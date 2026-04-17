江嘉敏抖音跳手勢舞 驚變內地網紅樣完全認唔出 親揭「鼻子比尺直」秘密
江嘉敏抖音跳手勢舞 網民驚呼認不出
江嘉敏去年2月約滿離開無綫後工作不斷，除了為HOY TV主持新節目《好好生活》，更積極北上發展拍劇。為了吸引內地粉絲，她經常在抖音上載短片與網民互動。最近江嘉敏上載了一條跳手勢舞的短片，文案寫道「我要自由自在簡簡單單 確實很簡單 #手勢舞 #一學就會系列 #自由自在簡簡單單」。片中她穿上珍珠白色斜肩低胸晚裝裙，露出白滑心口及香肩，性感誘人地對住鏡頭隨音樂大跳時下流行的手勢舞，表情管理到位令人賞心悅目。
顏值大升級變網紅女神 網民質疑整容
江嘉敏在片中的顏值大升級，靚得已不像原來的她，一眾網民都表示已認不出是她了，甚至驚呼「這個還是原來的江嘉敏嗎？」從昔日TVB鄰家女孩的清純形象，到現時抖音上精緻網紅女神的華麗轉身，這個巨大轉變令網民議論紛紛。有網民留言質疑「很久不見你到底發生過什麼事？點解唔似原來果個你」，懷疑她是否進行了整容手術才有如此驚人的改變。
江嘉敏親揭變靚秘密 化妝師神技打造直鼻
面對網民的質疑聲音，江嘉敏其後上載了另一條手勢舞短片作出回應，在文案中寫道「化妝師把這個膽小鬼的鼻影打得ss 的 鼻子比尺子還要直 #膽小鬼 #手勢舞 #簡單易學」，似乎想借此解釋自己愈來愈靚是因為化妝技術所致。原來江嘉敏的華麗轉身全靠化妝師的神級修容技術，特別是鼻影的處理令她的鼻子變得筆直如尺，整個面部輪廓更加立體精緻，難怪網民會認不出她。
離巢後積極轉型 抖音吸粉策略奏效
江嘉敏當初離開TVB時曾承認約滿半年前先後跟高層談了三次續約，但最終決心跳出舒適圈，並自揭沒有任何後路。離巢後她積極轉型，除了主持工作外更北上發展，在抖音平台的經營策略相當成功。透過跳手勢舞等時下流行內容，配合精緻的妝容造型，成功吸引大批內地粉絲關注，證明她的轉型策略相當明智。
網民熱議化妝技術 修容效果媲美整容
江嘉敏親自揭露變靚秘密後，網民對化妝師的神級技術讚嘆不已，紛紛留言討論修容的神奇效果。有網民表示「化妝師真係好勁，可以將人完全改變晒」，亦有人感嘆「依家啲化妝技術真係勁過整容」。江嘉敏的例子再次證明了專業化妝技術的威力，一個好的化妝師確實可以令人脫胎換骨，從鄰家女孩變身網紅女神絕非難事。