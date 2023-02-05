《毒舌大狀》丨謝君豪演技令觀眾留下深刻印象 曾救人俾火燒傷毀容

由吳煒倫編劇及執導，黃子華、謝君豪主演，2023年1月21日上映的賀歲律政電影《毒舌大狀》，一上映即成城中熱話。除咗子華神之外，謝君豪的演出今次備受熱討，唔少觀眾大讚演技出眾，令人難忘！一文睇返謝君豪拍戲多年事跡！