年邁狗狗「毛毛」慘死 主人嫌過萬蚊手術費狠心棄救 2大人氣男星幫發聲

流浪動物救援組織「毛守救援」昨日（30日）揭發一宗令人心碎的事件，年邁狗狗「毛毛」因身體不適被主人送院，卻在最需要救援的一刻，慘遭主人因嫌棄過萬港元的手術費而狠心放棄，最終黯然離世。事件影片曝光後震驚全城，大批網民湧入留言區怒轟主人冷血，就連人氣男星AK江𤒹生及Tyson Yoshi亦罕有發聲關注！