江嘉敏激罕提介入王浩信婚姻風波 險走上絕路 離巢後有重大改變
江嘉敏重提被傳介入王浩信婚姻崩潰行為
江嘉敏早前接受傳媒訪問時，就激罕重提2018年被傳介入王浩信婚姻一事，當年江嘉敏於TVB劇集《兄弟》中首度升呢做女主角，並與王浩信在劇中飾演情侶。
江嘉敏直言當年自己初入行，完全唔識點處理呢類是非：「套劇拍咗一半都冇，我衝上監製房話唔想再拍，嗰時有一段時間情緒係好唔穩定，我會有喺TVB個天台跳落嚟嘅諗法，嗰時太細個唔識處理﹗」江嘉敏更表示自己當時甚至抗拒與所有人交談，後來更因監製及張繼聰不時致電慰問及鼓勵先度過難關。
江嘉敏風騷透露離巢後工作量大增
江嘉敏離巢後頻頻現身唔同活動，日前佢為HOY TV新節目進行錄影後接受訪問時，就直言離巢後嘅工作事宜都要自己一腳踢：「呢啲嘢以前我係唔需要諗，只係交個人出嚟拍嘢就搞掂」，仲表示雖然辛苦，但就感到十分好玩。
江嘉敏隨後亦被問到現時是否需要搲撈搵嘢做時，佢就風騷表示離巢後收到好多客戶查詢，更與在舊東家時做比較：「比起以前只係單一拍劇，我係多咗好多唔同嘅嘢」，並透露自己其實早於半年前就已經考慮離巢一事。
江嘉敏HoyTV訪問提TVB哽咽落淚 自爆離巢後瘋狂收1類型工作邀請
30歲江嘉敏上月宣布離巢效力9年嘅TVB，令唔少fans表示唔捨得佢之餘，都直言十分關注佢之後嘅動向。江嘉敏離巢後就火速現身HOY TV出席活動，事後接受訪問時更大爆離巢消息一出後瘋狂接到1類型嘅工作查詢，更在提到舊東家時一度哽咽……
江嘉敏自爆離巢後狂收1類型工作邀請
江嘉敏宣布離巢TVB後火速過檔HOY TV出活動，事後接受訪問時江嘉敏更大爆自己離巢後瘋狂收到唱歌工作嘅邀請：「我自己萬萬都估唔到，我以為呢個消息一出嚟呢，即係好多客戶都會問關於拍劇或者拍節目嘅方面比較多。我真係估唔到反而係唱歌嘅工作會比較多。」
江嘉敏在訪問中亦透露自己「咩都想試嘅」，並直言其實好多嘢都未試過，希望將來有機會可以挑戰司儀、唱歌及舞台劇等。
江嘉敏提9年舊東家突落淚
對於被問到首次接受其他電視台嘅訪問有咩感覺時，江嘉敏就直言「係有啲奇妙嘅，因為都9年喇，其實好坦白講都真係有啲唔捨得嘅，最唔捨得就一定係啲同事啦。」江嘉敏隨後亦重提散水餅運到家中時嘅感受：「當散水餅運到去我屋企，我一打開，我係真係有落淚嘅。」江嘉敏提及到此更語調哽咽，不過就迅速調整心情講新工作展望。