32日屢破票房紀錄，電影於今天更為香港電影史創下歷史性一刻！截至今天2023年2月21日下午6時，《毒舌大狀》香港累積票房達$100,017,474，強勢衝破一億大關，再創票房新高，穩坐香港影史港產片No.1外，更成為香港史上首部破億港產片。有賴全港巿民的熱烈支持，買飛入場睇戲，才能夠共同為香港寫下歷史新一頁，同時感謝廣大巿民及電影觀眾的支持，希望香港電影業百花齊放。