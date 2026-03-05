31歲江嘉敏泰國返港後宣布喜訊「有咗BB」 旅遊曬水著照惹誤會

江嘉敏近日到泰國旅遊期間在社交網分享水著照片，卻意外引起網民熱烈討論和誤會。她透露收到大量私訊質疑她的穿著，更有人以為她沒有穿褲就到泳池拍攝，令她哭笑不得。回港後江嘉敏更在社交網宣布「BB來了」，消息一出隨即引起關注。