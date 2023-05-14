江嘉敏不忿被叫「肥膩嘢」決心減磅 發近照騷成果竟變薛凱琪

28歲的無綫小花江嘉敏 （Kaman）向來觀眾緣都麻麻，近年剪短髮身形又長期脹爆更加趕客，今年初她出席劇集《黃金萬両》宣傳活動時，更被拍檔馬貫東當眾叫「肥膩嘢」，她澄清自己只是有肉地。為一雪前恥，江嘉敏連月發奮減磅終於見成效，她急不及待在社交網po近照，真係好似索咗喎！