江嘉敏遭冒充身份借火災詐騙 緊急發聲明斥騙徒惡行

江嘉敏昨日在社交平台發出緊急聲明，怒斥有不法之徒冒充她的身份，借大埔宏福苑火災事件進行詐騙活動。這位藝人強調從未透過任何渠道進行募捐，更未曾索取任何費用，提醒公眾提高警覺。事件曝光後引起網民強烈憤慨，紛紛譴責騙徒的卑劣行為。