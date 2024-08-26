毛玉萍罕談22年前掌摑楊恭如 稱為1事嬲爆 網民反責：該打的是你老公
毛玉萍 爆楊恭如深夜致電 稱呼周正毅為「我老公」
早前被高等法院頒令破產的毛玉萍，在訪問中直指有許多女性鍾意周正毅，因為他夠優秀，而她自認也很優秀，因此不擔心丈夫會離開她。她續分享楊恭如與周正毅的相識經過，原來是因為同為上海人的楊恭如母親介紹：「這個是周公子之前跟我說的，他經常開法拉利去橫店探班，然後呢，還幫她在香港租了那個豪宅，12萬一個月。」
講到毛玉萍掌摑楊恭如的原因，她直言是對方太過份令她嬲爆，她憶述當時楊恭如曾在晚上11點打電話給她找周正毅，還稱呼周正毅為「我老公」，這讓毛玉萍非常生氣，並回應楊恭如：「你等著，我只要見到你我就會打你一頓！」
餐廳尋找楊恭如一度打錯人勉勵粉絲：不屬於你的要果斷放棄
之後毛玉萍在銅鑼灣一家服裝店得知周正毅與楊恭如在附近喝咖啡，她隨即聯繫周正毅詢問其位置。周正毅回應說他正在與楊恭如喝咖啡，並試圖阻止毛玉萍下樓。當毛玉萍走進餐廳，看到一位長髮女子便出手，卻發現打錯人，隨即向對方道歉。最終她找到楊恭如，並打了她一巴，對她說：「你不要讓我看見，下次給我看見，我見你一次就打你一次。」
楊恭如隨後報了警，但因為事情鬧大，令楊恭如形象嚴重受損，最終她選擇撤銷了報警。毛玉萍在訪問最後對粉絲勉勵說：「屬於你的，你要積極堅持。不屬於你的，也要果斷放棄。心軟和不好意思只會殺死你，善良有尺，忍讓有度，人不可慣，情不能盼。」
網民反責：點解唔打個男人
雖然有網民讚賞毛玉萍夠坦白和勇敢，也認為小三該打，但有更多網民就質疑她應該打的是周正毅：「管唔到老公打條女，打個老公先對」、「點解唔打個男人」、「打完楊小姐，跟住有李小姐，陳小姐，打到你手爛你都打唔晒！」、「女人最蠢只係怪小三，原全唔知男人先係問題根源」、「講到自己點威點威咪又係只敢打個小三，老公偷食仲叫佢周公子」等。
楊恭如近況：北上發展獲網民大讚「凍齡女神」
現年50歲的楊恭如當年被喻為亞姐中的亞姐、最美亞姐、亞視李嘉欣，選完美即做電視劇女主角、又被陳可辛睇中拍電影，大銀幕處女作是經典愛情片《甜蜜蜜》中飾演黎明老婆，當時的風頭遮蓋了香港小姐冠軍楊婉儀，可惜一代女神情路坎坷，試過被富商周正毅太太掌摑、又與補習天王為錢擘面，令她形象插水，轉而北上發展。
做直播帶貨吸引過千人收看 力證人氣依然高企
2000年後楊恭如北上重回出生地上海，除了不時拍劇拍電影保持曝光率外，近年更加入了直播帶貨行列，網民都大讚女神經得起歲月的考驗，即使已年屆半百，皮膚依舊白滑，沒有在身上留下任何歲月痕跡。而在直播中，可見有過千人觀看她做帶貨直播，可見楊恭如人氣旺盛，沒有絲毫減弱。
事業如日方中被爆戀人夫周正毅 被大婆毛玉萍掌摑
95年選亞姐出道、大熱當選冠軍後即公認為最靚亞姐，成為亞視台柱亦都係電影圈最耀眼新星，楊恭如90年代至2000年間拍盡黎明、郭富城、周星馳等天王巨星同經典港產片，風頭一時無兩。不過02年北上拍攝電視劇《齊天大聖孫悟空》期間，有傳突然請假五日陪富商過生日，即爆與上海富商周正毅熱戀，隨後亦傳出在COVA餐廳被周太毛玉萍掌摑，再被毛玉萍契妹陳雅倫鬧爆係狐狸精，醜事一夜之間傳千里，演藝事業亦都因此走下坡。
08年任性介入補習天王簡俊傑與女友戀情
其後楊恭如再歷與補習天王簡俊傑情傷，索性與媽媽搬回上海長住。據悉從小孝順黐媽媽、入行後收入都一概交由媽媽打理，楊恭如次次拍拖亦都要等媽媽過目首肯。08年正是因為任性介入已有女友的簡俊傑戀情，才把媽媽激到搬回上海居住。所以楊恭如分手後亦都索性北上發展，順便呵番媽媽。
現不婚不育半退休與母相依為命
由廿歲靚到四十多歲，容貌依舊，亦曾向記者透露追求者多，可惜08年與補習天王簡俊傑拍拖五個月分手後，楊恭如身邊便再沒有其他男伴出現。十多年來一年最多拍一套電影或電視劇，主要接廣告和綜藝節目貪其工時短收入多，其他時間主要兩母女遊山玩水，足跡遍布大江南北、英美澳洲，去到邊都必然在地標景點影相打卡，連返香港都係遊走淺水灣、南丫島遊客區為主，難怪自稱「景點王」。