毛記 | 盤點11位偽員當年今日 𡁻海珠做KOL賺到笑 黃慘盈孖姜濤擔正拍戲
毛記偽員 | 黃慘盈 ：遠赴美國拍戲
「黃慘盈」原名為李嘉文，其藝名惡搞自無綫新聞主播黃紫盈，當年她在毛記電視的《六點半左右新聞報道》擔任主播大受歡迎。可惜黃慘盈早在2017年退出100毛，並前往美國修讀戲劇相關的短期課程，現居美國紐約。
黃慘盈遠赴美國修讀喜劇，萬事由零開始。在美國演藝圈剛起步的她，早前在美劇《Modern Love》、《A Life Plan for Two, Followed by One》中有出鏡機會，雖然只有一句對白，但黃慘盈依然表示十分感恩，亦很珍惜每一次演出的機會。
黃慘盈最近更與姜濤一同擔正成為電影《我的天堂城市》的主演，早前亦一同於ViuTV的節目《爆谷一周》亮相宣傳，發展得十分好！
毛記偽員 | 𡁻海珠 ：轉行做KOL+Rapper
毛記新聞「𡁻海珠」真名為Kiki譚淇淇，其藝名惡搞自無綫新聞主播趙海珠，當年因為合約問題，令𡁻海珠早在毛記2017年上市前已經離開。及後，𡁻海珠一度重拾舊業做女Rapper，更曾經參加過《中國有嘻哈》比賽，奈何Rapper的收入不佳，令她逼於無奈再轉行做接KOL。
轉型做KOL的𡁻海珠現在在IG坐擁8萬粉絲，無論音樂、時裝、潮流或是吃喝玩樂，𡁻海珠都有涉獵到，名副其實全方位的KOL。在接受訪問時候，𡁻海珠曾經透露過自己曾經試過一個Post酬勞至少5位數字，亦曾經結果酬勞高達6位數字的KOL工作，認真賺到笑！
𡁻海珠上過《戀講嘢》自揭係「變態佬磁石」
𡁻海珠笑言曾接過很多奇怪的工作，更自嘲是「變態佬的寵兒」，因為她成日收到一些變態的工作要求，譬如有人邀請她陪去韓國音樂節，去三日收十幾萬港紙。最變態是曾經有人聲稱找她拍一個高踭鞋廣告，但著過的鞋要畀返佢，傾落就知不是廣告，只是對方一個癖好。
毛記偽員 | 東方昇：繼續做100毛生招牌
毛記開國功臣「東方昇」，原名為王嘉偉，其藝名惡搞無綫新聞記者方東昇，在2015年開台的時候已經加入毛記電視。當年東方昇因為主持《六點半左右新聞報道》中扮演豬肉佬而一炮而紅，隨後亦扮演過水貨客、「愛國主播」等多個角色，不少網民都表示喜歡東方昇誇張搞笑的演技，稱他為「毛記電視一代笑匠」。
東方昇原來都係毛記股東之一！
期間東方昇不但推出過著作《北韓包膠》，隨後亦有籌備《東方昇特異功能救香港》棟篤笑表演等，其主持的《圍爐取䁔》以及《國家級任務》亦頗有話題性，名副其實毛記電視的生招牌。近年更進攻ViuTV，不但為ViuTV多套綜藝配音，亦有出演過《調查男女》一展口才！而東方昇接受訪問時亦被問過為何不考慮參加《全民造星》，不過他佢一口拒絕，又表示在《100毛》自由度比較大。而作為台柱之一的東方昇，原來亦都係老闆之一！事關在2022年年初，東方昇、獲派168.75萬股股份，以當日市價計市值約75萬元。
毛記偽員 | 盤菜瑩子：積極參與ViuTV節目
同樣為毛記電視開國功臣的「盤菜瑩子」，原名為柯翠婷，隨後改名為柯驛誼。盤菜瑩子的哈日形象加上可愛的外表，吸引了不少粉絲。她在《六點半左右新聞報道》的表演亦深受不少網民歡迎。盤菜瑩子在當年《萬千呃like賀台慶》中的《我是超級蒙面好聲音》環節中，現場演唱王菀之《我真的受傷了》的《我聲帶真的受傷了》等歌曲，令網民都對她的歌喉刮目相看，大讚「堅唱得好喎！」
近年盤菜瑩子除了在毛記電視拍片之外，亦有參與ViuTV的綜藝製作，為ViuTV《人住公屋 我住公屋》、《玩埋我嗰份》等多個綜藝節目擔任嘉賓。
毛記偽員 | 利君牙：與阿Bu結婚 淡出幕前
「利君牙」原名為陳柏寧，其藝名惡搞自香港電台節目主持利君雅。擁有四分之一印度血統的利君牙，曾被指似朱千雪和薛凱琪。早年以手持牙刷的利君牙主播造型亮相，受到不少網民的愛戴。
早前利君牙亦有參加過《全民造型4》的面試，但可惜未能入圍96強，她亦有在社交平台上留言表示：「畀公司調教到好怕悶，又其實好鐘意舞台嘅我，本來好想用呢個機會突破吓、畀大家見吓我另一面。雖然最後都唔成功，係傷心㗎！不過我諗自己好快會搵到啲新嘢玩，我哋喺第二啲地方再見啦！」
此外，在感情方面，利君牙在2016年已經開始被傳媒大爆她和毛記電視創辦人之一阿Bu為情侶關係，其後她亦在2021年11月11日正式宣佈與阿Bu結婚，到2022年2月22日更正式簽紙成為夫妻。
毛記偽員 | 55555家謙：做返Youtuber
「55555家謙」小為在加入「毛記」之前是一名YouTuber，其藝名惡搞自前無綫新聞體育主播伍家謙，當年除了飾演55555家謙之外，更因飾演「安不尊」主持《明張目膽fun fun選》而成名。其後因為《明張目膽fun fun選》等節目停播，小為便沒有再在毛記電視出現。近年小為繼續做Youtuber，在個人頻道《燒威豬 siuwaiboy》分享打機片段，訂閱人數高達16萬人，十分厲害！
毛記偽員 | 羅若Off：淡出幕前
「羅若Off」原名為卓穎思，其藝名惡搞自前無綫新聞主播羅若安，本身只是負責寫稿、安排道具的她，被安排到幕前，以「羅若Off」一角亮相，成功成為《六點半左右新聞報道》中令網民印象深刻的主播之一。
羅若Off原於浸會大學視覺藝術可畢業，近年開始淡出目前的她再次專注於本業，推出自己個人首本繪本《人生慘敗組》，得到大部分網民的支持。
毛記偽員 | 唐詩勁：同崔建芒一起開情侶Youtube頻道
「唐詩勁」原名為李星熲，其藝名惡搞自藝人唐詩詠，在《萬千呃like賀台慶》中首次亮相，最後以經常引用詩句的主播造型於《六點半左右新聞報道》演出。
唐詩勁在2020年的時候，已經開始進攻其他電視台，曾經與男朋友「崔建芒」一同參加ViuTV節目《調教你男友》。在去年5月唐詩勁以正式離開了毛記電視，為了嘗試向電視界或電影界等方面發展，她更棄用「唐詩勁」而另取新藝名「李星熲」。現時唐詩勁與男友崔建芒一起做Youtuber，兩人的情侶頻道「智將情侶」坐擁6萬訂閱者，成績不錯。
毛記偽員 | 崔建芒：同唐詩勁一起開情侶Youtube頻道
「崔建芒」原名為王啟豪，其藝名惡搞自藝人崔建邦，當年在《人魚樂毛窮》中亮相於毛記電視。多年來他曾經擔任過多個角色，例如影射陳百祥的叻囝、何韻Tree和方卸膊等多個深入民心的角色。
與女朋友唐詩勁一樣，崔建芒在去年5月的時候正式離開了100毛，與唐詩勁一起管理情侶頻道「智將情侶」。此外，崔建芒亦經常出現於ViuTV的綜藝節目，令外界一直盛傳他有可能與女朋友一起成為ViuTV的旗下藝人！
毛記偽員 | 專家Dickson：繼續做100毛生招牌
「專家Dickson」原名為阮文泰，其藝名惡搞自名TVB《創富坊》嘉賓黃德几（Dickie）。在《六點半左右新聞報道》中首次露面的Dickson經常擔任毛記電視中擔任所有專家、毒男角色。Dickson的毒男形象深入民心，令他成為毛記電視的生招牌之一。
毛記偽員 | 龍志權：打入《全民造星》最後10強
「龍志權」原名為王雍泰，其藝名惡搞自BIGBANG成員權志龍。龍志權在《勁曲金曲挑戰站》首次亮相，隨後亦多次在《六點半左右新聞報道》、《星期三港案》等節目中擔任主播。龍志權在節目中經常模仿韓國人講廣東話，抵死的表情獲得大批網民的支持。
龍志權在2018年的時候，曾經參加過ViuTV《全民造星》，成功打入最後十強。其後龍志權亦在毛台劇《我殺死了尊貴客戶》中在劇中飾演「肥龍」一角，精湛到位的演技獲得大眾的肯定。在2021年4月龍志權亦宣佈正式離開毛記電視！外界盛傳加入ViuTV，不過他否認。直至2022年6月，他為YouTube頻道「香城映画」播出多部作品，當中包括作品《流浮山刀手》。
龍志權豬肉佬嘅角色似係影射緊豬肉檔威威！
龍志權（王雍泰）選完《造星》去咗邊?
當時外界盛傳王雍泰會加入ViuTV，不過他否認。直至2022年6月，他為YouTube頻道演出多部作品…..詳見：盤點11位毛記偽員當年今日
利君牙曾被指與《華燈初上》邊個演員撞樣?
有網民指利君牙舊照中的造型激似楊謹華在熱播台劇《華燈初上》的角色……詳見：利君牙疫情出嫁