江嘉敏抖音跳手勢舞 驚變內地網紅樣完全認唔出 親揭「鼻子比尺直」秘密

前TVB小花江嘉敏離巢後華麗轉身，近日在抖音大跳手勢舞竟然驚變樣，網民直呼認不出！31歲的她顏值大升級，從昔日鄰家女孩形象搖身一變成為精緻網紅女神，神級修容技術令「鼻子比尺子還要直」，引發網民熱烈討論究竟發生了什麼事。江嘉敏更親自揭露箇中原因，原來全靠化妝師的神技，這個華麗轉身背後的美妝秘密令人嘖嘖稱奇。