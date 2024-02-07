民選最佳劇集

佘詩曼成四料視后「觀眾在民間電視大獎」賽果揭曉 呢位視帝又冧莊

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一年一度由網絡平台「方以文 一個人寫光影」所舉辦之全民提名、全民投票，跨電視平台電影獎項「觀眾在民間電視大獎」今日公佈賽果。本屆共有 14,185 人參與投選 14 項民選獎項，總票數高達 180,435 票。14 個項目中，最多人參與投選「民選最佳劇集」，共計 13,715人。

《新聞女王》佘詩曼獲民選視后實現「視后四大滿貫」

佘詩曼憑《新聞女王》「文慧心」一角紅遍中港及馬來西亞，大熱榮膺本屆民選視后（上屆視后由江美儀憑無綫劇《下流上車族》莫雯慧一角勝出），獲得 4,011 票，佔項目總票數 30.79%。連同 TVB 舉辦之「萬千星輝頒獎典禮 2023」當中得到之「最佳女主角」、「馬來西亞最喜愛 TVB 女主角」、「大灣區最喜愛 TVB 女主角」，成為四料視后，完成「視后大滿貫」。

民選最佳劇集
（圖片來源：官方授權圖片）

民選最佳女配角《新聞女王》高海寧 ViuTV 圍攻下獲勝

民選最佳女配角，由同樣憑《新聞女王》「許詩晴」一角奪得 TVB「最佳女配角」的高海寧獲得，得票 2,151 票（18.20%）。「ViuTV 一姐」陳俞希憑《社內相親》「呂伊婷」緊隨其後。除高海寧外，最後五強之中 ViuTV 劇集演員共佔四個席位。

民選最佳男配角《社內相親》麥沛東勝同劇前輩羅家英

民選最佳男配角，由麥沛東憑《社內相親》「桂彬」一角奪得，獲得 2,233 票（18.05%），力壓同劇前輩羅家英。《冰上火花》「林百威」柯煒林得第三。《那年盛夏我們綻放如花》「張允行」葉振弘、「賴智勇」戴玉麒分別得到第四、五名。五強皆由 ViuTV 劇集演員獲得。

第8屆 觀眾在民間電視大獎2023 賽果

獎項

得獎者

民選最佳劇集

《社內相親》

民選最佳劇本

《社內相親》

民選最佳攝影

《那年盛夏我們綻放如花》

民選最佳男主角

盧瀚霆 – 姜泰武《社內相親》

民選最佳女主角

佘詩曼 – 文慧心《新聞女王

民選最佳男配角

麥沛東 – 桂杉《社內相親》

民選最佳女配角

高海寧 – 許詩晴《新聞女王》

民選飛躍進步男藝員

盧瀚霆

民選飛躍進步女藝員

陳漢娜

民選最佳綜藝節目

MIRROR Time》

民選最佳資訊節目

《爆谷一周》

民選最佳主持

MIRRORMIRROR Time》

民選最佳戲劇拍檔

盧瀚霆、呂爵安 – 姜泰武、章成勳《社內相親》

民選最佳電視歌曲

《特別約會儀式》盧瀚霆（《社內相親》歌曲）

民選最佳劇集
（圖片來源：官方授權圖片）
民選最佳劇集
（圖片來源：官方授權圖片）
民選最佳劇集
（圖片來源：官方授權圖片）

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圖片來源：有關機構

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