盤點2023年10位最吸Like女星水著相！多位咪神上榜 呢位KOL最吸Like
盤點2023年10位最吸Like女星水著相
10.陳欣茵（Like數：7,936）
TVB的「新生代J2ers」27歲陳欣茵，一向賣甜美可愛，憑《後生仔傾吓偈》的傻大姐性格已甚得宅男歡心，在9月宣布離巢TVB後轉型做KOL，更過檔HOY TV拍攝飲食節目。早前她與一眾好友參加沙灘騷音樂會，即把握機大騷火辣身材。佢分別準備了兩個look，一個係白色吊帶裙，另一個就係黑色單肩比堅尼top，兩個Look都非常誘人，成功吸引超過7千個Like。
9.郭珮文（Juliana）（Like數：10,901）
「無綫新咪神」郭珮文自從參選後便人氣爆棚，身材好到爆的她經常在社交平台派福利，今年八月在IG上傳的一輯泳衣照就超受歡迎，成功吸引超過10萬個Like！
8.樂宜（Like數：17,846）
31歲的「DJ女神」樂宜早前因參與ViuTV節目《戀講嘢》，大爆情史成為網民話題。其實樂宜在DJ界頗有名氣，而且她性感的形象和大膽作風受到不少網民關注。經常在IG大派福利的樂宜今年2月就上傳了一輯性感泳衣照，雖然正面只係一件普通一件頭泳衣，都一影到背面就不得了，難怪有成過1萬7千人Like佢個Post！
7. 陳煒（Like數：19,000）
今年剛踏入50歲的陳煒，早前在中秋節罕有上傳性感水著，身材絕對不輸一般後生女。難得大派福利的陳煒，短短三個月就吸引接近2萬個Like。就連朱晨麗、湯洛雯、陳曉華等一班女神都紛紛留言大讚「So Hot」。
6.沈殷怡（Shirley）（Like數：21,940）
近日憑《社內相親》人氣急升的沈殷怡（Shirley），身材一向吸睛，獲封為新一代ViuTV女神。早前在《社內相親》仲以露膊裝上陣，睇落性感又驚艷，不過一影到側面就遭網民笑指相當「厚切」。不過IG上的Shirley一點都唔厚切，水著照仲非常吸Like，短短半年就吸引超過2萬Like。
4. 林夏薇（Like數：37,893）
無綫視后林夏薇一直都是無綫「火辣人妻」代表之一，今年在個人社交平台上傳的船P生日派對帖文成功獲得超過3萬7千多個Like。從照片中可見，林夏薇身穿一件黑色低胸連身泳衣，張張相都有意無意大曬超深事業線，咁懂網民心，抵佢咁吸Like嘅！
3. 陳瀅（Like數：40,428）
陳瀅早前與閨蜜何雁詩齊齊到澳門水上樂園遊玩，二人輪流上傳當日性感美照。陳瀅當日身穿嘅黑色一件頭泳衣，睇上去好似平平無奇，但原來後面就超性感。從陳瀅所上傳的照片中可見，陳瀅身穿嘅泳衣大露背落到尾龍骨，再加上交叉綁帶，令泳衣設計顯得更加性感。雖然泳衣就夠曬靚，不過就可惜暴露咗陳瀅身材弱點，令原本已經有肉地嘅佢顯得更加豐滿，令其虎背熊腰加大象腿一覽無遺，不過依然無損其人氣，成功吸引超過4萬個Like。
2.Renee（李蔓瑩）（Like數：49,645）
現年33歲的李蔓瑩（Renee）的好身材經常引起關注，夠曬大方嘅Renee密密在社交平台派福利。其中一輯遠赴三尾道拍攝的泳衣照就最為吸Like，吸引超過4萬9千個Like。Renee早前接受傳媒訪問時指，該身紅色泳衣是特意為三尾道而買，加上最近減肥成功，所以就特登挑選了一件比較少布的泳衣，成功俘虜一班網民的心。
1.Coffee 林芊妤（Like數：55,702）
第一名就由性感人妻Coffee 林芊妤獲得，身為瑜伽KOL的Coffee，雖然經常上傳身穿瑜伽服，大曬人魚線的美照，但都唔及11月所上傳的泳衣照受歡迎。只上傳了兩個月就成功吸引超過5萬個Like。Coffee受訪時大方分享指下午四點的光線最靚、最能夠呈現最美得肌肉線條！
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