毛記 | 盤點11位偽員當年今日 𡁻海珠做KOL賺到笑 黃慘盈孖姜濤擔正拍戲

《100毛》今年便正式成立十週年，而「毛記電視」亦創立了8年，然而近日有網民反映100毛在林日曦離開之後，變得越來越悶，開始走下坡。不少毛記偽員亦相繼離開毛記電視，令網民都十分好奇他們的近況。而近年將發展重心轉移到美國的「黃慘盈」，更與MIRROR成員姜濤齊齊擔正做《我的天堂城市》的主演，發展得可謂十分好！究竟毛記偽員中邊位發展得最好，邊位冇曬聲氣，立即看看吧！