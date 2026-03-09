31歲江嘉敏淺藍泳衣谷胸夾出E級深溝 二度發育太性感網民驚呼認唔到

31歲前TVB女星江嘉敏自去年離巢後尺度愈見大膽，日前在Instagram限時動態再度發功，上載極度吸睛的低胸泳衣照震撼網民！相中她身穿淺藍色綁帶泳衣夾出深不見底的事業線，上圍視覺效果更似乎出現二度發育跡象，配上一雙白滑長腿，畫面猶如「下身真空」引起網民無限聯想，直到江嘉敏親自澄清才平息風波。