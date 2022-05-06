江嘉敏重提同王浩信傳緋聞一度想唔開 自爆上位小生作歌追求：姓氏特別﹗
江嘉敏《親親我好媽》上位 翌年升呢女一同男主角王浩信傳緋聞
江嘉敏中學讀嘉諾撒聖心書院，自17歲已瘋狂拍私影同接拍微電影，在《親親我好媽》雖然是她第一次參演無綫劇，但其拍攝經驗可不少，作品有《女人多自在5》、《沒有牆的世界》及《我的家庭醫生》等港台節目，2014年麥曦茵執導的電影《曖昧不明關係研究學會》及2016年《此情此刻》。17年入無綫拍完《親親我好嗎》後，翌年便升呢女一夥王浩信拍《兄弟》，機會不斷，同時緋聞及負面新聞都未停過﹗
江嘉敏重提同王浩信傳緋聞飽受壓力：想喺TVB個天台跳落嚟﹗
江嘉敏近日在林柏希主持的網上節目《月傾會》中談及負面新聞，最令她介意的是同人夫王浩信傳緋聞，她指這是她入行後首宗新聞令她上頭條，江嘉敏話：「人生第一單是非新聞，我嗰時唔識應對，套劇拍咗一半都冇，我衝上監製房話唔想再拍，嗰時有一段時間情緒係好唔穩定，我會有喺TVB個天台跳落嚟嘅諗法，嗰時太細個唔識處理﹗」她指後來因監製及張繼聰不時致電慰問及鼓勵才度過這一難關﹗
負面新聞全因性格使然 被兩大高層嚴厲對待
江嘉敏被主持林柏希問到知唔知外界點睇自己時，江嘉敏九秒九答：「是非精吖嘛﹗呢樣嘢有少少唔開心嘅，因為自己性格衝動，好多嘢加埋變成觀眾覺得我好多新聞，一提江嘉敏就等如負面，扼殺咗我喺背後付出過嘅努力﹗」林柏希指江嘉敏過去負面新聞多多，包括有同湯盈盈去船P最後搞到姊妹反目收場，江嘉敏直言每次有負面新聞，樂易玲都會「訓話」她，江嘉敏在鏡頭前模仿樂小姐惡氣惡氣：「你知唔知自己今次點解出事呀？」林柏希又問樂小姐點睇她勾人夫的緋聞？江嘉敏就答：「樂小姐會覺得我太熱情，其實我已經收斂咗，因為我一直想工作環境開心，所以同咩人都啱傾，老中青乜都傾一餐，乜話題都傾到﹗」林柏希問：「咁船P單嘢你知唔知衰咩呢？」江嘉敏話：「衰唔減肥唔努力工作，但走去玩﹗」但就冇提到同馮盈盈反目一事﹗
除了樂小姐，曾勵珍都對她都好嚴厲，江嘉敏指曾因著leggings被珍姐大聲訓斥，江嘉敏話：「珍姐問我係咪去減肥，做乜著成咁，leggings係做運動著嘅，作為一個藝人要注意形象，我知自己有時會著得烏where，其實珍姐講得好啱，我會記住﹗」江嘉敏直指樂小姐和珍姐對她好嚴厲﹗林柏希問電視台潛規則要送禮？江嘉敏即答：「我完全冇做囉﹗過年會送賀年食物，但唔會淨係送畀佢兩個﹗」
江嘉敏馮盈盈為富豪船p反目
江嘉敏2020年6月同好姊妹馮盈盈因為船p事件而反目，先是江嘉敏弦外之音指「係咁被人拖落水」，大爆船p不是由她拉線，馮盈盈封口並在記招上和江嘉敏合照以示姊妹情不變，不過其後有傳馮盈盈在高層面前哭訴扮可憐兼四圍唱衰江嘉敏，江嘉敏先以狼人殺暗示邊個講大話都冇人知，之後繼續咬住唔放，又在IG即時動態發文「有啲嘢適可而止，好收手喇﹗其實世界好細﹗」其後有自稱江嘉敏的好友拎出「證據」指船p之約並非江嘉敏邀約，姊妹正式決裂﹗
自爆有上位小生追求：係好sweet嘅﹗
最近自爆分手的江嘉敏，在節目中自爆有男藝人瘋狂追求，她指對方為她作歌，「佢唔係歌手，但好有心機，用我個名寫咗首歌，想同我講嘅嘢寫晒喺歌詞度，仲拍咗個MV送畀我。」主持林柏希追問下，雖然江嘉敏未有開名爆，但就透露是無綫上位中的男藝員，並透露「後生嘅」、「未上到一線，努力緊努力緊」、「青靚白淨」、「好溫柔，斯斯文文」又指對方姓氏唔普通。雖然江嘉敏未有透露幾時被追求，但就指對方好好又sweet，只是自己狀態未適合再拍拖，所以拒絕對方，似暗指是年初和有米男友Anthony分手後、近月的事。
江嘉敏拒再同某男藝人合作：可免則免﹗
江嘉敏在節目被問到有冇藝人是不想合作？江嘉敏話「女就冇乜嘅﹗男就有一個」，雖然唔肯開名爆，但江嘉敏就提及若干資料：「一提呢個名真係可免則免啦，我哋合作過，嗰時我仲好新，但戲份就好heavy，我唔係好掌握到點處理，咁佢係我對手，我主動埋去同佢傾，佢望住份劇本都冇望過我，佢淨係活喺自己個世界，卒之大家係零溝通嘅﹗」似乎知情的林柏希就爆劇名是兩個字，而江嘉敏拍過的劇只有《兄弟》及《殺手》是兩個字的，而她所指當時好新，相信是《兄弟》機會居多﹗
江嘉敏望大家多提點：我知大家覺得我寸又冇禮貌，我會變好﹗
主持林柏希畀機會江嘉敏自白，指讓外界重新認識她，江嘉敏就話知自己性格太主動，又太衝動所以導致令人有誤解，亦因此而有不少負面新聞，她指知道外界會覺得佢「為人好寸、冇乜禮貌」，但她解釋只是性格衝動使然，又話：「大家第時見到我，唔好淨係叫我影張相，要提我唔好咁衝動，大家keep住提點我，我就會變好﹗」希望江嘉敏學懂慎言的重要性﹗