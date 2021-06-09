江嘉敏為拍打戲學跆拳道 重妝影相hea做被指呃like唔認真
江嘉敏(Kaman)冇時停，早前在社交網po學小提琴的相，近日再密集式po學跆拳道的照片，張張都化極濃妝擺晒甫士，被網民指完全唔認真，完美演繹有姿勢冇實際！
撰文：東方新地 圖片：江嘉敏IG圖片
江嘉敏白帶升黃帶
江嘉敏表面上好學不倦，最近她頻頻在社交網分享學跆拳道的照片，其中一張相由妹妹仔幫佢拉筋熱身，見佢個樣有啲辛苦，佢搞笑留言：「阿Sir話唔使佢出動，佢派出佢最愛嘅學生，已經可以令到我HP（生命值）跌到去0。」江嘉敏表示為了9月拍打戲而學跆拳道，斷斷續續已學了一年，最近由白帶升呢去黃帶。
多次提及阿Sir似韓星
緋聞多多的江嘉敏繼續見仔開眼，在社交網多次介紹跆拳道阿Sir，指他好似韓國男神李鍾碩，又不忘同阿Sir集郵，寫道：「阿Sir話我啲筋硬過我條命，次次上完堂都腳軟到樓梯都行唔到，阿Sir話就算好痛都要做好表情管理。」
江嘉敏hea做唔認真
只見江嘉敏張張照片都化晒濃妝早有上鏡準備，而且所影的角度與笑容都甚為造作，幾乎所有動作都是為拍照而做，網民直指江嘉敏唔認真，就連無綫同事簡淑兒都問點解可以打得咁靚，最令人費解的是吳業坤留下emoji後，江嘉敏問佢嬲完未，隔空打情罵俏，都唔知二人究竟有咩瓜葛？