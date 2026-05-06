阿Bu陳強辭任毛記葵涌董事套現1.2億 林夕4月已離任 東方昇未見列名
阿Bu陳強套現1.2億全身而退
根據毛記葵涌公告，姚家豪已辭任執行董事、公司授權代表及法律程序文件代理人，陸家俊則辭任執行董事及公司授權代表，兩項辭任均於5月5日起生效。事實上，兩人早於今年3月已向內地商人馬黎陽悉售所持股份，合共套現約1.2億元。阿Bu曾透露賣盤主因是壓力沉重，不想再承擔上市公司責任，強調仍會參與創作與節目製作。從2018年風光上市到2026年全數離場，這間曾經令全港年輕人瘋狂追捧的媒體公司，創辦人用了8年時間完成了一場「急流勇退」。
林夕4月已靜悄悄離任
除了兩位創辦人外，填詞人林夕（本名梁偉文）亦已於2026年4月23日離任獨立非執行董事，比今次大規模辭任更早一步。同時辭任的還有時任總經理梁海蕊，以及兩名獨立董事梁廷育和何光宇，前者為薪酬委員會及提名委員會主席，後者為審核委員會主席。換言之，整個舊有管理架構幾乎一夜之間被清空，毛記葵涌與昔日班底的連結已所剩無幾。
內地新股東全面接管董事會
新股東馬黎陽隨即安排自己人入局，委任旗下A股京藍科技前總裁程桃紅出任執行董事兼公司授權代表，並委任袁淵及袁帆兩名來自內地的獨立非執行董事，分別擔任審核委員會主席及薪酬委員會主席等要職。現任公司秘書羅泰安亦獲委任為公司授權代表及法律程序文件代理人。從人事佈局來看，董事會已完成全面「換血」，由內地資本主導的新時代正式開啟。
東方昇趁高位套現508萬
在這場集體轉身中，節目經理東方昇的去向最受關注。他並未出現在今次辭任名單中，但在公司3月復牌股價飆升期間，東方昇於3月19日趁高位減持159萬股，套現約508萬元。減持後他仍持有約0.04%股份，並曾向觀眾強調會「繼續創作」。作為目前唯一仍與毛記葵涌有關聯的舊班底成員，東方昇究竟能否在新管理層下延續昔日風格，成為外界最大懸念。
股價曾挫16%市場反應劇烈
消息公布後，毛記葵涌股價今日曾低見6.21元，急挫16.3%，其後跌幅收窄，最新報7元，仍跌5.7%。市場對於全面換血的反應明顯偏向負面，投資者似乎對新管理層能否延續毛記葵涌的品牌價值存疑。早前投資者呂宇健（Ken Sir）亦已趁勢清倉離場，多名股東在復牌後紛紛套現，反映市場對公司前景的信心不足。