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水著考有Feel｜拍攝遇雷暴加大雨 ERROR照做出貓天團 對戰長袖MIRROR

東方新地 - 娛聞

只得一集的ViuTV節目《水著考有Feel》在9月11日晚播出，節目由《考有Feel》原班人馬小儀、Edan（呂爵安）與Dixon（黃奕晨）擔任主持，並搵來MIRROR四位成員Alton（王智德）、Lokman（楊樂文）、AK（江𤒹生）和Frankie（陳瑞輝）對戰出貓天團ERROR，一齊搶先玩轉海洋公園水上樂園！

文：東方新地｜圖：ViuTV圖片及影片截圖

《水著考有Feel》MIRROR夏天照著長袖

ViuTV節目《水著考有Feel》是早前大受觀眾歡迎的節目《考有Feel》的特別篇，今次參戰的MIRROR成員有Alton（王智德）、Lokman（楊樂文）、AK（江𤒹生）和Frankie（陳瑞輝），而ERROR則是全員出動，有肥仔（梁業）、阿Dee（何啟華）、193（郭嘉駿）和保錡。

ERROR自封出貓天團！（圖片來源：ViuTV影片截圖）
ERROR自封出貓天團！（圖片來源：ViuTV影片截圖）
會用「水之呼吸193式」對戰MIRROR。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
會用「水之呼吸193式」對戰MIRROR。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
MIRROR派出隊長Lokman、Alton、Frankie、AK與主持人之一的Edan參與《水著考有Feel》。（圖片來源：ViuV影片截圖）
MIRROR就派出隊長Lokman、Alton、Frankie、Anson Kong與主持人之一的Edan參與《水著考有Feel》。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

氣溫全月最低

《水著考有Feel》原本承接《考有Feel》的五感遊戲內容，包括大聲公群組、怪味雪條等，再加上非常刺激的水上遊戲，考驗一眾參加者的團體精神及運動細胞，不過節目拍攝當日早上曾有雷暴及大雨，氣溫更一度下降至全月最低的23.4度，令節目製作組原本策劃的遊戲要有所變動，但眾人最後都順利完成拍攝。

預告片中有MIRROR玩刺激的水上活動。（圖片來源：ViuV影片截圖）
MIRROR成員大玩刺激的水上活動。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
肥仔@ERROR大玩七彩滑梯。（圖片來源：ViuV影片截圖）
眾人又輪流玩七彩滑梯。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
MIRROR大鬥茅躉193。（圖片來源：ViuV影片截圖）
MIRROR大鬥茅躉193。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
節目中有不少競技環節。（圖片來源：ViuV影片截圖）
節目中有不少競技環節。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
ERROR睇落好齊心。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
ERROR睇落好齊心。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
但肥仔個樣好驚青！（圖片來源：ViuTV影片截圖）
但肥仔個樣好驚青！（圖片來源：ViuTV影片截圖）
原來當日比賽都有好多女嘉賓參加。（圖片來源：寶欣FB）
原來當日比賽都有好多女嘉賓參加，佢哋都係早前《口罩小姐》參賽者。（圖片來源：寶欣FB）
網友大讚寶欣身材勁Fit。（圖片來源：寶欣FB）
網友大讚寶欣（右）：「窮途 未必係末路，瘦底 也可以大波。」（圖片來源：寶欣FB）
搞笑指佢右腳自帶漁網絲襪效果！（圖片來源：寶欣FB）
網友仲搞笑指寶欣右腳自帶漁網絲襪效果！（圖片來源：寶欣FB）
ERROR成員193、保錡、阿Dee和肥仔全員出動。（圖片來源：ViuTV圖片）
ERROR成員193、保錡、阿Dee和肥仔全員出動。（圖片來源：ViuTV圖片）
MIRROR成員有Alton、Frankie、Lokman和AK，愛玩遊戲的姜濤無份。（圖片來源：ViuTV圖片）
MIRROR成員有Alton、Frankie、Lokman和AK，愛玩遊戲的姜濤無份。（圖片來源：ViuTV圖片）
仲有都係MIRROR成員的Edan做主持。（圖片來源：ViuTV圖片）
仲有都係MIRROR成員的Edan做主持。（圖片來源：ViuTV圖片）
主持、助手和八位參賽者一齊大合照。（圖片來源：ViuTV圖片）
主持、助手和八位參賽者一齊大合照。（圖片來源：ViuTV圖片）
三位主持小儀、Edan、Dixon和兩位助手考正（左一）、考靚（右一）。（圖片來源：ViuTV圖片）
三位主持小儀、Edan、Dixon和兩位助手考正（左一）、考靚（右一）。（圖片來源：ViuTV圖片）
「爵屎」小儀當然要同Edan單獨來張合照。（圖片來源：ViuTV圖片）
「爵屎」小儀當然要同Edan單獨來張合照。（圖片來源：ViuTV圖片）

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