江嘉敏突閃婚？無預警晒婚紗照驚現神秘男影 單身4年感情路備受關注
婚紗照驚現神秘男影引猜測
江嘉敏這次曬出的婚紗照拍攝手法相當專業，她在鏡頭前大擺各種甫士，展現出新娘的幸福模樣。然而最引人注目的是其中一幅照片中，竟然清晰可見一位男士的倒影，這個意外入鏡的身影立刻成為網民熱烈討論的焦點。不少粉絲紛紛放大照片仔細研究，試圖從倒影中找出蛛絲馬跡，猜測這位神秘男子的身份，更有網民直接留言詢問：「係咪好事近？」、「終於等到你嘅真命天子？」
江嘉敏親自回應澄清真相
面對外界的熱烈猜測，江嘉敏接受訪問時笑著澄清真相，她解釋這純粹是玩玩性質的創作拍攝。「如果我話畀你聽，嗰個係攝影師嘅助手，大家會唔會好失望？哈哈！」江嘉敏坦言每年都會拍攝特別的照片，今年想嘗試不同風格的婚紗攝影。她透露攝影師最初認為有一定難度，需要專業燈光和大型場地才能達到理想效果，幸好有朋友願意配合這次創作，最終拍出令她滿意的作品。江嘉敏更開玩笑說：「可能第時結婚攞返嚟用囉，哈哈！」
情人節零收花反送花給女友
有趣的是，江嘉敏透露今年情人節是她多年來首次沒有收到花束的一年，但她並沒有因此感到失落。相反，她主動買花送給一位女性朋友，認為雖然沒有花收，但送花給別人同樣能帶來快樂。
單身4年感情路備受關注
現年31歲的江嘉敏自2022年與交往3年多的電競公司高層男友Anthony分手後，一直保持單身狀態。期間雖然曾被傳與富貴醫生秘戀，但她本人否認相關傳聞。不過她經常在社交平台曬收花照片，令外界對她的感情狀況充滿好奇。江嘉敏入行以來感情生活一直備受關注，早年更曾捲入王浩信緋聞，令她一度情緒受困擾。
離巢後專注事業發展
江嘉敏離開TVB後繼續活躍於演藝圈，最近在劇集《非常檢控觀》中飾演「袁天縱」一角。雖然已離巢未有現身宣傳活動，但她仍在社交網分享拍攝花絮，藉角色呼籲大眾拒絕欺凌，展現出專業的工作態度。粉絲們都希望她能在事業和感情上都找到屬於自己的幸福。
網民反應兩極化討論熱烈
江嘉敏的婚紗照貼文引來大量網民留言，反應相當兩極化。支持者紛紛留言「好靚呀！」、「希望你快啲搵到真命天子」、「等緊你嘅好消息」，但也有網民認為這種做法容易引起誤會，留言「唔好玩呢啲啦」、「以為真係結婚添」。不過整體而言，大部分粉絲都對江嘉敏的創意拍攝表示欣賞，並真心希望她能早日找到那個為她遮風擋雨的真命天子。