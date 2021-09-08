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ViuTV搵MIRROR+ERROR出馬 911推《水著考有Feel》打無綫雙劇大結局

東方新地 - 娛聞

無綫年初搵曾志偉與王祖藍做高層改革綜藝節目，對抗ViuTV的強勢狙擊，可惜新節目《開心大綜藝》未見令收視起死回生，反而ViuTV食住MIRROR與ERROR的旺勢，業務蒸蒸日上。今個周六(9月11日)ViuTV再出招，推出只得一集的《水著考有Feel》，原班人馬主持(小儀、Edan呂爵安與Dixon黃奕晨)，用MIRROR與ERROR夾擊無綫黃金時段雙線劇《七公主》及《智能愛人》的大結局！

撰文：東方新地 圖片：ViuV影片截圖、Polly IG、小儀IG及Dixon IG

ViuTV已出預告片，宣布將於星期六(9月11日)播出《水著考有Feel》。（圖片來源：ViuV影片截圖）
ViuTV已出預告片，宣布將於星期六(9月11日)播出《水著考有Feel》。（圖片來源：ViuV影片截圖）

《水著考有Feel》重仔一樣得

由小儀、Edan以及Dixon做主持的《考有Feel》，終於有夏日版《水著考有Feel》，雖然暑假已經結束，但《水著考有Feel》的嘉賓陣容有MIRROR同ERROR成員，重仔冇三點式睇，一樣有睇頭。

MIRROR派出隊長Lokman、Alton、Frankie、AK與主持人之一的Edan參與《水著考有Feel》。（圖片來源：ViuV影片截圖）
MIRROR派出隊長Lokman、Alton、Frankie、Anson Kong與主持人之一的Edan參與《水著考有Feel》。（圖片來源：ViuV影片截圖）
仲有出名玩遊戲唔跟規矩的ERROR。（圖片來源：ViuV影片截圖）
仲有出名玩遊戲唔跟規矩的ERROR。（圖片來源：ViuV影片截圖）

繼續玩五感遊戲

《水著考有Feel》將承接《考有Feel》的五感遊戲內容，當中包括大聲公群組、怪味雪條等，再加上非常刺激的水上遊戲，考驗一眾參加者的團體精神及運動細胞。

預告片中有MIRROR玩刺激的水上活動。（圖片來源：ViuV影片截圖）
預告片中有MIRROR玩刺激的水上活動。（圖片來源：ViuV影片截圖）
肥仔@ERROR大玩七彩滑梯。（圖片來源：ViuV影片截圖）
肥仔@ERROR大玩七彩滑梯。（圖片來源：ViuV影片截圖）
MIRROR大鬥茅躉193。（圖片來源：ViuV影片截圖）
MIRROR大鬥茅躉193。（圖片來源：ViuV影片截圖）
節目中有不少競技環節。（圖片來源：ViuV影片截圖）
節目中有不少競技環節。（圖片來源：ViuV影片截圖）

水上樂園實地拍攝

早前ViuTV安排《水著考有Feel》在海洋公園內的水上樂園拍攝，由ERROR全員對戰MIRROR的四位成員，包括楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、王智德（Alton）和陳瑞輝（Frankie），不過眾男打扮密實，只穿上滑水衣襯沙灘褲，MIRROR四子笑言要對付茅招百出的ERROR，遇茅愈茅，總之就要視規矩如無物。

《水著考有Feel》的重仔陣容。（圖片來源：小儀IG）
《水著考有Feel》的重仔陣容。（圖片來源：小儀IG）
三位主持小儀、Dixon及Edan。（圖片來源：Dixon IG）
三位主持小儀、Dixon及Edan。（圖片來源：Dixon IG）
無論主持、嘉賓，抑或美女助手「考靚」與「考正」，全部都打扮密實。（圖片來源：Polly IG）
無論主持、嘉賓，抑或美女助手「考靚」與「考正」，全部都打扮密實。（圖片來源：Polly IG）

「考靚」Polly工作不忘集郵

《水著考有Feel》的美女助手「考靚」劉若寶（Polly）日前在自己的社交網上載集郵照，她放了與MIRROR及ERROR部份成員當日拍攝時的合照，唯獨漏了肥仔@ERROR。

「考靚」Polly與MIRROR四子。（圖片來源：Polly IG）
「考靚」Polly與MIRROR四子。（圖片來源：Polly IG）
「考靚」Polly與Edan。（圖片來源：Polly IG）
「考靚」Polly與Edan。（圖片來源：Polly IG）
「考靚」Polly與與Frankie。（圖片來源：Polly IG）
「考靚」Polly與與Frankie。（圖片來源：Polly IG）
「考靚」Polly與與AK。（圖片來源：Polly IG）
「考靚」Polly與與Anson Kong。（圖片來源：Polly IG）
「考靚」Polly與Lokman。（圖片來源：Polly IG）
「考靚」Polly與Lokman。（圖片來源：Polly IG）
MIRROR表示ERROR隊員弱點多多，193似豆腐易斷手，阿Dee又係遊戲界揸流灘之王，根本唔係佢哋對手。（圖片來源：Polly IG）
MIRROR表示ERROR隊員弱點多多，193似豆腐易斷手，阿Dee又係遊戲界揸流灘之王，根本唔係佢哋對手。（圖片來源：Polly IG）
「考靚」Polly與保錡。（圖片來源：Polly IG）
「考靚」Polly與保錡。（圖片來源：Polly IG）

為撼無綫轉陣

將於今個周六(9月11日)晚上8時半播出的《水著考有Feel》，撞正無綫當晚的黃金時間兩線劇《七公主》及《智能愛人》大結局，據知ViuTV原計劃在9月4日播出《水著考有Feel》，後來轉陣播出《力圖打排球》，看來這個變動都是睇住無綫來打。

無綫8點半檔有《七公主》。（圖片來源：無綫劇照）
無綫8點半檔有《七公主》。（圖片來源：無綫劇照）
無綫9點半檔有《智能愛人》（圖片來源：無綫影片截圖）
無綫9點半檔有《智能愛人》（圖片來源：無綫影片截圖）

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