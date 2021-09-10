水著考有Feel｜拍攝遇雷暴加大雨 ERROR照做出貓天團 對戰長袖MIRROR
只得一集的ViuTV節目《水著考有Feel》在9月11日晚播出，節目由《考有Feel》原班人馬小儀、Edan（呂爵安）與Dixon（黃奕晨）擔任主持，並搵來MIRROR四位成員Alton（王智德）、Lokman（楊樂文）、AK（江𤒹生）和Frankie（陳瑞輝）對戰出貓天團ERROR，一齊搶先玩轉海洋公園水上樂園！
文：東方新地｜圖：ViuTV圖片及影片截圖
《水著考有Feel》MIRROR夏天照著長袖
ViuTV節目《水著考有Feel》是早前大受觀眾歡迎的節目《考有Feel》的特別篇，今次參戰的MIRROR成員有Alton（王智德）、Lokman（楊樂文）、AK（江𤒹生）和Frankie（陳瑞輝），而ERROR則是全員出動，有肥仔（梁業）、阿Dee（何啟華）、193（郭嘉駿）和保錡。
氣溫全月最低
《水著考有Feel》原本承接《考有Feel》的五感遊戲內容，包括大聲公群組、怪味雪條等，再加上非常刺激的水上遊戲，考驗一眾參加者的團體精神及運動細胞，不過節目拍攝當日早上曾有雷暴及大雨，氣溫更一度下降至全月最低的23.4度，令節目製作組原本策劃的遊戲要有所變動，但眾人最後都順利完成拍攝。