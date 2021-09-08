ViuTV搵MIRROR+ERROR出馬 911推《水著考有Feel》打無綫雙劇大結局
無綫年初搵曾志偉與王祖藍做高層改革綜藝節目，對抗ViuTV的強勢狙擊，可惜新節目《開心大綜藝》未見令收視起死回生，反而ViuTV食住MIRROR與ERROR的旺勢，業務蒸蒸日上。今個周六(9月11日)ViuTV再出招，推出只得一集的《水著考有Feel》，原班人馬主持(小儀、Edan呂爵安與Dixon黃奕晨)，用MIRROR與ERROR夾擊無綫黃金時段雙線劇《七公主》及《智能愛人》的大結局！
撰文：東方新地 圖片：ViuV影片截圖、Polly IG、小儀IG及Dixon IG
《水著考有Feel》重仔一樣得
由小儀、Edan以及Dixon做主持的《考有Feel》，終於有夏日版《水著考有Feel》，雖然暑假已經結束，但《水著考有Feel》的嘉賓陣容有MIRROR同ERROR成員，重仔冇三點式睇，一樣有睇頭。
繼續玩五感遊戲
《水著考有Feel》將承接《考有Feel》的五感遊戲內容，當中包括大聲公群組、怪味雪條等，再加上非常刺激的水上遊戲，考驗一眾參加者的團體精神及運動細胞。
水上樂園實地拍攝
早前ViuTV安排《水著考有Feel》在海洋公園內的水上樂園拍攝，由ERROR全員對戰MIRROR的四位成員，包括楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、王智德（Alton）和陳瑞輝（Frankie），不過眾男打扮密實，只穿上滑水衣襯沙灘褲，MIRROR四子笑言要對付茅招百出的ERROR，遇茅愈茅，總之就要視規矩如無物。
「考靚」Polly工作不忘集郵
《水著考有Feel》的美女助手「考靚」劉若寶（Polly）日前在自己的社交網上載集郵照，她放了與MIRROR及ERROR部份成員當日拍攝時的合照，唯獨漏了肥仔@ERROR。
為撼無綫轉陣
將於今個周六(9月11日)晚上8時半播出的《水著考有Feel》，撞正無綫當晚的黃金時間兩線劇《七公主》及《智能愛人》大結局，據知ViuTV原計劃在9月4日播出《水著考有Feel》，後來轉陣播出《力圖打排球》，看來這個變動都是睇住無綫來打。