ViuTV搵MIRROR+ERROR出馬 911推《水著考有Feel》打無綫雙劇大結局

無綫年初搵曾志偉與王祖藍做高層改革綜藝節目，對抗ViuTV的強勢狙擊，可惜新節目《開心大綜藝》未見令收視起死回生，反而ViuTV食住MIRROR與ERROR的旺勢，業務蒸蒸日上。今個周六(9月11日)ViuTV再出招，推出只得一集的《水著考有Feel》，原班人馬主持(小儀、Edan呂爵安與Dixon黃奕晨)，用MIRROR與ERROR夾擊無綫黃金時段雙線劇《七公主》及《智能愛人》的大結局！

撰文：東方新地 圖片：ViuV影片截圖、Polly IG、小儀IG及Dixon IG