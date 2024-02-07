佘詩曼成四料視后「觀眾在民間電視大獎」賽果揭曉 呢位視帝又冧莊
《新聞女王》佘詩曼獲民選視后實現「視后四大滿貫」
佘詩曼憑《新聞女王》「文慧心」一角紅遍中港及馬來西亞，大熱榮膺本屆民選視后（上屆視后由江美儀憑無綫劇《下流上車族》莫雯慧一角勝出），獲得 4,011 票，佔項目總票數 30.79%。連同 TVB 舉辦之「萬千星輝頒獎典禮 2023」當中得到之「最佳女主角」、「馬來西亞最喜愛 TVB 女主角」、「大灣區最喜愛 TVB 女主角」，成為四料視后，完成「視后大滿貫」。
民選最佳女配角《新聞女王》高海寧 ViuTV 圍攻下獲勝
民選最佳女配角，由同樣憑《新聞女王》「許詩晴」一角奪得 TVB「最佳女配角」的高海寧獲得，得票 2,151 票（18.20%）。「ViuTV 一姐」陳俞希憑《社內相親》「呂伊婷」緊隨其後。除高海寧外，最後五強之中 ViuTV 劇集演員共佔四個席位。
民選最佳男配角《社內相親》麥沛東勝同劇前輩羅家英
民選最佳男配角，由麥沛東憑《社內相親》「桂彬」一角奪得，獲得 2,233 票（18.05%），力壓同劇前輩羅家英。《冰上火花》「林百威」柯煒林得第三。《那年盛夏我們綻放如花》「張允行」葉振弘、「賴智勇」戴玉麒分別得到第四、五名。五強皆由 ViuTV 劇集演員獲得。
第8屆 觀眾在民間電視大獎2023 賽果
獎項
得獎者
民選最佳劇集
《社內相親》
民選最佳劇本
《社內相親》
民選最佳攝影
《那年盛夏我們綻放如花》
民選最佳男主角
盧瀚霆 – 姜泰武《社內相親》
民選最佳女主角
民選最佳男配角
麥沛東 – 桂杉《社內相親》
民選最佳女配角
高海寧 – 許詩晴《新聞女王》
民選飛躍進步男藝員
民選飛躍進步女藝員
陳漢娜
民選最佳綜藝節目
《MIRROR Time》
民選最佳資訊節目
《爆谷一周》
民選最佳主持
民選最佳戲劇拍檔
盧瀚霆、呂爵安 – 姜泰武、章成勳《社內相親》
民選最佳電視歌曲
《特別約會儀式》盧瀚霆（《社內相親》歌曲）
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