毒舌大狀｜黃子華爆刪剪位內容+跌倒蝦碌片絕密曝光：真係樣衰呀！
兩分半鐘「毒舌」的對白從未曝光被刪走
黃子華飾演的「林涼水」是個曾經想攀附權貴的大律師，話明「毒舌」，戲中除了有大量唇槍舌劍的法庭辯論戲，法庭以外他同樣貫徹「毒舌」本色，黃子華形容自己的角色「把口相當狠毒」，應該是有很大童年陰影，他又說到戲中有一場與林保怡在旺角麥花臣球場拍的對手戲，原來現時出街的版本並非最完整版，一段更「毒舌」的對白從未曝光。
自爆在亞視穿泳衣做節目成人生污點
該場戲黃子華聲淚俱下向林保怡剖白內心感受，這場戲堪稱是子華演技大爆發場口之一，不過原本拍了一段子華一見到林保怡之後，就連續大罵對方2分半鐘的戲，子華憶述內容大概是：「你話我今日冇鬧你，你而家上嚟，我祝你而家掉落樓，俾車壓過入醫院，然後被打錯針，再俾護士生擒……總之不停鬧足2分半鐘！」黃子華又自爆曾在亞視一選美節目，穿上泳裝上陣，與佳麗「爭妍鬥麗」，更成為佢嘅人生污點！
子華希望刪剪戲份重見天日!
黃子華伸懶腰變撻生魚
為咗感謝全城力撐林涼水，電影公司又特別送上一條絕密花絮，就算子華神本人都冇睇過㗎！喺電影公司嘅花絮片中，黃子華入晒戲，同阿Dee呢位師爺對緊戲，黃子華坐喺櫈上伸一個大懶腰，點知連人帶櫈向後跌低咗，呢嘢真係跌到屁股開花咁滯！黃子華企返起身驚魂未定，話：「冇事！真係估唔到呀！」
阿Dee撲前驗傷 子華神：真係樣衰呀！
之後黃子華先坐埋一邊定一定神，仲問同事喺法庭有無見過人咁跌？阿Dee仲鬼咁抵死咁幫佢驗傷：「好似有啲傷喎大佬！」黃子華仲搖搖頭：「真係樣衰呀！」不過唔緊要，正所謂人生有起有跌 ，邊度跌低咪邊度起返身囉 ！
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