新四十二章 | 江嘉敏緊身吊帶裙大曬驕人身形 元宵節收花疑有新戀情？
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在新劇《新四十二章》中以短髮示人的江嘉敏，男仔頭造型一出即引起熱議，不少網民指女神顏值大減、冇曬女人味。近日，江嘉敏就在社交平台上傳一輯穿上緊身吊帶紅裙近照，性感程度爆燈！
江嘉敏穿緊身紅裙大曬驕人身形
江嘉敏在社交平台上傳了一輯性感近照，照片中江嘉敏身穿緊身低胸吊帶紅裙，在家中手持一大束花，大擺Pose騷驕人身形，張張都女人味爆棚。不少網民都留言大讚江嘉敏有料到兼女神味返曬嚟：「哇！真的很大……紮花」、「頭髮長返女神氣質出返晒嚟」、「天呀! 那麼超有線條的身材! 說你發福的人都是瞎子! 你實在太美了」等等。
元宵節收花疑有新戀情？
江嘉敏表示今次第一次在元宵節收可愛的花禮物，每一朵花仲要係江嘉敏最喜歡嘅Snoopy公仔。今次江嘉敏收到如此貼心的禮物，令不少網民都懷疑江嘉敏是否有新戀情。江嘉敏亦就此在文中表示「紮花花係最愛我嘅fans送嘅」，一句擊破有新戀情的傳聞。
江嘉敏疑因剪短髮 而被前男友嫌棄
去年江嘉敏與交往3年多的電競高層男友Anthony分手，在宣佈分手前，她曾經在IG寫道「一個人愛你係唔會理你長頭髮定短頭髮」，暗指男方嫌棄她的短髮造型，之後又發文暗指男方出軌。在訪問中當被問到與前度Anthony是否因為剪短頭髮而分手時，江嘉敏就帶骨回應道：「唔知喎，你真係要問返佢！」
短髮造型大跌watt 被指似仙杜拉
江嘉敏在《新四十二章》被監製下令要為新劇狠心剪掉長髮，以男仔頭造型飾演「現代韋小寶」的角色，可是網民就認為剪短髮後的江嘉敏女神大跌Watt：「完全Carry唔到短髮」、「顏值大減」、「未到三十就滲出師奶味」，甚至有網民笑指她撞樣仙杜拉！
常見問題
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