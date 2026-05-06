阿Bu陳強辭任毛記葵涌董事套現1.2億 林夕4月已離任 東方昇未見列名

再見腦細，一個時代正式終結。曾經以《100毛》諷刺時弊、代表香港年輕人聲音的毛記葵涌（1716），今日爆出人事大地震——兩名創辦人阿Bu（姚家豪）及陳強（陸家俊）正式辭任執行董事，連同多名董事集體離場，董事會全面「換血」由內地新股東接管。消息一出，股價曾急挫16%，而更令人唏噓的是，昔日三位創辦人如今已全數離開管理層，只剩東方昇（王嘉偉）未見於辭任名單中。