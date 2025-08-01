年邁狗狗「毛毛」慘死 主人嫌過萬蚊手術費狠心棄救 2大人氣男星幫發聲
事件爆發｜主人診所內狠心拒付過萬蚊手術費
根據「毛守救援」發布的影片，事發時年邁的狗狗「毛毛」身體狀況已非常危急，在義工陪同下由主人親自送到動物診所。獸醫檢查後神情凝重，表示「毛毛」需要即時進行手術搶救，而相關醫療費用預計超過10,000港元。豈料主人一聽到價錢後，竟面不改容地即時拒絕，更直言無法負擔費用，並打算就此放棄「毛毛」的生命。即使在場義工多番勸說，主人依然無動於衷，其冷漠的態度與「毛毛」痛苦的呻吟形成強烈對比，畫面令人心酸。在救援的黃金時間，主人的決定無疑是判了「毛毛」死刑，令在場人士心痛又憤怒。
創辦人Kent心痛出手 惜搶救失敗毛毛魂斷診所
眼見一條無辜的小生命即將逝去，在千鈞一髮之際，「毛守救援」創辦人Kent毅然決定介入。他首先報警處理，並要求主人必須簽署正式的動物棄養證明書，將「毛毛」的擁有權轉交給「毛守救援」。在完成法律程序後，Kent當場向診所承諾，將會一力承擔「毛毛」所有的醫療費用，懇求醫生盡力搶救。雖然獸醫團隊已用盡所有方法，但可惜因為延誤了最佳治療時機，「毛毛」的身體狀況已無法逆轉，最終在診所內黯然離世。Kent與義工們的善心義舉，雖然未能挽回「毛毛」的性命，但卻與原主人的冷血無情形成極大反差，讓網民大為感動。
圈中藝人齊發聲 網民洗版怒轟：根本唔配做主人！
事件影片在網上公開後，隨即引爆全城怒火，網民一面倒洗版式留言，狠批主人行為極度不負責任。不少網民心痛表示：「睇到喊，點解可以咁對一個家人？」、「養得佢就要照顧佢一生，嫌貴當初就唔好養！」、「呢啲人根本唔配做主人！冷血到極點！」、「毛毛去彩虹橋好好生活，唔再痛啦」。除了大批市民，事件亦引起演藝圈關注，MIRROR成員AK（江𤒹生）及歌手Tyson Yoshi都罕有地在相關帖文下留言表達關注，他們的發聲令事件獲得更大迴響，不少粉絲力撐偶像關心動物權益，同時希望藉藝人影響力，能讓更多人關注動物福祉，杜絕同類棄養悲劇再次發生。