毛記 | 盤點11位偽員當年今日 𡁻海珠做KOL賺到笑 黃慘盈進軍美國演藝圈

《100毛》下年便成立十週年，而「毛記電視」亦創立了7年，然而近日有網民反映100毛在林日曦離開之後，變得越來越悶，開始走下坡。不少毛記偽員亦相繼離開毛記電視，令網民都十分好奇他們的近況。究竟毛記偽員中邊位發展的最好，邊位冇曬聲氣，立即看看吧！