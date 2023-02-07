毒舌大狀

毒舌大狀丨破《明日戰紀》成華語票房No.1 黃子華由「毒藥」變「保證」

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由黃子華主演嘅賀歲片《毒舌大狀》票房報捷，目前已經打破8,200萬票房，打低古天樂的科幻片《明日戰記》成為香港電影票房史上最高票房香港電影與亞洲電影第1位！一眾演員同電影團隊昨晚（6日）舉行千人慶功宴，何啟華（Dee）同謝君豪更係成為找數真漢子，即場勁歌熱舞兼除褲助興！

《毒舌大狀》票房再破紀錄 舉辨千人慶功宴

《毒舌大狀》氣勢如虹，昨晚（6日）劇組安排了破天荒的千人慶功宴，為了慶祝電影上映17日已經衝破7,800票房，截至當晚票房更衝破8,000萬，成為繼《明日戰記》後，香港電影史上第二部衝破該票房成績的電影。據悉今日（7日）單計預售門票已經打破45萬，電影至今累積票房已經衝破8,200萬，已經超越上映3個月、最終票房總計8,194萬《明日戰記》，成為香港電影票房史上最高票房香港電影與亞洲電影。

毒舌大狀 《毒舌大狀》截至今日中午，入場人數已經打破100萬人次。
《毒舌大狀》截至今日中午，入場人數已經打破100萬人次。（圖片來源：[email protected]毒舌大狀 A Guilty Conscience）
毒舌大狀 慶功宴訪問中黃子華揚言想拍續集。
慶功宴訪問中黃子華揚言想拍續集。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞）
毒舌大狀 《明日戰記》 於去年8月25日在香港上映，開畫3個月累計票房8,194萬港元。
《明日戰記》 於去年8月25日在香港上映，開畫3個月累計票房8,194萬港元。（圖片來源：《明日戰記》宣傳海報）
毒舌大狀 古天樂主演的科幻片！
古天樂為科幻片《明日戰記》的宣傳仆心仆命。（圖片來源：[email protected]

「找數真漢子」Dee更即場表演除褲

在慶功宴中，黃子華自爆同林保怡為票房輸賭一餐飯，自己估有5000萬，對方就估8、9000萬，兩人都好有信心票房破億，仲希望原班人馬再合作。講到子華神同林海峰嘅舞台劇一票難求，佢大呻自己都一身飛債，無力償還，同朋友講「冇」都講到唔好意思。黃子華表示希望能開拍續集回饋觀眾，而Dee哥（何啟華）曾揚言票房過3,000萬就會當眾除褲謝票，昨晚他在台上化身「找數真漢子」，配以《毒舌大狀》的主題曲跳舞期間突然除褲，大曬鮮紅色底褲，事後Dee哥在IG上載除褲影片並寫道：「數已找，唔好再淋我紅油啦。」另外，謝君豪就獻唱《南海十三郎》，寶刀未老！

毒舌大狀 Dee哥成找數真漢子。
Dee哥成找數真漢子。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞）
毒舌大狀 何啟華先上台跳舞。
何啟華先上台跳舞。（圖片來源：[email protected]_hkwa）
毒舌大狀 在出其不意的一刻突然除低面褲。
在出其不意的一刻突然除低面褲。（圖片來源：[email protected]_hkwa）
毒舌大狀 除褲動作快過閃電。
除褲動作快過閃電。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞）

「票房毒藥」黃子華榮登「票房保證」寶座 網民道出要滿足一條件！

被封為「子華神」的黃子華曾出演過不少電視電影作品，當中最為人熟悉的包括有《男親女愛》、《一蚊雞保鑣》等等，其作品都為經典。不過由他自編自導自演的《一蚊雞保鑣》在當年票房慘淡，得22萬，更被冠上「票房毒藥」名號。不過個人棟篤笑卻大收，不少金句都是直到今時今日仍然啱用。但於2018年舉行完《金盆𠺘口》後，就封嘴唔再做棟篤笑。

毒舌大狀
（圖片來源：《男親女愛》截圖）
毒舌大狀
（圖片來源：《一蚊雞保鑣》截圖）

搣甩「票房毒藥」之名

近日有網民就統計了黃子華自2018年後的電影票房，發現其已經搣甩「票房毒藥」之名號：2018年《棟篤特工》收4500萬票房、2020年《乜代宗師》收2900萬票房、2022年《飯戲攻心》收7760萬票房、2023年《毒舌大狀》暫收8000萬票房，可見其成績都相當不錯。

毒舌大狀
（圖片來源：《飯戲攻心》劇照）
毒舌大狀
（圖片來源：《毒舌大狀》劇照）

兩大角色為子華神訂製

網民認為子華神自2018年後便已經成為「票房保證」，直言「做主角，港產片嚟講算幾屈機下。」。不少網民都認同呢種講法，但有網民為要成為「票房保證」有一大條件，便是黃子華不參與編劇部分，認為他做好演員便可以。亦有網民認為《飯戲攻心》陳鴻以及《毒舌大狀》林涼水兩個角色都是為黃子華度身訂造，所以先為故事有所加乘。都有網民認為不少演員踏入60歲都已過高峰期，但黃子華卻去到60歲先踏入巔峰！

毒舌大狀
（圖片來源：《毒舌大狀》劇照）
毒舌大狀
（圖片來源：《飯戲攻心》劇照）

王丹妮都係「票房保證」！

都有網民指出新晉女演員王丹妮都是「票房保證」，所擔住主演的《梅豔芳》榮獲票房第5，《毒舌大狀》又獲票房第2。但都有網民反駁指不過王丹妮非電影主角，但黃子華卻所有大收電影中都是擔任電影主角。

毒舌大狀
（圖片來源：《梅豔芳》劇照）
毒舌大狀
（圖片來源：《毒舌大狀》劇照）

常見問題

《毒舌大狀》影評如何？票房將於何時破紀錄？

以往香港賀歲檔期，幾乎都係大堆頭喜劇，容易忽視劇情意義，今次《毒舌大狀》就充滿談論話題 ，有影評點出當中7大必睇細節伏線⋯⋯按此看全文

《毒舌大狀》加長版預計有哪些情節披露？

目前版本的《毒舌大狀》片長 2 小時 15 分鐘，但原來導演的初剪版本超過2 小時 35分鐘，當中備受討論的「加長版」情節包括⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地（部份內容來自新Monday）圖片來源：劇照、[email protected]毒舌大狀 A Guilty Conscience、《明日戰記》宣傳海報、[email protected][email protected]_hkwa、[email protected] 娛樂新聞

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