毒舌大狀｜黃子華發揮Mean爆高超口才 Dee哥大狀上身「多嘴」搶鏡

賀歲喜劇《毒舌大狀》由黃子華、王丹妮、廖子妤、Dee哥、栢天男及謝君豪等參與演出，以法庭上的毒舌大鬥法為故事主軸，近日已釋出電影預告，當中Dee哥與一眾演員也甚有火花。而作為主角的黃子華，今次能發揮他高超口才及mean到爆的一面，甚為過癮，即將在大螢幕上展開一場激動人心，讓觀眾驚喜萬分的法庭攻防戰！