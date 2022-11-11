圍爐取戀 | 港男介意女友「輝煌」過去 毛記東方昇反而話唔緊要？
網民介意女友有過30個SP
在節目《圍爐取戀》中，有網民向毛記電視的主持們訴苦，表示自己在交友APP認識了現在的女朋友。在未交往之前已經覺得兩人在思想上非常相似，對方亦是自己一直在尋找的女生。兩人在第一次見面開始已經非常投契，兩人在交往的過程中，網民一直覺得對方便是自己的Soulmate。
網民：SP對象更有有婦之夫
可是在交往一個月後，女友坦白向網民表示自己曾經有過30名SP，SP對象更有有婦之夫。女友表示自己之所以會坦白是因為認真考慮繼續發展，所以才選擇坦誠面對。女友亦曾經向網民解釋自己第一段感情開始經常被對方情緒勒索，所以之後就一直有惡性循環，做完一次就找另一男生去出軌。網民表示自己一開始的確感到很驚訝，自己之前有的戀愛經驗都比較長久，所以覺得雙方的價值觀不一，不知該如何是好。
女友態度令網民不知該如何是好
網民表示女友一直很渴望有一個美滿的家庭，而且每當網民只是輕輕帶過一些事情，女友亦會謹記於心，有時候更會接男友返工放工，非常貼心。女友為了給予網民更多信任，每天都會主動報告自己行蹤。網民明白女友的確有想改變的心，但奈何自己本身比較保守，所以不知道該如何面對女友。
100毛主持安慰：要接受過去
一班主持聽完網民的故事之後，紛紛表示網民的女友很有勇氣，願意將自己的過去坦白告訴網民。東方昇更表示其實女友向網民所做的一切，都不是一般女友會做的，很少女友會送男生回家，不應視女友的努力為理所當然。
網民一致讚同 大讚主持們講得好
網民亦一直認同一班主持的說法：「今日啲主持真係回應得好好！ 聽得出個女仔係真心想令個男仔知佢有幾珍惜段感情」、「東方昇講得好好啊，唔好覺得自己保守就係高過佢」、「男主角都比多啲安全感女主角啦，既然你地都肯比機會大家，就好好經營哩段戀情」等。
一齊睇片！
https://www.youtube.com/watch?v=xnAyhGRcP1w&t=37
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略
讀者留言