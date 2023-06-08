容祖兒演唱會變求職陷阱！有騙徒假扮招聘工作人員 演唱會總監提醒勿上當
招聘者自稱代表英皇招聘幫工
招聘者更肆無忌憚於網上與聯絡者表示，自己是代表英皇娛樂及演藝學院招聘幫工，當你表示想應徵後，就馬上改口說演唱會未開始，但可以先做其他同類形線上工作，為藝人團隊及VIP代訂酒店等等， 然後要求你留係聯絡資料，個人資料，電話等等，再搵專人聯絡傾談工作內容。
演唱會總監：廣告含詐騙成份
演唱會總監馮貽柏表示，容祖兒 《ANOTHER SIDE …… JOEY · MY SECRET · LIVE》演唱會，以上廣告，含有詐騙成份，英皇娛樂及演藝學院並無對外公開聘請員工或兼職幫工，亦從沒有受權任何公司代表他們聘請員工，請大家留意不要受騙。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
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