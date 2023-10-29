28歲江嘉敏跑步比賽前夕急病入院 手插滿針痛苦表示「500年一遇」

現年28歲的TVB小花江嘉敏（Kaman）早前表示月底要參加一個12小時內完成馬拉松嘅賽事，對於一向唔跑步嘅自己嚟講算係一個挑戰，練跑後身材更愈操愈fit。不過日前比賽的前夕（28日）江嘉敏在社交網的限時動態中上載在醫院臥床的照片，更話要面對「禁食惡夢」，實在令人擔憂！