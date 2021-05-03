江嘉敏轉場抖音跟風挑戰奶醉妝 網民：開爆美顏濾鏡都出晒事

被指是姣精的江嘉敏（Kaman）一向是非新聞一大籮，曾因船P事件同馮盈盈（FYY）反目收場，姊妹情不再還咬住唔放繼續向FYY（馮盈盈）挑機，早前FYY醫生前度Martin在社交網Po相留言，江嘉敏極速搭訕，主動出擊撩死敵舊愛，係仔都唔放過，果然並非省油燈！Kaman向來熱愛在社交平台上，上載靚相為自己平反，近日她就在內地短片社交平台「抖音」跟風挑戰近期流行的「奶醉妝」，卻被指個樣出晒事！

編輯：東方新地｜原文：New Monday｜圖：江嘉敏微博抖音、新傳媒圖片庫