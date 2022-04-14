江嘉敏分手宣言有骨暗指前度出軌 網民：睇文就知佢份人難頂﹗

27歲江嘉敏早前暗示同有米電競高層男友Anthony分手，有傳因男方嫌棄她剪男仔頭，疑似出軌被江嘉敏揭發而結束三年多戀情﹗江嘉敏情傷個月後，今日突然發文證分手，不過內文卻有骨，被網民指發個文都要咁mean「份人一定好難頂」﹗