江嘉敏激罕提介入王浩信婚姻風波 險走上絕路 離巢後有重大改變

30歲江嘉敏上月宣布離巢效力9年嘅TVB後，隨即就火速過檔HOY TV出活動。離巢後江嘉敏就工作以及訪問不斷，除咗早前在訪問中重提被傳介入王浩信婚姻嘅傳言外，日前（11）江嘉敏就為HOY TV嘅新節目進行錄影，離巢後首接主持工作嘅江嘉敏就風騷表示離巢後重大改變……