毒舌大狀｜黃子華爆刪剪位內容+跌倒蝦碌片絕密曝光：真係樣衰呀！

黃子華主演嘅賀歲片《毒舌大狀》上映6日，都未夠一個星期，票房已經衝破4,000萬，成為史上最快一星期內有4,000萬嘅中文片！認真犀利！日前黃子華、廖子妤、楊偲泳及導演吳煒倫作客楊詩敏(蝦頭)主持的Youtube節目《絲打圍佬》，暢談拍攝趣事，子華神演活「毒舌」律師，要歸功導演兼編劇Jack，他又大爆戲中原本有一場2分半鐘相當精彩的「毒舌戲」被刪走！