毒舌大狀｜黃子華發揮Mean爆高超口才 Dee哥大狀上身「多嘴」搶鏡
《毒舌大狀》子華神法官造型正式海報曝光
子華神戴假髮的造型海報曝光，於戲中他是一名大律師，專為平民百姓伸張正義，同時詞鋒尖銳、鬧人唔使本，因此海報上也大字標題 「毒舌之神 強勢降臨」，猶如眾人救世主，加上一道耶穌光加持，期望做到「是非不在金銀，公道自在人心」的口號目標，電影也定了將於2023年的賀歲檔期上映。
《毒舌大狀》子華神毒舌但宅心仁厚
《毒舌大狀》的首支電影正式預告也釋出，Dee哥（何啟華）現身用搞笑鬼馬的語氣介紹子華神，「佢毒舌，但係宅心仁厚」、「低調但受萬人景仰」，形容他最獨到之處，是能將語言偽術運用到出神入化，最尾黃子華更有一幕吐口水的片段，完全拋開了形象，到底是神的化身，或是地獄嚟嘅使者？讓觀眾都大感好奇。
《毒舌大狀》宣傳片Dee哥大狀上身「多嘴」搶鏡
此外，其他演員如王丹妮、廖子妤、Dee哥、栢天男及楊偲泳也拍攝了一條全新宣傳片，做盡一些法庭內的禁忌事情，如王丹妮高聲講電話、廖子妤用手機影相、栢天男拿著飯盒在進食等，Dee哥則大狀上身，警告他們不要再犯錯，「成個法庭畀你哋搞彎晒啦！」不少觀眾看後，都覺得Dee哥是搞笑能手，有他的參演都會擦出更多喜劇火花。
《毒舌大狀》金獎編劇吳煒倫首次執導
《毒舌大狀》導演吳煒倫本身是千萬票房編劇出身，曾參與的作品包括有《梅豔芳》、《寒戰2》、《激戰》、《線人》、《殺破狼》等等，隨手數來也是質素上乘之作，今次是他首次擔任電影導演，更落手落腳身兼編劇，吳煒倫曾透露，花了一年半時間撰寫劇本，最初寫時，未決定找誰演出男主角，而是一邊寫一邊浮現出黃子華的身影，覺得即使他演鬧人的角色亦不會討厭，觀眾更喜歡看著他愈鬧愈起勁。
《毒舌大狀》故事大網講什麼？
一看角色的造型也知道是法庭戲，然而不是走沉重路線，是一齣爆笑喜劇，故事講述一宗國際名模涉嫌虐待女兒的冤案，竟成了法律界、權貴與名媛之間的角力場，期間各人如何用盡權力與資源去自保？大狀們又如何能在重重困難下伸張正義？子華將飾演一個「衰人」，用他的方法與一群上流社會人渣鬥法。
《毒舌大狀》對黃子華最大的挑戰是？
黃子華也向傳媒透露，電影劇情的起伏上落很大，劇本很陽剛派，屬氣勢萬鈞的作品，很多愛恨情緒都推向極端，子華更分享他同時會飾演法官及律師的角色，因此不乏鬧人的戲份，更笑稱如果《男親女愛》的Miss Mo出現在戲中，他都有資格鬧她，從前他則是被鬧的那個。
戲中的子華說話時顯得非常肉緊，而戲外除了與導演吳煒倫仔細研究劇情，亦不時與林保怡滔滔不絕的交談，二人話題廣濶，事關二人在戲外亦是結交友誼多年的知心好友。
《毒舌大狀》王丹妮最想擺脫「梅豔芳」影子
今次是王丹妮拍的第二部電影，因首部《梅豔芳》的形象太深入民心，她不想被大眾那麼快定型，因此當接到這新戲時都非常興奮，更說能與子華神合作，整個感覺都好夢幻，而之前與廖子妤也曾在《梅豔芳》合作，因此都存在不少默契。而另一演員Dee哥更表示以往自己曾在talk show內模仿子華，一直非常崇弄他，今次有機會一同拍戲，也相當興奮。
《毒舌大狀》廖子妤與神級偶像合作感到非常興奮
要數今次拍戲最開心的人必提廖子妤，眾所周知她是子華神的忠粉，這次能跟神級偶像合作，更有數場精彩的對手戲，她感激講到：「這次是極大的收穫，完全是人生成就解鎖！」
會否像《飯戲攻心》般有極高票房？
今年《飯戲攻心》的票房打破了多項香港電影紀錄，完全是喜出望外，除了是6位演員之間的戲劇火花，穩扎的劇本更是戰勝關鍵，精警對白與精心鋪排，笑料與隱喻訊息兼備，於是做出亮麗成績。《毒舌大狀》作為喜劇，同樣具備了吳煒倫的穩扎劇本，而題材上，今時今日探討關於法律、公義、真相的題材，可說是買少見少，用喜劇的形式，去帶出電影中的反思能否令觀眾得到共嗚，便要再看看導演手法夠不夠高明了。加上有豐富經驗的演員如黃子華、謝君豪與新進演員互擦火花，相信都會甚有看頭，但至於票房能否到達《飯戲攻心》的程度，仍是拭目以待！
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
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