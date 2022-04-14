江嘉敏分手宣言有骨暗指前度出軌 網民：睇文就知佢份人難頂﹗
江嘉敏分手祝福前度 實質踢爆？
江嘉敏和有米男友Anthony拍拖以來不時放閃，早前突然傳分手，江嘉敏都未有正面回應，但就不停有意無意暗示情傷﹗事隔個多月，江嘉敏終於認分手，但祝度「你們都會好好的」，被指有骨落地，還要tag埋前度Anthony，不過前度已刪除了該社交帳號，似乎想同江嘉劃清界線：
一切的起點，都是最美的瞬間。
美好的回憶，會長存在腦海中。
四年了，感謝你一路以來的相伴。
我相信，我們都會以更好的自己迎接未來。
這奇妙旅程的火車到站了，
就好好的一起畫上句號吧。
我知道，你們都會好好的。
我也一樣，會繼續努力，讓你驕傲，曾經的相伴，留下了很多足夠潤澤我往後日子，支持著我好好的成長。
對不起，你在身邊時，我還未是最好的自己。
謝謝你，旅程結束時，讓我知道我可以更好。
再見了，期待我們再見時，我們都過得理想。
網民指分手宣言花生度高
江嘉敏的有骨分手宣言引起網上熱討，有網民支持她單身快樂「重新站起，你先27歲」、「三四年過咗就算，可以搵個更好」。不過有更多網民認為江嘉敏對前度「祝福」明顯帶刺，留言：「分手宣言都要咁mean，份人一定好難頂」、「你們會好好的呢句真係好有骨好天蠍座﹗」、「做人不要太江嘉敏」、「呢個真係極品，平時鍾意R著數，有男友又去姣第二啲人」，「佢唔會就咁完，買定花生啦」等等。
網民：佢想話自己係被背叛﹗
相關文章：江嘉敏有米男友起底
江嘉敏暗示剪短髮被嫌棄兼催婚失敗 屈到病閉關
27歲的江嘉敏月前暗示同3年的電競高層男友Anthony分手，又出po唱通街，意指剪短髮被嫌棄，男方疑似出軌令她徹底死心。不過已經唔係首次畀仔飛的江嘉敏今次似乎放唔低，連日在社交網繼續盡訴心中鬱，透露閉關唔出街，失眠個幾月要睇中醫，仲上載舊MV暗示與男友對結婚意見有分歧。
江嘉敏受重創匿家療傷
傳出江嘉敏與有米男友Anthony甩拖後，除Unfollow對方的社交帳號外，連日來不停發文抒發感受，似乎傷得甚重，她透露自己足足半個月沒有離開家門。
江嘉敏閉關睇書悼念已死愛情 失眠個多月求醫
江嘉敏在社交網上載兩本書，書名分別是《自愛是》與《靜心是》，似乎想透露自己當下心情，更留言：「把自己關在家裡快半個月了，大家放心，我沒生病，身體好得很……也有準時吃飯……謝謝朋友送我的兩本書……都是很值得深思的課題。」江嘉敏閉關療傷的同時，更因為失眠個幾月，最終要去睇中醫。
江嘉敏暗示與男友意見分歧
此外，江嘉敏在限時動態上載2016年為曹震豪拍攝的《循序漸愛》MV，觸景傷情留言：「呢個時候彈呢個MV出嚟，好咩？啲對白……真係好入心入肺！」這個MV內容講述一對同居戀人，生活變得平淡，開始嫌棄對方，似乎是江嘉敏的真實寫照，江嘉敏更在MV內向曹震豪表示：「我同你一齊咁耐，點解我唔覺得你有諗過我哋將來嘅？」曹震豪答她：「將來嘅嘢邊個知呀？依家唔好咩？」據知江嘉敏近年非常進擊，不時提出結婚的要求，似乎是在暗示與Anthony在結婚問題上意見分歧，仲分手收場。
網民P圖令江嘉敏笑容再現
分手雖然傷心，但江嘉敏亦苦中作樂，她上載了多張網民的改圖，對於因剪男仔頭畀仔飛，網民戥她唔抵，仲幫佢P了多張長髮靚靚圖，江嘉敏睇完表示呢兩個月笑得最開心，多謝網民咁有創意，仲留言：「見到自己可塑性原來可以咁高，唔驚冇人追啦」。
常見問題
江嘉敏有提到前男友Anothy如何出軌嗎?
江嘉敏早前一直未有回應分手傳聞，近日終於發文認分手並暗示分手原因……詳情請看
江嘉敏分手文為何被網民攻擊?
有網民直指江嘉敏字裡行間都講反話，更直批江嘉敏為人……詳情請看