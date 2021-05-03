江嘉敏轉場抖音跟風挑戰奶醉妝 網民：開爆美顏濾鏡都出晒事
編輯：東方新地｜原文：New Monday｜圖：江嘉敏微博抖音、新傳媒圖片庫
江嘉敏轉場抖音跟風挑戰奶醉妝 網民：開爆美顏濾鏡都出晒事
無綫花旦江嘉敏（Kaman）無論身材、演技定是非方面，都經常引起網民熱議，最近微博同抖音都興起「奶醉妝」，效果類似日本盛行的宿醉妝，都係以厚重胭脂作為妝顏重點，兩邊臉頰及鼻頭充滿血氣從而模仿飲醉後微醉的誘人面貌，抖音最近更設有Filter專門模擬上妝過程，吸引到連Kaman都玩埋一份。
從Kaman個人抖音帳號影片中，可見她和一眾內地網紅類似，都是頭擰擰郁下手指，然後啟動Filter模擬出胭脂上妝過程，在完成「變身」效果後，原本的江嘉敏已經消失了，剩下眼前一位眼仔碌碌及鼻高的網紅式美女，幾乎已經冇能力認出係佢本人，雖然「奶醉妝」被指個樣大細眼出晒事，不過玩社交平台媒體類，最重要係令自己同支持者都感到快樂，相信Kaman會繼續將最甜美面貌展示畀觀眾欣賞。
姣精江嘉敏與FYY姊妹情不再黐林凱恩玩
對住男人幾姣都有貨，不過江嘉敏對女助手就兩副面孔，早前同女助手出外工作，就頻擺阿姐款，黑口黑面向助手訓示，當正助手係阿四，相當難服侍！現年26歲的江嘉敏，出道經常扮玉女，不過玉女假象背後卻姣出汁，除了拍劇愛姣對手，又被爆愛黐富二代，兩年前撻著電競公司高層Anthony火速同居，冧到仔依然未收手，早前被爆同馮盈盈一齊去船P，卻因事件被撞破各執一詞變羅生門，姊妹從此反目，江嘉敏亦極速埋新姊妹堆，黐林凱恩同小小超女友郭嘉文玩埋，生活繼續多姿多采。
對人態度兩副面孔開工擺阿姐款
是非多多的江嘉敏，早前又有新搞作，事源FYY醫生前度Martin早前在社交網Po出一張他將跑車座駕泊在電視城的相片，並留言寫道：「一人遊舊地」，江嘉敏急不及待極速搭訕：「你人生冇野（嘢）做喇！」又話「你又唔係嚟搵我⋯⋯」，主動出擊撩FYY舊愛，居心叵測！冧仔無寶不落，對人態度亦兩副面孔，熒幕前經常笑容滿面、天真可愛的她，對住助手原來另一個樣，更加男女有別。據知情者透露：「咪睇Kaman 外表好似乖乖女咁，真係畀佢食咗你都未知，佢份人好有心計，鍾意黐埋班有錢仔度，啲富二代鍾意識女明星，佢就成日拉埋啲姊妹一齊去玩，有殺錯冇放過！不過，佢對男仔就嬌滴滴，對啲男工作人員會放晒電，但對女助手就會擺阿姐款呼呼喝喝，有乜安排唔周到就發脾氣，真係唔易服侍㗎 ！」
早前，江嘉敏由寓所出發開工，等車期間已經皺晒眉頭相當不耐煩，去到會合助手更加玄壇面口，完成上半場工作，同助手一齊等的士，等了幾分鐘未有車，更黑口黑面向助手發火，之後坐的士去到目的地，見助手拖住個篋還孭住大袋嘢，依然要對方幫她攞手袋，工作完畢準備歸家才自己拿回手袋，麻煩態度現晒形！撕開玉女假面具，江嘉敏醜行愈揭愈多，仲有冇人敢埋身？