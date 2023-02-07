毒舌大狀丨破《明日戰紀》成華語票房No.1 黃子華由「毒藥」變「保證」
《毒舌大狀》票房再破紀錄 舉辨千人慶功宴
《毒舌大狀》氣勢如虹，昨晚（6日）劇組安排了破天荒的千人慶功宴，為了慶祝電影上映17日已經衝破7,800票房，截至當晚票房更衝破8,000萬，成為繼《明日戰記》後，香港電影史上第二部衝破該票房成績的電影。據悉今日（7日）單計預售門票已經打破45萬，電影至今累積票房已經衝破8,200萬，已經超越上映3個月、最終票房總計8,194萬《明日戰記》，成為香港電影票房史上最高票房香港電影與亞洲電影。
「找數真漢子」Dee更即場表演除褲
在慶功宴中，黃子華自爆同林保怡為票房輸賭一餐飯，自己估有5000萬，對方就估8、9000萬，兩人都好有信心票房破億，仲希望原班人馬再合作。講到子華神同林海峰嘅舞台劇一票難求，佢大呻自己都一身飛債，無力償還，同朋友講「冇」都講到唔好意思。黃子華表示希望能開拍續集回饋觀眾，而Dee哥（何啟華）曾揚言票房過3,000萬就會當眾除褲謝票，昨晚他在台上化身「找數真漢子」，配以《毒舌大狀》的主題曲跳舞期間突然除褲，大曬鮮紅色底褲，事後Dee哥在IG上載除褲影片並寫道：「數已找，唔好再淋我紅油啦。」另外，謝君豪就獻唱《南海十三郎》，寶刀未老！
「票房毒藥」黃子華榮登「票房保證」寶座 網民道出要滿足一條件！
被封為「子華神」的黃子華曾出演過不少電視電影作品，當中最為人熟悉的包括有《男親女愛》、《一蚊雞保鑣》等等，其作品都為經典。不過由他自編自導自演的《一蚊雞保鑣》在當年票房慘淡，得22萬，更被冠上「票房毒藥」名號。不過個人棟篤笑卻大收，不少金句都是直到今時今日仍然啱用。但於2018年舉行完《金盆𠺘口》後，就封嘴唔再做棟篤笑。
搣甩「票房毒藥」之名
近日有網民就統計了黃子華自2018年後的電影票房，發現其已經搣甩「票房毒藥」之名號：2018年《棟篤特工》收4500萬票房、2020年《乜代宗師》收2900萬票房、2022年《飯戲攻心》收7760萬票房、2023年《毒舌大狀》暫收8000萬票房，可見其成績都相當不錯。
兩大角色為子華神訂製
網民認為子華神自2018年後便已經成為「票房保證」，直言「做主角，港產片嚟講算幾屈機下。」。不少網民都認同呢種講法，但有網民為要成為「票房保證」有一大條件，便是黃子華不參與編劇部分，認為他做好演員便可以。亦有網民認為《飯戲攻心》陳鴻以及《毒舌大狀》林涼水兩個角色都是為黃子華度身訂造，所以先為故事有所加乘。都有網民認為不少演員踏入60歲都已過高峰期，但黃子華卻去到60歲先踏入巔峰！
王丹妮都係「票房保證」！
都有網民指出新晉女演員王丹妮都是「票房保證」，所擔住主演的《梅豔芳》榮獲票房第5，《毒舌大狀》又獲票房第2。但都有網民反駁指不過王丹妮非電影主角，但黃子華卻所有大收電影中都是擔任電影主角。
常見問題
《毒舌大狀》影評如何？票房將於何時破紀錄？
以往香港賀歲檔期，幾乎都係大堆頭喜劇，容易忽視劇情意義，今次《毒舌大狀》就充滿談論話題 ，有影評點出當中7大必睇細節伏線⋯⋯按此看全文
《毒舌大狀》加長版預計有哪些情節披露？
目前版本的《毒舌大狀》片長 2 小時 15 分鐘，但原來導演的初剪版本超過2 小時 35分鐘，當中備受討論的「加長版」情節包括⋯⋯詳情請看
讀者留言