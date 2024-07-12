江嘉敏對羅子溢嗒曬糖 東張主持急急解圍 網民睇到超尷尬！
廣告
近日，郭晉安、陳曉華、羅子溢（羅仲謙）和江嘉敏等人在機場酒店拍攝《金式森林》的一場家族慈善晚會戲份。《東張西望》團隊也到場採訪，江嘉敏在接受訪問時被爆對羅子溢「甜絲絲」，一出場仲不斷發花癲，睇到網民都好尷尬…
《東張》主持爆江嘉敏對羅子溢「甜絲絲」
在一次訪問中，鄧凱文替江嘉敏向羅子溢表達好感：「其實佢（江嘉敏）同我哋講咗個祕密，佢話唔同你講得嘅，佢話好開心可以同你合作，佢甜絲絲咁講。」主持一講完，羅子溢即刻停了一停，身旁的何依婷和何廣沛就報以迷的微笑，兩人在旁一起食花生。羅子溢之後回應指：「但我平時同佢對戲我feel唔到」，引起了現場一陣大笑。
江嘉敏花癡上身接受訪問
隨後鏡頭一轉，就見到發福不少的江嘉敏加入訪問，邊入鏡邊笑稱：「早知唔亂講嘢啦！」她接著不斷地尖聲大笑，情緒難以控制。鄧凱文追問江嘉敏對羅子溢的感覺，江嘉敏則笑著回應：「好尷尬，唔好望住我，好怕醜依家」，令旁觀的羅子溢也感到不好意思。
東張主持助兩人化解尷尬
為了緩和氣氛，鄧凱文提議兩人合照留念，羅子溢則表示：「嘉敏好畀面我。」他們一起擺出搞笑的姿勢拍照，江嘉敏則繼續以高分貝的笑聲回應，場面十分歡樂。江嘉敏坦言，如果早知道會這樣，她就不會透露自己對羅子溢的欣賞之情了。
一齊睇訪問片段：
江嘉敏緋聞多多被封為「姣精」
江嘉敏在演藝圈中以「姣精」之名聞名，出道多年來都有傳言指她與富二代有染，甚至有合作過的男演員為了避免與她接觸，但曾與她有對手戲的謝東閔卻表示：「完全get唔到」，更只當江嘉敏係男人。
圖片來源：IG@kaman_kong、TVB《東張西望》截圖