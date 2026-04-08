31歲江嘉敏素顏出鏡自嘲嚇人 離巢後狀態大勇獲網民激讚

江嘉敏又飛出外地旅行，今次更大膽在社交網分享素顏真身相，自嘲「又素顏去嚇人」的幽默舉動瞬間引起網民熱議。這位離巢後狀態愈來愈勇的女星，背後原來為了今次外遊做足半個月的魔鬼特訓，狂做運動加節食的辛酸過程終於有回報，素顏出鏡不但沒有嚇親人，更被網民大讚靚女程度媲美化妝後的效果。