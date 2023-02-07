毒舌大狀丨破《明日戰紀》成華語票房No.1 黃子華由「毒藥」變「保證」

由黃子華主演嘅賀歲片《毒舌大狀》票房報捷，目前已經打破8,200萬票房，打低古天樂的科幻片《明日戰記》成為香港電影票房史上最高票房香港電影與亞洲電影第1位！一眾演員同電影團隊昨晚（6日）舉行千人慶功宴，何啟華（Dee）同謝君豪更係成為找數真漢子，即場勁歌熱舞兼除褲助興！