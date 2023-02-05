《毒舌大狀》丨謝君豪演技令觀眾留下深刻印象 曾救人俾火燒傷毀容
《毒舌大狀》︳謝君豪壓場感超強
唔少人大讚《毒舌大狀》演員演技出眾，如王丹妮、黃子華、謝君豪、Dee哥、楊偲泳等人。黃子華、謝君豪喺電影中係完全對立的角色，2人係法庭上的對戲簡單卻令觀眾留下深刻印象。謝君豪最近出演不少賣座港產片，由《明日戰記》飾演陳蒼松博士到《過時．過節》主演陳旭真，一位沉默寡言的爸爸，直到《毒舌大狀》一位理性至上的金遠山，每個角色都帶出截然不同的演技。《毒舌大狀》中謝君豪無論係整體氣場定壓場感都活演金遠山呢個角色，令觀眾大讚「壓場感勁到，佢真係好charm」、「我冇辦法唔承認謝君豪呢真係好好戲，睇完都係冇辦法忘記佢」、「對住證人笑，突然變面，個氣場勁到」、「演技好，又有型」！
謝君豪︳家境困窮 做過sales賣女性用品
喺彩虹邨長大的謝君豪參加咗學校的戲劇比賽後而產生咗對演戲的興趣，開啟咗佢演藝之路。1984年謝君豪出嚟社會做嘢之後，為咗追夢，一路做sales賣化妝品同女性用品，後來又做過男護士同辦公室助理，之後考到演藝學院後成為全職演員。
謝君豪曾擊敗張國榮 拎金馬影帝
謝君豪喺1993年、1997年出演《南海十三郎》而為人所熟悉，當年擊敗《春光乍泄》入圍的哥哥張國榮，成為咗第34屆金馬獎影帝！雖然拎咗金馬影帝，不過謝君豪並無因此而爆紅，余選擇繼續研究戲劇，令演技愈來愈勁。
謝君豪︳入行30年謙虛不炒作 零緋聞負面
細數謝君豪入行已有30年，一直謙虛不炒作，無緋聞同負面新聞，就算早前因2010年時《楊貴妃秘史》救一名小女孩俾火燒傷毀容，謝君豪都係低調養傷處理，無用嚟大肆炒作，之後因為黃秋生爆料先令大眾知道。
常見問題
《毒舌大狀》影評如何？票房將於何時破紀錄？
以往香港賀歲檔期，幾乎都係大堆頭喜劇，容易忽視劇情意義，今次《毒舌大狀》就充滿談論話題 ，有影評點出當中7大必睇細節伏線⋯⋯按此看全文
《毒舌大狀》加長版預計有哪些情節披露？
目前版本的《毒舌大狀》片長 2 小時 15 分鐘，但原來導演的初剪版本超過2 小時 35分鐘，當中備受討論的「加長版」情節包括⋯⋯詳情請看
讀者留言