求職陷阱 騙徒

容祖兒演唱會變求職陷阱！有騙徒假扮招聘工作人員 演唱會總監提醒勿上當

最新娛聞
東方新地

廣告

大家要小心，提防受騙！近日有一間名為CGL COMPANY 於社交媒體上落海量廣告，指容祖兒《ANOTHER SIDE …… JOEY · MY SECRET · LIVE》演唱會，招聘工作人員，職務為控制人流，處理出入登記，搬抬工作，薪金高達$960元一日，還有食飯及交通津貼，待遇優厚。不過大家要知道呢個係詐騙廣告！

求職陷阱 騙徒
（圖片來源：網上圖片）
求職陷阱 騙徒 提防受騙！
提防受騙！（圖片來源：網上圖片）
求職陷阱 騙徒
（圖片來源：網上圖片）

招聘者自稱代表英皇招聘幫工

招聘者更肆無忌憚於網上與聯絡者表示，自己是代表英皇娛樂及演藝學院招聘幫工，當你表示想應徵後，就馬上改口說演唱會未開始，但可以先做其他同類形線上工作，為藝人團隊及VIP代訂酒店等等， 然後要求你留係聯絡資料，個人資料，電話等等，再搵專人聯絡傾談工作內容。

演唱會總監：廣告含詐騙成份

演唱會總監馮貽柏表示，容祖兒 《ANOTHER SIDE …… JOEY · MY SECRET · LIVE》演唱會，以上廣告，含有詐騙成份，英皇娛樂及演藝學院並無對外公開聘請員工或兼職幫工，亦從沒有受權任何公司代表他們聘請員工，請大家留意不要受騙。

求職陷阱 騙徒 容祖兒演唱會2023門票5.22東亞卡優先購買連結＋公開發售日期詳情
（圖片來源：[email protected]英皇娛樂 EEG）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan WalkerONE OK ROCK太妍鄭容和Sam Smith中年好聲音鄭秀文容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins久石讓瘦子羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿周國賢x麥浚龍太妍鄭容和鄭秀文容祖兒張學友Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJerJeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：網上圖片

讀者留言

熱門文章

 