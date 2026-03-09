31歲江嘉敏淺藍泳衣谷胸夾出E級深溝 二度發育太性感網民驚呼認唔到
31歲前TVB女星江嘉敏自去年離巢後尺度愈見大膽，日前在Instagram限時動態再度發功，上載極度吸睛的低胸泳衣照震撼網民！相中她身穿淺藍色綁帶泳衣夾出深不見底的事業線，上圍視覺效果更似乎出現二度發育跡象，配上一雙白滑長腿，畫面猶如「下身真空」引起網民無限聯想，直到江嘉敏親自澄清才平息風波。
江嘉敏淺藍泳衣夾出E級深溝
從江嘉敏分享的辣照可見，她當日身穿一件淺藍色綁帶低胸泳衣，外層刻意搭配白色勾織鏤空罩衫，整體造型充滿濃厚夏日度假風情。為配合這身休閒打扮，她特意將頭髮全數綁起，並在鏡頭前加上充滿文青氣息的眼鏡特效，這個配搭不但令她散發洋溢青春少女感，更突顯出深邃鎖骨與直角肩，狀態絕對處於巔峰。最震撼的是她大晒傲人上圍曲線，胸形畢露夾出深不見底的事業線，視覺效果非常震撼，誘惑程度極高。
大腿半裸狀態引網民聯想
江嘉敏在奢華酒店享受私人泳池時光，拍下從房間走去泳池的畫面，鏡頭下見到她呈現半裸狀態的大腿，馬上引起網民無限聯想。不少網民被這個「下身真空」的視覺效果震撼，紛紛質疑她是否「想紅想到發癲」，甚至懷疑她沒有穿著下身泳衣就在泳池拍攝。這場因視覺錯覺引發的泳衣風波瞬間在網絡瘋傳，成為熱門話題。
江嘉敏寸爆回應平反澄清
面對大量質疑訊息，江嘉敏其後公開分享全身泳衣照為自己平反，寸爆透露收到大量訊息質問她是否「想紅想到發癲」。她以極高EQ及幽默感回應：「唔著褲就咁行出去人哋個泳池拍片？會唔會諗過，其實我係著咗泳衣呢？Thank you。」這個機智回應成功化解尷尬，贏得大批粉絲力撐，證明她確實有穿著完整泳衣，只是角度問題造成視覺錯覺。
網民激讚微胖身材世界第一
儘管經歷這場泳衣風波，江嘉敏的傲人身材仍然震撼網民眼球，大批網民針對其豐滿而不失勻稱的身段給予極高評價。粉絲紛紛留言激讚她是名副其實的「微胖身材真係世一」，更有網民直言「睇身材認你唔到」，讚嘆她離開TVB後身材管理更上一層樓。不少網民表示被她那E級深溝徹底震撼，認為她的上圍曲線完美，配上勻稱身材和深邃鎖骨，視覺效果極具吸引力。
圖片來源：IG@kaman_kong、小紅書、江嘉敏IG資料或影片來源：原文刊於新假期