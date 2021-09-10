水著考有Feel｜拍攝遇雷暴加大雨 ERROR照做出貓天團 對戰長袖MIRROR

只得一集的ViuTV節目《水著考有Feel》在9月11日晚播出，節目由《考有Feel》原班人馬小儀、Edan（呂爵安）與Dixon（黃奕晨）擔任主持，並搵來MIRROR四位成員Alton（王智德）、Lokman（楊樂文）、AK（江𤒹生）和Frankie（陳瑞輝）對戰出貓天團ERROR，一齊搶先玩轉海洋公園水上樂園！

文：東方新地｜圖：ViuTV圖片及影片截圖