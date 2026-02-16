江嘉敏突閃婚？無預警晒婚紗照驚現神秘男影 單身4年感情路備受關注

江嘉敏情人節當日突然在社交平台曬出一系列唯美婚紗照，穿著白色婚紗的她甜美動人，配文更是深情款款寫道：「不是所有的相遇都能相守，不是所有的陪伴都能長久，感恩遇見，珍惜相守，願往後餘生，有風有雨，有你相伴；有甜有暖，有你相依。」這番話瞬間引爆網民熱議，更令人好奇的是，其中一張照片竟然驚現神秘男士倒影，難道單身4年的江嘉敏真的找到真命天子？