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毛記 | 盤點11位偽員當年今日 𡁻海珠做KOL賺到笑 黃慘盈進軍美國演藝圈

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《100毛》下年便成立十週年，而「毛記電視」亦創立了7年，然而近日有網民反映100毛在林日曦離開之後，變得越來越悶，開始走下坡。不少毛記偽員亦相繼離開毛記電視，令網民都十分好奇他們的近況。究竟毛記偽員中邊位發展的最好，邊位冇曬聲氣，立即看看吧！

毛記偽員 近日有網民反映100毛在林日曦離開之後，變得越來越悶，開始走下坡。
近日有網民反映100毛在林日曦離開之後，變得越來越悶，開始走下坡。（圖片來源：毛記電視截圖）

毛記偽員 | 𡁻海珠 ：轉行做KOL+Rapper

毛記新聞「𡁻海珠」真名為Kiki譚淇淇，其藝名惡搞自無綫新聞主播趙海珠，當年因為合約問題，令𡁻海珠早在毛記2017年上市前已經離開。及後，𡁻海珠一度重拾舊業做女Rapper，更曾經參加過《中國有嘻哈》比賽，奈何Rapper的收入不佳，令她逼於無奈再轉行做接KOL。

毛記偽員 Kiki 𡁻海珠Kiki從Rapper轉型做KOL ，近日再次以Rapper身份登台！
𡁻海珠Kiki從Rapper轉型做KOL ，近日再次以Rapper身份登台！（圖片來源：[email protected]

轉型做KOL的𡁻海珠現在在IG坐擁8萬粉絲，無論音樂、時裝、潮流或是吃喝玩樂，𡁻海珠都有涉獵到，名副其實全方位的KOL。在接受訪問時候，𡁻海珠曾經透露過自己曾經試過一個Post酬勞至少5位數字，亦曾經結果酬勞高達6位數字的KOL工作，認真賺到笑！

毛記偽員 Kiki Kiki自爆好景時一個Post的酬勞高達5位數字！
Kiki自爆好景時一個Post的酬勞高達5位數字！（圖片來源：[email protected]

𡁻海珠上過《戀講嘢》自揭係「變態佬磁石」

𡁻海珠笑言曾接過很多奇怪的工作，更自嘲是「變態佬的寵兒」，因為她成日收到一些變態的工作要求，譬如有人邀請她陪去韓國音樂節，去三日收十幾萬港紙。最變態是曾經有人聲稱找她拍一個高踭鞋廣告，但著過的鞋要畀返佢，傾落就知不是廣告，只是對方一個癖好。

毛記偽員 | 東方昇：繼續做100毛生招牌

毛記開國功神「東方昇」，原名為王嘉偉，其藝名惡搞無綫新聞記者方東昇，在2015年開台的時候已經加入毛記電視。當年東方昇因為主持《六點半左右新聞報道》中扮演豬肉佬而一炮而紅，隨後亦扮演過水貨客、「愛國主播」等多個角色，不少網民都表示喜歡東方昇誇張搞笑的演技，稱他為「毛記電視一代笑匠」。

毛記偽員 不少網民都表示喜歡東方昇誇張搞笑的演技，稱他為「毛記電視一代笑匠」。
不少網民都表示喜歡東方昇誇張搞笑的演技，稱他為「毛記電視一代笑匠」。（圖片來源：毛記電視截圖）

東方昇撈埋Viu

期間東方昇不但推出過著作《北韓包膠》，隨後亦有籌備《東方昇特異功能救香港》棟篤笑表演等，其主持的《圍爐取䁔》以及《國家級任務》亦頗有話題性，名副其實毛記電視的生招牌。近年更進攻ViuTV，不但為ViuTV多套綜藝配音，亦有出演過《調查男女》一展口才！

毛記偽員 近年更進攻ViuTV，不但為ViuTV多套綜藝配音，亦有出演過《調查男女》一展口才！
近年更進攻ViuTV，不但為ViuTV多套綜藝配音，亦有出演過《調查男女》一展口才！（圖片來源：毛記電視截圖）

毛記偽員 | 盤菜瑩子：積極參與ViuTV節目

同樣為毛記電視開國功神的「盤菜瑩子」，原名為柯翠婷，隨後改名為柯驛誼。盤菜瑩子的哈日形象加上可愛的外表，吸引了不少粉絲。她在《六點半左右新聞報道》的表演亦深受不少網民歡迎。盤菜瑩子在當年《萬千呃like賀台慶》中的《我是超級蒙面好聲音》環節中，現場演唱王菀之《我真的受傷了》的《我聲帶真的受傷了》等歌曲，令網民都對她的歌喉刮目相看，大讚「堅唱得好喎！」

毛記偽員 盤菜瑩子的哈日形象加上可愛的外表，吸引了不少粉絲
盤菜瑩子的哈日形象加上可愛的外表，吸引了不少粉絲（圖片來源：毛記電視截圖）

近年盤菜瑩子除了在毛記電視拍片之外，亦有參與ViuTV的綜藝製作，為ViuTV《人住公屋 我住公屋》、《玩埋我嗰份》等多個綜藝節目擔任嘉賓。

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（圖片來源：ViuTV截圖）

毛記偽員 | 黃慘盈 ：遠赴美國拍戲

「黃慘盈」原名為李嘉文，其藝名惡搞自無綫新聞主播黃紫盈，當年她在毛記電視的《六點半左右新聞報道》擔任主播大受歡迎。可惜黃慘盈早在2017年退出100毛，並前往美國修讀戲劇相關的短期課程，現居美國紐約。

毛記偽員 當年黃慘盈在毛記電視的《六點半左右新聞報道》擔任主播大受歡迎
當年黃慘盈在毛記電視的《六點半左右新聞報道》擔任主播大受歡迎（圖片來源：毛記電視截圖）

黃慘盈遠赴美國修讀喜劇，萬事由零開始。在美國演藝圈剛起步的她，早前在美劇《Modern Love》、《A Life Plan for Two, Followed by One》中有出鏡機會，雖然只有一句對白，但黃慘盈依然表示十分感恩，亦很珍惜每一次演出的機會。

毛記偽員 終於飛到LA Jessica和阿妹一齊介紹機械外賣仔。
近日更拍檔阿妹岑樂怡主持旅遊節目《終於飛到LA》。（圖片來源：[email protected]
毛記偽員 在美國演藝圈剛起步的她，早前在美劇《Modern Love》、《A Life Plan for Two, Followed by One》中有出鏡機會
在美國演藝圈剛起步的她，早前在美劇《Modern Love》、《A Life Plan for Two, Followed by One》中有出鏡機會（圖片來源：[email protected]

早前黃慘盈更被發現於姜濤一起遠赴美國拍攝新戲《My Heavenly City》，令粉絲們都表示十分期待！

毛記偽員 黃慘盈更被發現於姜濤一起遠赴美國拍攝新戲《My Heavenly City》
黃慘盈更被發現於姜濤一起遠赴美國拍攝新戲《My Heavenly City》（圖片來源：INSTAGRAM）

毛記偽員 | 利君牙：與阿Bu結婚 淡出幕前

「利君牙」原名為陳柏寧，其藝名惡搞自香港電台節目主持利君雅。擁有四分之一印度血統的利君牙，曾被指似朱千雪和薛凱琪。早年以手持牙刷的利君牙主播造型亮相，受到不少網民的愛戴。

毛記偽員 早年以手持牙刷的利君牙主播造型亮相，一度受到不少網民的愛戴。
早年以手持牙刷的利君牙主播造型亮相，一度受到不少網民的愛戴。（圖片來源：毛記電視截圖）

早前利君牙亦有參加過《全民造型4》的面試，但可惜未能入圍96強，她亦有在社交平台上留言表示：「畀公司調教到好怕悶，又其實好鐘意舞台嘅我，本來好想用呢個機會突破吓、畀大家見吓我另一面。雖然最後都唔成功，係傷心㗎！不過我諗自己好快會搵到啲新嘢玩，我哋喺第二啲地方再見啦！」

毛記偽員 利君牙亦有參加過《全民造型4》的面試，但可惜未能入圍96強
利君牙亦有參加過《全民造型4》的面試，但可惜未能入圍96強（圖片來源：[email protected]

此外，在感情方面，利君牙在2016年已經開始被傳媒大爆她和毛記電視創辦人之一阿Bu為情侶關係，其後她亦在2021年11月11日正式宣佈與阿Bu結婚，到2022年2月22日更正式簽紙成為夫妻。

毛記偽員 兩人到2022年2月22日更正式簽紙成為夫妻
兩人到2022年2月22日更正式簽紙成為夫妻（圖片來源：[email protected]

毛記偽員 | 55555家謙：做返Youtuber

「55555家謙」小為在加入「毛記」之前是一名YouTuber，其藝名惡搞自前無綫新聞體育主播伍家謙，當年除了飾演55555家謙之外，更因飾演「安不尊」主持《明張目膽fun fun選》而成名。其後因為《明張目膽fun fun選》等節目停播，小為便沒有再在毛記電視出現。近年小為繼續做Youtuber，在個人頻道《燒威豬 siuwaiboy》分享打機片段，訂閱人數高達16萬人，十分厲害！

毛記偽員 「55555家謙」小為，其藝名惡搞自前無綫新聞體育主播伍家謙
「55555家謙」小為，其藝名惡搞自前無綫新聞體育主播伍家謙（圖片來源：毛記電視截圖）
毛記偽員 近年小為轉行做Youtuber，在個人頻道《燒威豬 siuwaiboy》分享打機片段
近年小為轉行做Youtuber，在個人頻道「燒威豬 siuwaiboy」分享打機片段（圖片來源：毛記電視截圖）
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（圖片來源：[email protected]燒威豬 siuwaiboy圖片）

毛記偽員 | 羅若Off：淡出幕前

「羅若Off」原名為卓穎思，其藝名惡搞自前無綫新聞主播羅若安，本身只是負責寫稿、安排道具的她，被安排到幕前，以「羅若Off」一角亮相，成功成為《六點半左右新聞報道》中令網民印象深刻的主播之一。

毛記偽員 羅若Off扮學生亮相《六點半左右新聞報道》
羅若Off扮學生亮相《六點半左右新聞報道》（圖片來源：毛記電視截圖）

羅若Off原於浸會大學視覺藝術可畢業，近年開始淡出目前的她再次專注於本業，推出自己個人首本繪本《人生慘敗組》，得到大部分網民的支持。

毛記偽員 羅若Off推出自己個人首本繪本《人生慘敗組》
羅若Off推出自己個人首本繪本《人生慘敗組》（圖片來源：[email protected]

毛記偽員 | 唐詩勁：同崔建芒一起開情侶Youtube頻道

「唐詩勁」原名為李星熲，其藝名惡搞自藝人唐詩詠，在《萬千呃like賀台慶》中首次亮相，最後以經常引用詩句的主播造型於《六點半左右新聞報道》演出。

毛記偽員 在《萬千呃like賀台慶》中首次亮相，最後以經常引用詩句的主播造型於《六點半左右新聞報道》演出。
在《萬千呃like賀台慶》中首次亮相，最後以經常引用詩句的主播造型於《六點半左右新聞報道》演出。（圖片來源：[email protected]毛）

唐詩勁在2020年的時候，已經開始進攻其他電視台，曾經與男朋友「崔建芒」一同參加ViuTV節目《調教你男友》。在去年5月唐詩勁以正式離開了毛記電視，為了嘗試向電視界或電影界等方面發展，她更棄用「唐詩勁」而另取新藝名「李星熲」。現時唐詩勁與男友崔建芒一起做Youtuber，兩人的情侶頻道「智將情侶」坐擁6萬訂閱者，成績不錯。

毛記偽員 現時唐詩勁與男友崔建芒一起做Youtuber，兩人的情侶頻道「智將情侶」坐擁6萬訂閱者，成績不錯。
現時唐詩勁與男友崔建芒一起做Youtuber，兩人的情侶頻道「智將情侶」坐擁6萬訂閱者，成績不錯。（圖片來源：[email protected]

毛記偽員 | 崔建芒：同唐詩勁一起開情侶Youtube頻道

「崔建芒」原名為王啟豪，其藝名惡搞自藝人崔建邦，當年在《人魚樂毛窮》中亮相於毛記電視。多年來他曾經擔任過多個角色，例如影射陳百祥的叻囝、何韻Tree和方卸膊等多個深入民心的角色。

毛記偽員 「崔建芒」多年來他曾經擔任過多個角色，例如影射陳百祥的叻囝、何韻Tree和方卸膊等多個深入民心的角色。
「崔建芒」多年來他曾經擔任過多個角色，例如影射陳百祥的叻囝、何韻Tree和方卸膊等多個深入民心的角色。（圖片來源：[email protected]

與女朋友唐詩勁一樣，崔建芒在去年5月的時候正式離開了100毛，與唐詩勁一起管理情侶頻道「智將情侶」。此外，崔建芒亦經常出現於ViuTV的綜藝節目，令外界一直盛傳他有可能與女朋友一起成為ViuTV的旗下藝人！

毛記偽員 兩人Sweet到爆！
兩人Sweet到爆！（圖片來源：[email protected]

毛記偽員 | 專家Dickson：繼續做100毛生招牌

「專家Dickson」原名為阮文泰，其藝名惡搞自名TVB《創富坊》嘉賓黃德几（Dickie）。在《六點半左右新聞報道》中首次露面的Dickson經常擔任毛記電視中擔任所有專家、毒男角色。Dickson的毒男形象深入民心，令他成為毛記電視的生招牌之一。

毛記偽員 在《六點半左右新聞報道》中首次露面的Dickson經常擔任毛記電視中擔任所有專家、毒男角色
在《六點半左右新聞報道》中首次露面的Dickson經常擔任毛記電視中擔任所有專家、毒男角色（圖片來源：毛記電視截圖）
毛記偽員 Dickson毒男形象深入民心，令他成為毛記電視的生招牌之一
Dickson毒男形象深入民心，令他成為毛記電視的生招牌之一（圖片來源：[email protected]

毛記偽員 | 龍志權：打入《全民造星》最後10強

「龍志權」原名為王雍泰，其藝名惡搞自BIGBANG成員權志龍。龍志權在《勁曲金曲挑戰站》首次亮相，隨後亦多次在《六點半左右新聞報道》、《星期三港案》等節目中擔任主播。龍志權在節目中經常模仿韓國人講廣東話，抵死的表情獲得大批網民的支持。

毛記偽員 龍志權在節目中經常模仿韓國人講廣東話，抵死的表情獲得大批網民的支持。
龍志權在節目中經常模仿韓國人講廣東話，抵死的表情獲得大批網民的支持。（圖片來源：[email protected]

龍志權在2018年的時候，曾經參加過ViuTV《全民造星》，成功打入最後十強。其後龍志權亦在毛台劇《我殺死了尊貴客戶》中在劇中飾演「肥龍」一角，精湛到位的演技獲得大眾的肯定。在2021年4月龍志權亦宣佈正式離開毛記電視！外界盛傳加入ViuTV，不過他否認。直至2022年6月，他為YouTube頻道「香城映画」播出多部作品，當中包括作品《流浮山刀手》。

龍志權豬肉佬嘅角色似係影射緊豬肉檔威威！

常見問題

《毛記電視》𡁻海珠曾上內地參加比賽?

𡁻海珠一度重拾舊業做女Rapper，更曾經參加過《中國有嘻哈》比賽，奈何Rapper的收入不佳，目前成為了名副其實全方位的KOL…..詳見：盤點11位毛記偽員當年今日

龍志權選完《造星》去咗邊?

當時外界盛傳龍志權會加入ViuTV，不過他否認。直至2022年6月，他為YouTube頻道播出多部作品……詳見：盤點11位毛記偽員當年今日

圖片來源：毛記電視截圖、[email protected]、ViuTV《人住公屋 我住公屋》、[email protected][email protected][email protected][email protected]毛、[email protected][email protected][email protected][email protected]

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