毛舜筠探女後滯留加拿大 熔斷機制無法返港：真係畢生難忘

毛舜筠去年聖誕與丈夫區丁平到加拿大與兩女團聚，原定上月5日返港開拍新戲，但卻因香港「熔斷機制」而滯留加拿大，毛姐接受李婉華網上頻道訪問時，道出無法返港的慘況，大吐苦水：「全世界冇一個地方唔畀自己居民返去﹗」道出不少港人心聲﹗