佘詩曼成四料視后「觀眾在民間電視大獎」賽果揭曉 呢位視帝又冧莊

一年一度由網絡平台「方以文 一個人寫光影」所舉辦之全民提名、全民投票，跨電視平台電影獎項「觀眾在民間電視大獎」今日公佈賽果。本屆共有 14,185 人參與投選 14 項民選獎項，總票數高達 180,435 票。14 個項目中，最多人參與投選「民選最佳劇集」，共計 13,715人。