31歲江嘉敏泰國返港後宣布喜訊「有咗BB」 旅遊曬水著照惹誤會
江嘉敏近日到泰國旅遊期間在社交網分享水著照片，卻意外引起網民熱烈討論和誤會。她透露收到大量私訊質疑她的穿著，更有人以為她沒有穿褲就到泳池拍攝，令她哭笑不得。回港後江嘉敏更在社交網宣布「BB來了」，消息一出隨即引起關注。
江嘉敏泰國水著照惹誤會
江嘉敏在泰國入住豪華酒店期間拍攝了一段由房間走到泳池的影片，身穿貼身水著的她展現完美身材，但卻意外引起網民誤會。她在社交網解釋收到的私訊內容，表示有很多人詢問酒店位置，但第二多的訊息竟然是質疑她的穿著。江嘉敏無奈地說收到不少人問她是否想紅到發癲，質疑她沒有穿褲就到泳池拍片，令她感到既好笑又無奈。
江嘉敏澄清穿著並分享旅遊心得
面對網民的誤會，江嘉敏主動澄清自己確實有穿泳衣，並非如網民所想的那樣。她在社交網上寫道：「會唔會諗過，其實我係着咗泳衣呢。」同時她也大讚入住的酒店環境優美，表示「間酒店真係幾好住，周圍影相都勁靚」，不少網民都向她查詢酒店的具體位置。江嘉敏的回應顯示她對於網民的誤解感到有些無奈，但仍然保持幽默的態度處理。
江嘉敏宣布「BB來了」真相大白
江嘉敏在社交網突然宣布「去個旅行，就多咗個BB」，消息一出立即引起網民關注和猜測。不過真相很快揭曉，原來她口中的「BB」是指在泰國購買的心頭好——一隻巨型史努比公仔。身穿Tube dress的江嘉敏興奮地在社交網展示這隻公仔，形容它「超大隻，超實淨，超平」，並邀請網民猜測價錢。她表示這是她最愛的史努比公仔，購買時非常開心。
網民熱議江嘉敏健身成果
江嘉敏抱著巨型公仔的照片引起網民討論她的健身成果。她表示多得平日努力健身，才能夠輕鬆抱起這隻巨型公仔，並說「少啲臂力都抱唔住，好彩平時有做開gym」。她的健身教練也在留言區開玩笑，表示會訓練到江嘉敏可以一隻手拿起兩隻巨型公仔。江嘉敏則幽默回應說會不會遲些可以拿起教練本人，展現她一貫的幽默感。網民紛紛讚賞她的身材和力量，認為她的健身效果非常明顯。
圖片來源：IG@kaman_kong資料或影片來源：原文刊於新假期