熱氣球港媽捲欠債糾紛開Live反擊！認情緒病復發：我個仔係底線！
何小姐開Live反擊講足17分鐘 自我推翻《會八十》專訪言論
因為熱氣球事件大受關注的何小姐「分身眾多」，自稱波丹（Botan）、發律師信署名Dreamy Ho ，又自稱過Cody及Doris，過去一個月人紅是非多，曾與何小姐有勞資糾紛的司機向傳媒爆料，指何小姐接受網台《會八十》口中「走佬前夫」，「十年無見阿媽」全是大話，面對網上排山倒海的指控，何小姐選擇在社交平台開直播正面回應。直播期間她情緒激動，表示自己感到非常委屈，並聲稱因這次風波導致情緒病復發。 她解釋拖延還款是因為情緒病影響而忘記，並非有意拖欠，更反指對方存心破壞其聲譽，揚言會就事件尋求法律意見。
完整紀錄：熱氣球港媽開Live反擊全文：
10月1日凌晨她首度開直播，用接近17分鐘詳細回應。直播中她坦承自己情緒病復發，精神大受影響，直言：「近日有很多網上的謠傳和一些失實的指控，已經嚴重影響到本人的精神，我最近因為情緒病復發，需要看精神科醫生。」她覺得事態非常嚴重，對她的影響太大，因此必須要開直播一次過澄清。何小姐在直播開首表明，自己從不開直播，亦不想在社交平台作口舌之爭，「我不是一個需要博流量的人，亦不需要那麼多社會人士各界去關注我這些私人的問題。」但她指因為有傳媒的報導，加上連日來朋友家人受滋擾，令她忍無可忍，「這件事我真的沒有辦法再容忍，所以我一定要站出來。」
承認生意疏忽 願為過失負責任
對於生意上的糾紛，何小姐承認自己過去有疏忽，並願意承擔責任：「如果是因為我以前的疏忽，造成某個夥伴的麻煩或損失，我絕對願意承擔這個責任。」但她同時指出，合夥做生意大家都有責任，不能只歸咎於她一人身上，並透露前夥伴曾取走公司金錢及向她私人借貸。她強調：「我們和那位小姐是一個商業上的合作，所以這是不應該由本人個人承擔的責任。」目前所有相關事件及證據已交由律師跟進。
罕有交代家庭狀況 為兒子與前夫簽離婚協議
直播中何小姐亦罕有提及自己的家庭狀況，她指前夫當年離開香港，但為了讓兒子有健康成長，在兒子兩歲多時曾回港一同照顧，「我們亦都協議簽了離婚協議，但是我們為了小朋友的著想，所以我們沒有跟小朋友說這件事。」她表示當時有社工跟進，亦有社署紀錄可以提供。對於被指與母親關係疏離，她坦言：「我同我媽媽嘅關係一向都好疏離，但是不代表我媽媽沒有權去見孫。」
反駁「苦主」司機指控 直斥對方貪得無厭
對於兩位自稱「苦主」的司機，何小姐澄清他們並非員工，而是以每月五萬元的費用「包車」。她透露其中一位司機總共收取了四十二萬五千五百元車資，另一位亦收取了三十七萬五千元。她更指控對方多收了六萬多元車資，「當時家樂收到的錢是四十二萬五千五百元的車資，而另外一位自稱苦主的是三十七萬五千元的車資，其實最後我們計算出來的數，其實他們多收了我六萬多元。」她又指對方曾告上勞工處，但因缺席而被判敗訴。她怒斥對方「貪得無厭」，因未能榨取更多金錢而「懷恨在心」，向傳媒提供失實資料誣告她。
懇求傳媒停止騷擾 怒轟為流量傷害其兒子
何小姐稱，近日傳媒為了流量，不斷滋擾其家人及朋友，令她非常痛心。她更提及網上出現了對其兒子的惡毒詛咒及批評，觸及了她的底線，「我的兒子是我的底線，我不容許任何人為了自己一己私利，為了自己的利益，去傷害我的兒子。」她認為氣球事件涉及公眾利益，傳媒報導理所當然，但對於純屬個人私隱的失實謠傳，她無法接受。
揚言不再回應 將一切交由律師處理
何小姐在直播尾聲嚴正聲明，開完這次直播後，將不會再作任何個人回應，「我今天開完這個直播，說完我要說的話之後，我將所有相關人士對我作出這些不實指控、失實指控的相關人士，我會全部將他們的相關資料，交給我的代表律師。」她希望傳媒不要再為了流量去報導未經證實的資訊，亦不要再騷擾其家人朋友。
網民唔收貨狂鬧：講錢就情緒病復發？
何小姐的解釋顯然未能說服廣大網民，留言區幾乎一面倒地對她作出批評，認為她是在事情被揭發後才「補鑊」還錢。不少網民狠批她利用情緒病作為擋箭牌，紛紛留言嘲諷：「無得狡辯就情緒病復發」、「講$就情緒病復發，真識玩」。更有網民直斥其非：「佢唔還錢比人，人地D情緒又好好？」亦有人尖銳地評論：「這個女子講大話設有內置功能！因為已經成功騙了自己！」輿論普遍認為，她的解釋缺乏說服力，有博取同情之嫌。