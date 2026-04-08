31歲江嘉敏素顏出鏡自嘲嚇人 離巢後狀態大勇獲網民激讚
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江嘉敏又飛出外地旅行，今次更大膽在社交網分享素顏真身相，自嘲「又素顏去嚇人」的幽默舉動瞬間引起網民熱議。這位離巢後狀態愈來愈勇的女星，背後原來為了今次外遊做足半個月的魔鬼特訓，狂做運動加節食的辛酸過程終於有回報，素顏出鏡不但沒有嚇親人，更被網民大讚靚女程度媲美化妝後的效果。
江嘉敏機上素顏打卡 自嘲加Filter免嚇親人
江嘉敏在飛機上打卡晒素顏照，戴上帽子與耳機一身舒適打扮的她完全啟動了旅行Mode，相當寫意。她在貼文中幽默自嘲：「係呀，我又素顏去嚇人。上機懶得化妝，不過，已經努力加咗個見得人嘅Filter，希望唔會嚇親大家，哈哈。」這種自黑式的幽默風格立即引起網民關注，不少人都被她的真性情所吸引。
網民大讚靚女 素顏效果媲美化妝
出乎意料的是，江嘉敏的素顏真身不單沒有嚇親人，更被網民大讚靚女，紛紛留言「素顏有咩好怕」、「暗瘡使乜驚！愈嚟愈索」。不少網民都認為她素顏的效果和化妝一樣索，甚至有人直言她現在的狀態比以前更好。這些正面回應讓江嘉敏的自信心大增，也證明了她近期的努力沒有白費。
江嘉敏魔鬼特訓半個月 狂做運動節食備戰
原來江嘉敏為了今次外遊，近半個月來狂做運動和節食做足準備工夫。這種魔鬼式的特訓模式顯然收到成效，讓她在素顏狀態下依然能夠保持最佳狀態。從她分享的照片可以看出，整個人的精神面貌和身形線條都相當不錯，完全沒有因為素顏而失色，反而展現出一種自然健康的美態。
離巢後狀態大勇 真性情獲網民支持
自從離巢後，江嘉敏的整體狀態似乎愈來愈勇，不論是工作表現還是個人生活都呈現出一種更加自在的狀態。今次大膽分享素顏照更是展現了她的真性情，這種不做作的風格獲得不少網民支持。相比起以前在電視台時期的拘謹形象，現在的江嘉敏明顯更加放得開，也更願意與粉絲分享真實的一面。
圖片來源：IG@kaman_kong、江嘉敏IG、小紅書資料或影片來源：原文刊於新假期