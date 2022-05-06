江嘉敏重提同王浩信傳緋聞一度想唔開 自爆上位小生作歌追求：姓氏特別﹗

江嘉敏17年在無綫劇《親親我好媽》演江美儀大女，純情學生妹形象討好，演技亦大受好評，更憑劇集提名頒獎禮最佳女配角獎，演藝路可謂順風順水﹗近年卻因負面新聞致形象大跌watt，船P事件同閨密馮盈盈反目，緋聞不斷甚至被傳勾人夫王浩信，拍檔郭子豪、何廣沛都以「TVB大喇叭」來形容她﹗江嘉敏自知形象差，近日接受《月傾會》訪問，為是非精之名自辯，剛分手的她爆男星追求，再爆拒與某男藝員合作，把口都係唔收﹗