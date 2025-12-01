江嘉敏遭冒充身份借火災詐騙 緊急發聲明斥騙徒惡行
江嘉敏昨日在社交平台發出緊急聲明，怒斥有不法之徒冒充她的身份，借大埔宏福苑火災事件進行詐騙活動。這位藝人強調從未透過任何渠道進行募捐，更未曾索取任何費用，提醒公眾提高警覺。事件曝光後引起網民強烈憤慨，紛紛譴責騙徒的卑劣行為。
江嘉敏緊急發聲明斥騙徒惡行
江嘉敏在Instagram限時動態中發出鄭重聲明，直指有不明人士冒充她的名義進行詐騙。她明確表示「從未通過任何渠道公開募捐，更未曾索取電話及心理治療費用，亦未註冊任何新社交帳號」。江嘉敏特別強調自己並沒有開設任何新的社交媒體帳號，呼籲公眾不要被虛假帳號欺騙。她在聲明中語氣堅決，顯然對騙徒利用火災悲劇進行詐騙的行為感到極度憤怒。
大埔宏福苑火災成騙徒詐騙工具
大埔宏福苑於11月26日發生嚴重五級火災，焚燒超過43小時，造成至少146人死亡、79人受傷的慘劇，包括一名消防員殉職。自火災發生後，社會各界積極伸出援手幫助災民，但卻有不法之徒趁機混水摸魚。除了有人藉機帶走救災物資外，網上更傳出有自稱義工的人接近長者，以填寫表格的形式騙取災民個人資料。江嘉敏成為最新一個被冒充身份的受害者，顯示騙徒手法層出不窮。
江嘉敏呼籲公眾提高警覺防詐騙
江嘉敏在聲明中懇請各界提高警覺，「若發現虛假賬號請立即舉報，切勿透露姓名、電話、地址及銀行資料」。她同時表達對災民的關懷，希望「眾人守望相助，共度時艱」。江嘉敏的提醒來得及時，因為詐騙集團往往利用公眾的善心和對名人的信任進行詐騙活動。她特別提醒公眾不要輕易透露個人敏感資料，以免成為詐騙受害者。
網民憤怒聲討騙徒卑劣行為
江嘉敏的聲明發出後，引起大批網民憤憤不平，紛紛留言聲討騙徒。有網民直接咒罵「等天收」、「啲騙徒真X街！」，表達對利用火災悲劇進行詐騙行為的強烈不滿。不過，也有網民注意到江嘉敏個人簡介上的字眼，認為「光加熱就等於火，江嘉敏就等於我」在火災發生後顯得不太合適，建議她作出更改。網民的反應反映出公眾對這類詐騙行為的零容忍態度，同時也顯示大家對火災事件的敏感度極高。
資料或影片來源：原文刊於新假期