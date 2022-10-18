江嘉敏密實出海難掩激凸上圍 受訪認醜「炒車」賴朋友！

堪稱「是非磁石」的無綫小花江嘉敏，今年3月於社交平台自爆跟電競高層男友Anthony的4年情告終。回復單身後，重新振作的江嘉敏表明專注工作，在IG不斷大晒身形，惜其衣著品味再次惹來一地「負皮」！對此，她早前終於在電台節目中開腔回應。