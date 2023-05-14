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江嘉敏不忿被叫「肥膩嘢」決心減磅 發近照騷成果竟變薛凱琪

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28歲的無綫小花江嘉敏 （Kaman）向來觀眾緣都麻麻，近年剪短髮身形又長期脹爆更加趕客，今年初她出席劇集《黃金萬両》宣傳活動時，更被拍檔馬貫東當眾叫「肥膩嘢」，她澄清自己只是有肉地。為一雪前恥，江嘉敏連月發奮減磅終於見成效，她急不及待在社交網po近照，真係好似索咗喎！

江嘉敏 江嘉敏拎住跳繩遮住自己個靚樣。
江嘉敏拎住跳繩遮住自己個靚樣。（圖片來源：[email protected]_kong）

江嘉敏po近照脫胎換骨

向來唔係瘦底的江嘉敏，經過多月的努力原來成功減磅，日前她於社交網出po分享近照，又留言：「呢幾日一返公司，個個都話我瘦咗成個碼。好開心！努力有成果……」睇江嘉敏自己po的素顏照，的確見到塊面變V，下顎線緊緻咗，五官輪廓更加立體，有脫胎換骨的感覺。

江嘉敏 江嘉敏做完運動塊面紅卜卜，修身成功面都尖埋。
江嘉敏做完運動塊面紅卜卜，修身成功面都尖埋。（圖片來源：[email protected]_kong）
江嘉敏 江嘉敏發文分享修身成果。
江嘉敏發文分享修身成果。（圖片來源：[email protected]_kong）

堅持做3件事

江嘉敏寫長文公開自己的成功秘訣，原來唔係佢一個人的功勞，「每次肚餓好想食零食，我妹就會勁惡咁啤住我（搞到佢好似先係我家姐），佢哋仲會陪我夜晚跑步。多謝我嘅朋友知道我努力keep fit，二話不說send成箱雞胸過嚟畀我。仲有 Michelle同Hebe成日輪流哦我，要我勤力啲護膚同埋去做增肌減脂，咁就可以事半功倍！」江嘉敏除了做運動，仲要忍口節食同埋勤力做機，真係幾有恆心。

江嘉敏 江嘉敏勤力做機整靚自己。
江嘉敏勤力做機整靚自己。（圖片來源：[email protected]_kong）
江嘉敏 修身餐單包括食蕃薯。
修身餐單包括食蕃薯。（圖片來源：[email protected]_kong）
江嘉敏 食烚蛋。
食烚蛋。（圖片來源：[email protected]_kong）
江嘉敏 仲有白烚雞肉加青瓜。
仲有白烚雞肉加青瓜。（圖片來源：[email protected]_kong）

年初被馬貫東當眾恥笑

江嘉敏的起心肝修身，據知真要多謝馬貫東，今年初出席劇集《黃金萬両》宣傳時她曾被拍檔馬貫東當眾稱呼她做「肥膩嘢」，當時Kaman就反駁：「我唔知你講咩喎，我聽唔到。其實呢個名係有一個來源之處，我係劇裏面都係比較有肉地嗰個嚟嘅，有肉地啊，後尾佢哋諗咗個方法去解釋呢樣嘢，就係因為我個名叫金枝，屋企有啲錢嗰個，就話我由細到大食啲山珍海味，食到個人圓潤咗啲。」化憤怒為動力都好嘅！

江嘉敏 年初出席新劇活動時，江嘉敏全個人都係圓碌碌。
年初出席新劇活動時，江嘉敏全個人都係圓碌碌。（圖片來源：[email protected]
新四十二章 江嘉敏現晒粗腰肥pat。
江嘉敏曾於《萬千星輝頒獎典禮2020》現粗腰肥pat。（圖片來源：TVB截圖）

網民一致好評 指索爆似薛凱琪

江嘉敏更叫網民慎入她的po，因為內有素顏照，而她更放埋自己近月堅持食烚蛋、烚蕃薯及烚雞肉，網民紛紛留言大讚「「唔好講笑，真心素顏仲靚，開始有健康美嘅氣息」、「素顏都咁靚好羨慕呀！」、「直頭後生到成個學生妹咁」，更有網民指她變靚後撞樣薛凱琪，氹得江嘉敏沾沾自喜好開心。

江嘉敏 被指靚到似薛凱琪。
被指靚到似薛凱琪。（圖片來源：[email protected]_kong）
江嘉敏 獲網民大讚的江嘉敏極度開心。
獲網民大讚的江嘉敏極度開心。（圖片來源：[email protected]_kong）

江嘉敏近期靚樣

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_kong、[email protected]

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