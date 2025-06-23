江嘉敏離巢前曾跟高層傾足3次續約 揭加薪內幕 決絕回應與馮盈盈友情不再

江嘉敏（Kaman）2017年轉入TVB拍劇即成一線花旦，卻在今年2月無預警宣布加入「脫無者」行列，近期更客串陳恩碩監製的長壽音樂劇《我們的青春日誌》四場演出。31歲的她在雷霆881商業一台《星光背後》專訪中，坦言自薦參與音樂劇，連續一個月自學唱歌，找回初入行時的熱情：「我會緊張，這正是重拾那團火！」