毛舜筠探女後滯留加拿大 熔斷機制無法返港：真係畢生難忘
毛舜筠去年聖誕與丈夫區丁平到加拿大與兩女團聚，原定上月5日返港開拍新戲，但卻因香港「熔斷機制」而滯留加拿大，毛姐接受李婉華網上頻道訪問時，道出無法返港的慘況，大吐苦水：「全世界冇一個地方唔畀自己居民返去﹗」道出不少港人心聲﹗
毛舜筠 經歷可以拍成電影
毛姐指因為已超過一年沒有見女兒，安排好工作便偕夫到加拿大與女兒團聚，怎料原定1 月5日返港，航班取消，1月8日港府實施熔斷機制，毛姐指這段日子的經歷足夠拍成一套電影，為了撲隔離酒店及機票搞到廢寢忘餐，最後機票酒店改了四次都未能返香港，相當無助﹗
毛姐苦笑訂不到「監位」 籲政府關注「流亡海外」港人
毛姐指加拿大及其他國家的感染者病情跟一般感冒相若，三至五日內康復 稱現在香港疫情緊張跟以往情況不同，得知香港確診都可以居家隔離，反問為何外地返港港人就算檢測呈陰性，還要隔離14日至21日，她認為政府應彈性處理，並希望透過這段片，令政府可多關注「流亡海外」港人。毛姐苦笑指「坐監都要花好多錢，但都訂不到監位」，她指一程機票要五至七萬，21日的酒店費由八萬升至十萬，一房難求，但最後卻因熔斷機制「就熔斷咗」無法返港，令人好徬徨﹗
「特首話香港居民唔准返嚟，呢句說話令我畢生難忘」
毛姐若不是因要返港拍戲，絕不會千辛萬苦返港，毛姐話：「未試過，瞓著都要扎醒起身睇疫情報告，當我聽到特首宣布，甚至香港居民都唔准返嚟，呢句說話真係令我畢生難忘，嗰種感覺就好似阿媽同我講我做錯咗事，唔准返屋企…，（李婉華話：毛姐你無做錯事喎﹗）依家團聚就係做錯，你離開香港去團聚就係犯法，犯咗大罪，你做錯事，點解要去一啲咁混亂嘅地方，依家唔准你返屋企﹗」毛姐表示最後計劃先飛泰國再回港，縮短在港隔離時間，最重要可以飛返香港﹗