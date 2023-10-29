28歲江嘉敏跑步比賽前夕急病入院 手插滿針痛苦表示「500年一遇」
江嘉敏比賽前夕急病入院
TVB小花江嘉敏（Kaman）早前宣布月底要參加一個12小時內完成馬拉松的賽事而展開練跑，身材更愈操愈fit，不過日前（28日）正於比賽前夕，突然在社交網的限時動態中上載在醫院臥床的照片，並配字：「頂唔住，好彩身邊有人抬得我郁」、「500年一遇對上一次見到呢舊野已經讀緊小學嘅年代，打支止痛針痛到入心！不過打完HP值升返一半」、「禁食惡（噩）夢」。
江嘉敏堅持完成比賽：跑唔郁 點都行埋佢
江嘉敏接受傳媒訪問時表示因身體感到不適，近日都病未好過，而現在需要入院，是長大以來第一次病到要住醫院。她又透露今天（29日）還要跑42公里慈善賽，為了準備賽事花了半個月練習。問到會否有信心完成賽事？她說：「我原本都有信心10個鐘完成賽事，依家盡力啦，跑唔郁，點都行埋佢，真係盡力。」而她今早已在社交網報平安，分享了跑步的自拍照。
江嘉敏月底參加馬拉松 愈操愈fit
江嘉敏化身騙徒拍攝《警聲百二秒》時受訪，表示月底要參加一個12小時內完成馬拉松嘅賽事，對於一向唔跑步嘅自己嚟講算係一個挑戰，所以而家幾乎每日都練跑，前前後後瘦咗十幾磅，但仍然會繼續跑步。
江嘉敏谷胸騷事業線
受颱風小犬影響，不少人都留在家中安全為上，江嘉敏就希望天氣快點放晴，她表示：「還番個太陽比（畀）我呀！#想去跑山#想拍外景#想洗衫晾衫#小犬得個名可愛#大家小心」不過，網民重點就留意她穿上穿Deep V通花裝，不經意地曬出比堅尼的靚相，激罕騷出事業線，網民紛紛大讚：「小寶好勁事業線！」、「好想見你」、「見到你燦爛的笑容，熱辣辣的性感，簡真勁過太陽！」、「一定有陰謀！」
江嘉敏大騷纖腰長腿
被網民叫大媽叫足幾年，江嘉敏終於減肥成功，近日她在Instagram分享最新減肥成果，不但臉部輪廓相當明顯，更露出纖腰和長腿，令網民大讚她終於回到全盛時期。她早前接受傳媒訪問時透露，以前經常外出食飯，而現時則有戒口而且食得比較清淡，不過就表示沒有跟減肥餐單進食，只是減少外出食飯，並在家中食以烚為主的食物。
江嘉敏po近照脫胎換骨
向來唔係瘦底的江嘉敏，經過多月的努力原來成功減磅，日前她於社交網出po分享近照，又留言：「呢幾日一返公司，個個都話我瘦咗成個碼。好開心！努力有成果……」睇江嘉敏自己po的素顏照，的確見到塊面變V，下顎線緊緻咗，五官輪廓更加立體，有脫胎換骨的感覺。
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