江嘉敏劇齡五年誓言要衝視后 趕擦王祖藍鞋 為達目標放棄休息時間進修演技

江嘉敏在《親親我好媽》演中學生而為人認識，但講到最令人深刻印象相信是其惹火性格，之前和馮盈盈因船P事件致姊妹反目，被安排合作主持節目又針鋒相對，句句有骨﹗更被何廣沛等男藝員封為「TVB大喇叭」真實性格在觀眾前表露無遺﹗江嘉敏雖然樹敵不少，但對事業依然野心勃勃，近日在訪問中表示定下目標，豪言要在一個限期內直衝視后﹗

文：東方新地｜圖：江嘉敏IG