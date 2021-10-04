江嘉敏劇齡五年誓言要衝視后 趕擦王祖藍鞋 為達目標放棄休息時間進修演技
江嘉敏在《親親我好媽》演中學生而為人認識，但講到最令人深刻印象相信是其惹火性格，之前和馮盈盈因船P事件致姊妹反目，被安排合作主持節目又針鋒相對，句句有骨﹗更被何廣沛等男藝員封為「TVB大喇叭」真實性格在觀眾前表露無遺﹗江嘉敏雖然樹敵不少，但對事業依然野心勃勃，近日在訪問中表示定下目標，豪言要在一個限期內直衝視后﹗
文：東方新地｜圖：江嘉敏IG
文：東方新地｜圖：江嘉敏IG
江嘉敏入行五年最想攞視后
江嘉敏最近在綜藝節目《代溝關注組》任嘉賓，幾乎集集有料爆，爆完前度出軌女藝員，又爆曾斷正男同事偷食人妻，再爆被圈中人借錢拖數等，似乎在綜藝潛能一發不可收拾﹗不過江嘉敏重申事業重心還是在拍劇上，近日拍攝《四十二章經》而將一把秀髮剪短，江嘉敏表示剪髮當日想喊如「欲哭無淚」，更預告將會再剪得更短﹗她又指為劇集有不少動作戲，經常要吊威也，又要武劍弄棍，拍攝時又熱又辛苦，無他嘅﹗江嘉敏想在事業上有一番作為，更明言向視后目標進發﹗
江嘉敏望三十餘歲得視后：「時間啱啱好」
現年26歲江嘉敏直言對自己能成功擺脫昔日學生妹形象感到高興，自言入行五年演技有進步，人也變成熟，由當初在劇集《誇世代》演七妹，到早前播畢《七公主》演的四家姐，角色未有被定型，而且有感演技有進步，但會繼續累積演戲經驗﹗江嘉敏坦言目標是視后，更豪言定下八年能奪得此殊榮，屆時剛過三十歲，並指奪得視后時間啱啱好﹗江嘉敏同時為自己設定短期目標，同樣是同獎項有關，她指五年內以得到「我最喜愛的電視女角色」為奮鬥目標。
江嘉敏指一直有進修演技
江嘉敏又指為達成目標，一直有在演技上進修，有跟甄詠蓓學戲﹗更抽空學小提琴及二胡，她又指慶幸小時候學過鋼琴，令她能在《七公主》彈奏二十多頁琴譜的蕭邦曲目，並認為機會是給有準備的人，故此她寧犧牲休息時間，都會進修﹗江嘉敏向來是個惹火的人，不過佢話唔會再在意負評，亦戒掉看討論區，只好好管理自己的IG，並指獲得不少正評給自己，是一種鼓勵﹗