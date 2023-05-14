江嘉敏不忿被叫「肥膩嘢」決心減磅 發近照騷成果竟變薛凱琪
江嘉敏po近照脫胎換骨
向來唔係瘦底的江嘉敏，經過多月的努力原來成功減磅，日前她於社交網出po分享近照，又留言：「呢幾日一返公司，個個都話我瘦咗成個碼。好開心！努力有成果……」睇江嘉敏自己po的素顏照，的確見到塊面變V，下顎線緊緻咗，五官輪廓更加立體，有脫胎換骨的感覺。
堅持做3件事
江嘉敏寫長文公開自己的成功秘訣，原來唔係佢一個人的功勞，「每次肚餓好想食零食，我妹就會勁惡咁啤住我（搞到佢好似先係我家姐），佢哋仲會陪我夜晚跑步。多謝我嘅朋友知道我努力keep fit，二話不說send成箱雞胸過嚟畀我。仲有 Michelle同Hebe成日輪流哦我，要我勤力啲護膚同埋去做增肌減脂，咁就可以事半功倍！」江嘉敏除了做運動，仲要忍口節食同埋勤力做機，真係幾有恆心。
年初被馬貫東當眾恥笑
江嘉敏的起心肝修身，據知真要多謝馬貫東，今年初出席劇集《黃金萬両》宣傳時她曾被拍檔馬貫東當眾稱呼她做「肥膩嘢」，當時Kaman就反駁：「我唔知你講咩喎，我聽唔到。其實呢個名係有一個來源之處，我係劇裏面都係比較有肉地嗰個嚟嘅，有肉地啊，後尾佢哋諗咗個方法去解釋呢樣嘢，就係因為我個名叫金枝，屋企有啲錢嗰個，就話我由細到大食啲山珍海味，食到個人圓潤咗啲。」化憤怒為動力都好嘅！
網民一致好評 指索爆似薛凱琪
江嘉敏更叫網民慎入她的po，因為內有素顏照，而她更放埋自己近月堅持食烚蛋、烚蕃薯及烚雞肉，網民紛紛留言大讚「「唔好講笑，真心素顏仲靚，開始有健康美嘅氣息」、「素顏都咁靚好羨慕呀！」、「直頭後生到成個學生妹咁」，更有網民指她變靚後撞樣薛凱琪，氹得江嘉敏沾沾自喜好開心。
江嘉敏近期靚樣
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